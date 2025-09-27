От "папа, помоги" до "ваш банк": кто и как стал новой жертвой телефонных афер

Телефонные мошенники меняют тактику и всё активнее нацеливаются на разные социальные группы. Если раньше чаще страдали мужчины, то теперь атаки распределяются почти поровну между полами. Об этом свидетельствует аналитика сервиса "Защитник МТС", представленная в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru".

Доля звонков женщинам за год выросла с 43,1% в 2024 году до 48,4% в 2025-м. Это указывает на то, что злоумышленники больше не ограничиваются выбором одной аудитории, а расширяют охват потенциальных жертв.

Кто попадает в зону риска

Существенные изменения коснулись и возрастной структуры атак. В прошлом году чаще всего звонили россиянам 35-44 лет (24,7% всех случаев). В 2025-м лидерами по числу мошеннических звонков стали граждане в возрасте 45-54 лет (19,4%).

Пенсионеры по-прежнему остаются одной из самых уязвимых категорий: на них приходится 18% всех атак.

Активность преступников особенно заметна в середине недели, прежде всего по средам (19,4% звонков). Наибольшее количество попыток обмана фиксируется днём — с 12:00 до 18:00.

Финансовый аспект

Главными мишенями остаются люди с доходом до 50 тыс. рублей в месяц. На них приходится 49,1% всех звонков. Для сравнения: россияне с доходом выше 100 тыс. руб. получают лишь 11,3% таких вызовов. Это подтверждает, что мошенники делают ставку на массовую аудиторию, а не на состоятельных граждан.

География атак

Более половины всех мошеннических звонков фиксируется в крупных городах-миллионниках. Лидирует Москва с показателем 23,6% случаев. На втором месте Санкт-Петербург и Краснодар (по 6,1%), далее идут Екатеринбург (3,2%), Казань и Ростов-на-Дону.

Прямая речь

"Мы видим, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, расширяя атаки на разные социальные группы. Со своей стороны, мы внедряем новые инструменты для борьбы с мошенничеством. К примеру, в этом году мы запустили бесплатную функцию "Защитник для своих". Она позволяет ответственным членам семьи оперативно узнать, если их близкий — ребенок, родитель или друг — начал разговор с телефонным мошенником. При поступлении мошеннического звонка на номер ответственного абонента незамедлительно поступает уведомление. Это дает возможность вовремя прервать опасный разговор и предотвратить обман", — отметил директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.

С января по август 2025 года сервис "Защитник" заблокировал почти 2,3 млрд мошеннических звонков — это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Сравнение: динамика атак

Год Женщины Мужчины Лидирующая возрастная группа Общее число заблокированных звонков 2024 43,1% 56,9% 35-44 года (24,7%) ~2 млрд 2025 48,4% 51,6% 45-54 года (19,4%) 2,3 млрд

Советы шаг за шагом: как защититься от телефонных мошенников

Никогда не сообщайте данные банковских карт, пароли или коды из SMS. Используйте сервисы защиты от спама, включая "Защитник МТС". Обсудите с близкими алгоритм действий в случае подозрительного звонка. Сохраняйте бдительность, особенно днём и в середине недели. При малейших сомнениях — завершайте разговор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать разговор с неизвестным абонентом.

Последствие: риск раскрытия персональных данных.

Альтернатива: прерывать разговор и проверять информацию через официальный канал (банк, госуслуги).

Ошибка: доверять звонкам "от имени родственников".

Последствие: потеря крупных сумм.

Альтернатива: сразу перезвонить близкому человеку напрямую.

А что если…

А что если мошенники начнут активно использовать искусственный интеллект, имитируя голоса знакомых людей? Это усложнит распознавание обмана. Поэтому такие сервисы, как "Защитник для своих", могут стать обязательным инструментом цифровой безопасности каждой семьи.

Плюсы и минусы "Защитника МТС"

Плюсы Минусы Бесплатная функция "Защитник для своих" Работает только в сети МТС Блокировка миллиардов звонков Не защищает от SMS-мошенничества Оповещение семьи при риске Возможны ложные срабатывания Простое подключение Доступен не всем операторам

FAQ

Кто чаще становится жертвами мошенников в 2025 году?

Россияне 45-54 лет и пенсионеры.

Почему именно люди с доходом до 50 тыс. руб. — главная мишень?

Их больше всего в структуре населения, и они менее подготовлены к атакам.

Можно ли полностью защититься от звонков мошенников?

Полностью — нет, но современные сервисы позволяют снизить риск до минимума.

Мифы и правда

Миф: мошенники звонят только пожилым людям.

Правда: под ударом все возрастные группы, включая людей среднего возраста.

Миф: если у вас высокая зарплата, риск атаки выше.

Правда: злоумышленники нацелены на массовый сегмент с доходом до 50 тыс. руб.

Три интересных факта

На пиковую активность звонков приходится среда — день с наибольшим числом атак. Москва лидирует по количеству инцидентов, но в процентном соотношении южные регионы показывают более высокую уязвимость. В среднем россияне получают до 5-7 мошеннических звонков в неделю.

Исторический контекст