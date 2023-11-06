Матвиенко: необходимо доработать российские гаджеты "Аврора"

Планшеты и смартфоны, работающие на российской операционной системе "Аврора" и проходящие тестирование среди сенаторов, демонстрируют надежную защиту от утечки информации и личных данных. Однако, по мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, они требуют некоторой доработки.

В ходе выступления на мероприятии "Знание. Первые", Матвиенко подчеркнула важность тестирования отечественных устройств и поддержку их развития. Она отметила, что производители уже обеспечили надежную защиту от утечки информации и личных данных, но существуют еще аспекты, требующие улучшения, такие как приложения и другие аспекты операционной системы. Поэтому дата завершения тестирования пока не установлена, и процесс продолжается в диалоге с участием сенаторов, сообщает "Российская газета".

Матвиенко также уточнила, что сенаторы и их помощники активно обсуждают замечания и предложения с представителями компании "Ростелеком", с которой сотрудничают по разработке операционной системы "Аврора". Она признала, что это только начало исследовательского пути, и до полной доработки продуктов и приложений остается еще работа.

Важно отметить, что в России началось тестирование мобильных устройств на операционной системе "Аврора" после ряда запретов на использование iPhone в служебных целях среди крупных российских компаний и организаций. "Аврора" представляет собой развитие операционной системы Sailfish OS и была создана с целью обеспечения безопасности при использовании в крупных компаниях и государственных организациях. ПАО "Ростелеком" приобрело контрольный пакет акций в проекте, что позволило интегрировать "Аврору" с продуктами и решениями, ориентированными на государственный и корпоративный сектор.