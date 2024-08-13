Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке смартфона в 2024 году

При покупке нового телефона необходимо обратить внимание на три пункта: производительность, камера и экран. Об этом NewsInfo.Ru сообщил главный редактор портала BigGeek. Ru Николай Николаев.
С самого начала эксперт предупредил, что выбор смартфона — это очень индивидуальный процесс. В первую очередь надо отталкиваться от бюджета и от задач, которые преследует покупатель. Кроме того, необходимо понимать, что, как показывает практика, актуальные смартфоны работают без каких-либо лагов и тормозов 2-3 года.
"Сегодня надо понимать, что существует два вида смартфонов: с операционной системой iOS и Android. Выбор телефонов под управлением Android существенно больше. К тому же сейчас важно понимать, что прошлогодние флагманы снимают прекрасно, а стоят уже дешевле", — сообщил Николай Николаев.
В современном мире большую важность представляет качество фото- и видеосъемки, объяснил эксперт на вопрос, на что обратить внимание. Что касается производительности, то тут необходимо понимать, что если покупатель планирует много играть на телефоне, то ему нужен более мощный процессор. По этой причине, объяснил Николай Николаев, основные пункты надо выбирать в зависимости от того, как пользователь собирается применять этот смартфон.
"Важный пункт — экран, потому что восприятие, например, смартфонов с частотой кадров 60 Гц и 120 Гц абсолютно разное", — добавил главный редактор портала BigGeek. Ru.
Эксперт подытожил, что при покупке нового телефона необходимо акцентировать внимание на трёх пунктах: производительность, камера и экран.
Фото: commons. wikimedia. org / Matthew Prior (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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