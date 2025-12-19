Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина с телефоном и картой
Пожилой мужчина с телефоном и картой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Россия
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:21

Путин дал совет по общению с мошенниками: простое правило, которое спасает в эпоху ИИ

Путин посоветовал сразу класть трубку при разговоре о деньгах

Владимир Путин дал совет по общению с мошенниками. Телефонное мошенничество, по оценке российских властей, остаётся одной из самых массовых и устойчивых форм преступлений, а развитие цифровых технологий только усложняет ситуацию. Злоумышленники всё чаще используют подмену номеров и имитацию голосов. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время Прямой линии, комментируя вопрос защиты граждан от обмана.

Главный признак опасного звонка

Владимир Путин отметил, что мошеннические схемы могут быть разными по форме и подаче, но их объединяет один ключевой элемент. По его словам, как только в разговоре появляется тема денег, это должно восприниматься как однозначный сигнал угрозы. При этом не имеет значения, кто именно звонит и каким тоном ведётся беседа.

Президент подчеркнул, что в современных условиях особую опасность представляет использование технологий искусственного интеллекта. Они позволяют злоумышленникам убедительно копировать голоса и манеру речи, создавая ощущение доверия и знакомого контакта.

"Как только начинают говорить о деньгах — сразу кладите трубку", — заявил президент России Владимир Путин.

Никаких разговоров и объяснений

Глава государства отдельно акцентировал внимание на том, что в подобных ситуациях не следует вступать в диалог. Попытки что-то уточнить, возразить или оправдаться, по его словам, лишь увеличивают риск стать жертвой обмана. Даже короткий разговор может быть использован мошенниками для дальнейшего давления.

Путин рекомендовал действовать жёстко и без исключений. Он отметил, что единственно правильная тактика — немедленно прекратить разговор, не реагируя на аргументы или угрозы со стороны звонящего.

"Сразу же кладите трубку. Не говорите ни одного слова", — заявил президент России Владимир Путин.

Эпоха поддельных голосов

Президент также обратил внимание на то, что сегодня мошенники могут говорить "каким бы то ни было голосом". Использование цифровых подделок, по его словам, делает бессмысленными попытки распознать обман по интонации или манере речи.

В этих условиях, подчеркнул Путин, гражданам важно ориентироваться не на форму общения, а исключительно на его содержание. Любое упоминание денежных операций должно автоматически приводить к завершению разговора. Такой подход, по его оценке, остаётся самым надёжным способом защиты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Кубани чаще считают питание сбалансированным — исследование Золотое-Молодое сегодня в 12:11
Все стали есть лучше, кроме самого опасного: исследование вскрыло главный изъян рациона

В Краснодарском крае растет интерес к здоровому питанию, но несмотря на позитивные изменения, проблемы с потреблением сахара и соли остаются актуальными.

Читать полностью » Более половины россиян рассматривают винные поездки как формат отдыха — Роскачество сегодня в 11:59
Море отступает на второй план: Юг России нашёл новый магнит для туристов

Краснодарский край стал одним из лидеров по росту винного туризма: путешественники все чаще выбирают энотуризм как самостоятельную цель поездки.

Читать полностью » В Краснодарском крае масштабируют внедрение роботизации — министр Юртаев сегодня в 11:53
Кнопку нажали — и завод изменился за 60 дней: на Кубани запустили тихую промышленную революцию

В Краснодаре представили быстрые решения по роботизации производств — регион готов масштабировать автоматизацию как стратегический ресурс для бизнеса.

Читать полностью » сегодня в 11:03
Провал проекта Чубайса дошёл до суда — счёт иска идёт на миллиарды

"Роснано" требует почти 12 млрд рублей с Анатолия Чубайса и его команды, обвиняя их в убытках из-за неудачного проекта памяти MRAM.

Читать полностью » Присяга при получении российского гражданства станет обязательной с 14 лет — Совет Федерации сегодня в 10:49
Правила получения гражданства РФ поменялись — изменение затронет даже несовершеннолетних

Совет Федерации одобрил закон, который снижает возраст обязательного принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет.

Читать полностью » Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД сегодня в 10:14
Внутри российского икорного бума: аналитики раскрыли, почему спрос взлетел на 14% при падении цен

На Кубани средний чек на красную икру вырос до 4,3 тыс. руб., хотя килограмм подешевел. РБК Краснодар объясняет, что изменилось на рынке.

Читать полностью » В описании герба РФ официально зафиксировали форму крестов — ТАСС сегодня в 10:11
Кресты больше не "по умолчанию": государственный символ получил точную формулу

Совет Федерации одобрил поправки к закону о Госгербе. Уточнены детали крестов над коронами. Что это значит и почему инициатива важна для общества?

Читать полностью » Похолодание в Москве начнётся с 23 декабря — Позднякова сегодня в 10:01
Метеоновости шокировали прогнозом: в Москве резко сменится атмосферная циркуляция

Тёплая погода в Москве задержится лишь до выходных. Синоптики рассказали, когда столицу накроет резкое декабрьское похолодание.

Читать полностью »

Новости
Общество
Путин извинился перед вдовой бойца СВО из Новосибирска за задержку пенсии
Общество
В Татарстане могут усыплять агрессивных собак — Ильшат Гиниятуллин
Общество
Суд в Омске признал сделку с квартирой недействительной — Mash
Экономика
Конфискация активов РФ приравнена к грабежу — Владимир Путин
Авто и мото
Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный
Недвижимость
Ввод жилья в России в 2025 году снизился до 103–105 млн кв. м — Путин
Красота и здоровье
Малоподвижный образ жизни делает организм уязвимым — спортивный врач Лидов
Экономика
Экономические достижения России: рост ВВП на 1%, инфляция ниже 6% к концу года – Владимир Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet