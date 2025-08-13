Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Социальная усталость
Социальная усталость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:20

Вибрация предаст: ваш телефонный разговор теперь может подслушать даже радар – новые детали

Телефонный разговор под прицелом: вибрации выдают ваши секреты – новая технология

В Университете штата Пенсильвания была разработана новая технология, которая позволяет прослушивать телефонные разговоры, используя вибрации корпуса телефона от звуков динамика. Это открытие представляет собой серьезную угрозу для конфиденциальности и подчеркивает необходимость повышения осведомленности о возможных рисках.

Принцип работы: радар и искусственный интеллект

Как это работает? Когда мы разговариваем по телефону, корпус устройства вибрирует под воздействием звуковых волн, исходящих из динамика. Ученые разработали устройство, способное улавливать эти вибрации с помощью миллиметрового радарного датчика, который используется в беспилотных автомобилях и других современных технологиях. Далее данные обрабатываются алгоритмами машинного обучения, что позволяет восстановить содержание разговора.

"Когда мы разговариваем по телефону, мы обычно не замечаем вибрации корпуса, порождаемые звуками из динамика”, — пояснил ведущий автор исследования, Сурёдай Базак, аспирант компьютерных наук. "Осознавая такую возможность, мы хотим помочь людям лучше понимать потенциальные риски”, — добавил он, подчеркивая исследовательский характер работы и стремление предупредить возможные угрозы.

Серийно выпускаемый миллиметровый радарный датчик был соединен с одноплатным компьютером, что позволило создать прототип подслушивающего устройства. Для расшифровки вибраций в узнаваемую речь ученые адаптировали Whisper — открытую модель распознавания речи на основе искусственного интеллекта (ИИ).

"За последние три года произошел огромный скачок в возможностях ИИ и открытых моделях распознавания речи”, — отметил Сурёдай Базак.

Однако модели распознавания речи, такие как Whisper, изначально рассчитаны на чистую речь и повседневные сценарии. Поэтому ученым пришлось доработать Whisper для работы с "зашумленными” радарными данными.

Низкоранговая адаптация: эффективный метод

Для приспособления Whisper к расшифровке плохо различимой речи был применен метод низкоранговой адаптации, который позволяет обойтись донастройкой всего 1% параметров модели вместо ее полного переобучения. Это позволило ускорить процесс адаптации и получить удовлетворительные результаты.

Для анализа вибраций радарный датчик размещали на расстоянии до полуметра от телефона. Он улавливал малейшие колебания корпуса во время воспроизведения речи через динамик и передавал данные в адаптированную версию Whisper. В результате эксперимента удалось распознавать текст с точностью до 60%.

Улучшение точности: контекст и корректировка

Точность распознавания можно повысить, если вручную корректировать расшифровку с учетом контекста, например, подставляя вероятные слова или фразы, когда известна тема разговора. Это позволяет существенно улучшить результаты и получить более точную информацию.

"Результатом стала расшифровка разговоров с ожидаемыми ошибками — это значительный прогресс по сравнению с нашей версией 2022 года, которая выдавала лишь отдельные слова”, — поделился Махант Гоуда, соавтор и научный руководитель Сурёдая Базака.

Экспериментаторы установили, что вибрации улавливаются в радиусе до трех метров, но, конечно, с значительным ухудшением точности распознавания.

Новая технология прослушивания телефонных разговоров подчеркивает необходимость обеспечения безопасности в цифровую эпоху. Это открытие требует повышенного внимания к защите конфиденциальности личной информации и разработке новых методов защиты от подобных угроз.

Интересные факты:

  • Спецслужбы многих стран используют технологии перехвата телефонных разговоров.
  • Методы шифрования могут защитить телефонные разговоры от прослушивания.
  • В некоторых странах прослушивание телефонных разговоров без разрешения является незаконным.
  • Развитие технологий делает защиту от прослушивания все более сложной задачей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные NASA: тишина в космосе связана с экстремальной разреженностью вещества сегодня в 0:27

В глубинах Вселенной звучит симфония, недоступная нашим ушам — как её удалось уловить

В космосе царит тишина, но учёные научились «переводить» её на язык звука, раскрывая невидимую симфонию Вселенной.

Читать полностью » Учёные NASA: воздушные космические взрывы представляют большую угрозу, чем падение метеоритов вчера в 23:14

Ошибка учёных: почему кратеры — не главное доказательство космических катастроф

Узнайте, как космические взрывы могут угрожать Земле и почему их изучение важно для понимания климатических изменений и вымираний.

Читать полностью » Молоко и здоровье: влияние молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему — исследование вчера в 23:04

Удивительные факты о молоке: как оно может изменить ваше здоровье

Молочные продукты могут снижать риски болезней сердца и рака, но не для всех. Учёные выяснили, почему одни исследования подтверждают их пользу, а другие — нет. Читайте о новых данных в нашем материале.

Читать полностью » Новое исследование: моргание связано с защитой глаз от сухости, по данным офтальмологов вчера в 22:58

Моргание: как простое действие скрывает сложные механизмы человеческого тела

Учёные раскрыли секрет моргания: оказывается, веко двигается сложнее, чем думали раньше. Эти открытия помогут создать протезы для людей, потерявших способность моргать.

Читать полностью » Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил газовый гигант в системе Альфа Центавра вчера в 22:11

Планета, которой не должно быть: почему Альфа Центавра нарушает законы астрономии

В Альфа Центавра обнаружена гигантская планета, размером с Сатурн. Как это открытие может изменить наши представления о формировании планет? Узнайте в нашем материале!

Читать полностью » Находка в Аспендосе: мраморный портрет императора раскрывает исторические факты вчера в 21:51

Скульптура, полная жизни: как мраморная голова передаёт эмоции императоров

В Аспендосе археологи обнаружили уникальную мраморную голову, вероятно, римского императора. Эта находка раскрывает новые аспекты искусства и политики III века.

Читать полностью » Генетические ограничения не позволяют создать клубнику размером с арбуз вчера в 21:07

Невидимая преграда: что мешает создать гигантскую клубнику

Почему учёные не могут вырастить клубнику размером с арбуз? Оказывается, генетика — не единственное препятствие. Эксперт объясняет, какие биологические ограничения мешают создать гигантские ягоды.

Читать полностью » Сутезолид и делпазолид показали эффективность против устойчивых штаммов туберкулеза вчера в 20:44

Опасная болезнь отступает: революционные лекарства уже проходят испытания

Ученые из Германии сделали прорыв в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза, предложив новые препараты с меньшими побочными эффектами. Узнайте больше!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 38 миллионов долларов
Авто и мото

В Аргентине продажи импортных машин превысили местные впервые за последние годы
Дом

Mesh или репитер: как я распределил Wi-Fi по всей квартире
Садоводство

Крупа как органическое удобрение: раскрываем секрет богатого урожая
Туризм

Парк вулканов Гавайских островов: открыт маршрут через лес после извержения
Еда

Ингредиенты для вишнёвого компота: что нужно для закатки на зиму
Питомцы

Ветеринары назвали породы собак с наибольшим риском хронических заболеваний
Красота и здоровье

Восемь туристов погибли от отравления метанолом в Краснодарском крае
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru