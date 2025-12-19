Путин дал совет по общению с мошенниками: простое правило, которое спасает в эпоху ИИ

Владимир Путин дал совет по общению с мошенниками. Телефонное мошенничество, по оценке российских властей, остаётся одной из самых массовых и устойчивых форм преступлений, а развитие цифровых технологий только усложняет ситуацию. Злоумышленники всё чаще используют подмену номеров и имитацию голосов. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время Прямой линии, комментируя вопрос защиты граждан от обмана.

Главный признак опасного звонка

Владимир Путин отметил, что мошеннические схемы могут быть разными по форме и подаче, но их объединяет один ключевой элемент. По его словам, как только в разговоре появляется тема денег, это должно восприниматься как однозначный сигнал угрозы. При этом не имеет значения, кто именно звонит и каким тоном ведётся беседа.

Президент подчеркнул, что в современных условиях особую опасность представляет использование технологий искусственного интеллекта. Они позволяют злоумышленникам убедительно копировать голоса и манеру речи, создавая ощущение доверия и знакомого контакта.

"Как только начинают говорить о деньгах — сразу кладите трубку", — заявил президент России Владимир Путин.

Никаких разговоров и объяснений

Глава государства отдельно акцентировал внимание на том, что в подобных ситуациях не следует вступать в диалог. Попытки что-то уточнить, возразить или оправдаться, по его словам, лишь увеличивают риск стать жертвой обмана. Даже короткий разговор может быть использован мошенниками для дальнейшего давления.

Путин рекомендовал действовать жёстко и без исключений. Он отметил, что единственно правильная тактика — немедленно прекратить разговор, не реагируя на аргументы или угрозы со стороны звонящего.

"Сразу же кладите трубку. Не говорите ни одного слова", — заявил президент России Владимир Путин.

Эпоха поддельных голосов

Президент также обратил внимание на то, что сегодня мошенники могут говорить "каким бы то ни было голосом". Использование цифровых подделок, по его словам, делает бессмысленными попытки распознать обман по интонации или манере речи.

В этих условиях, подчеркнул Путин, гражданам важно ориентироваться не на форму общения, а исключительно на его содержание. Любое упоминание денежных операций должно автоматически приводить к завершению разговора. Такой подход, по его оценке, остаётся самым надёжным способом защиты.