Незнакомый номер звонит ближе к вечеру: за выбором времени может скрываться хитрый расчет

Злоумышленники активно используют психологические уловки, чтобы застать потенциальную жертву врасплох в наиболее уязвимые моменты. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с NewsInfo рассказал, как телефонные аферисты подстраивают графики атак под ритм жизни граждан.

Ранее сообщалось, что пик активности телефонных мошенников приходится на вторник и среду, особенно в районе пятнадцати часов дня. В это время россияне максимально погружены в рабочие задачи и склонны менее критично оценивать поступающую информацию.

В первом полугодии текущего года ведомства и эксперты регулярно фиксируют рост числа схем с психологическим давлением на пользователей.

По словам эксперта, выбор времени — лишь один из инструментов социальной инженерии, к которой прибегают преступники для получения доступа к деньгам или личным данным.

"Элементы психологии действительно используются злоумышленниками, причем в большом объеме. Выбирается наиболее удобное время, например после обеда, когда человек более расслабленный, либо к концу рабочего дня, когда он уже устал", — отметил Дворянский.

Важным фактором защиты остается цифровая гигиена, напомнил эксперт. Специалисты советуют использовать специализированные приложения, которые маркируют входящие вызовы как спам или возможную угрозу. Даже если звонок принят, критически важно сохранять бдительность и не совершать поспешных действий.

Существует целый ряд способов избежать ущерба от действий мошенников, если вовремя распознать манипуляцию. Необходимо помнить, что категорически нельзя подтверждать сомнительные операции, передавать любые коды из сообщений или разглашать сведения о своих счетах.

Современные банковские системы защиты, работающие на базе искусственного интеллекта, помогают фильтровать опасные вызовы, говорит специалист. В России активно внедряются масштабные меры борьбы с киберпреступностью, включая усиленный контроль трафика.

"У банка есть антифрод-система, которая реагирует на определенные факторы. Если с номера происходит больше семидесяти звонков в день при длительности менее минуты, система видит аномалию — целенаправленный обзвон. Пользователи сами могут помечать номера как спам. Для обычного человека попасть в такую базу случайно достаточно сложно, а процент ложных срабатываний у банка минимальный", — пояснил собеседник NewsInfo.

Согласно статистике, до двенадцати процентов россиян теряют деньги или контроль над аккаунтами из-за действий аферистов. При этом гражданам все чаще поступают звонки с требованием совершить действия под предлогом проведения правовых или технических процедур, что требует создания единой базы данных и оперативного реагирования на угрозы.

Читайте также