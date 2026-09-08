Телефонные мошенники оживают по вторникам: почему этот день привлекает злоумышленников

Злоумышленники подвержены тем же психологическим циклам продуктивности, что и обычные сотрудники офисов, отметил психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович. В беседе с NewsInfo эксперт прокомментировал статистические выводы по данной теме.

Ранее сообщалось, что именно на второй день недели приходится более двадцати процентов всех инцидентов. По его словам, в среду и четверг интенсивность мошеннических атак сохраняется, а к выходным постепенно снижается. При этом для сложных психологических операций, нацеленных на хищение крупных сумм, преступники могут игнорировать график и оставаться на связи с жертвой круглосуточно.

Психолог подчеркнул, что мошенничество для таких людей является стандартной трудовой деятельностью. Если понедельник традиционно считается тяжелым днем для включения в процессы, то ко вторнику преступные группы обретают максимальную "дееспособность". Специалисты по безопасности подчеркивают, что выбор времени звонка часто продиктован холодным расчетом и анализом поведения граждан.

"Мошенники — это тоже люди. Ко вторнику они как раз обретают способность заниматься "делами" после трех дней выходных. Ведь активность определяется их движением, а не солнечным затмением. Они прекрасно провели выходные, им надо продолжать "работать", — иронично заметил эксперт.

Отдельно он затронул вопрос о целесообразности общения с аферистами с юмором. Несмотря на рекомендации профильных ведомств немедленно прерывать разговор, многие граждане предпочитают отвечать злоумышленникам шутками, демонстрируя понимание ситуации. Правоохранительные органы регулярно фиксируют психологическое давление, которое может начаться в ходе длительного диалога.

"Мы не можем сказать, что надо и что не надо. На самом деле получается как? Все равно общаются все", — пояснил специалист.

Психотерапевт добавил, что решение о вступлении в беседу каждый принимает самостоятельно, ориентируясь на собственный стрессоустойчивый порог и уверенность в себе. В то же время статистика показывает, что существенная часть россиян теряет доступ к аккаунтам или личные средства именно после начала диалога.

Криминальные схемы постоянно эволюционируют, приобретая более сложные формы. Злоумышленники часто используют рабочий контекст для придания звонку официального статуса. Эксперты призывают помнить, что любая попытка манипуляции строится на создании дефицита времени и нагнетании тревоги.

Читайте также