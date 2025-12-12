Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:56

Мошенники под видом полиции: как пенсионер из Темрюка лишился 3 миллионов рублей

В Темрюкском районе пенсионер потерял почти 3 миллиона рублей из-за мошенников

В Темрюкском районе Краснодарского края 70-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевой полиции, пишет издание "Краснодарские известия".

Мошенническая схема

Неизвестные позвонили пенсионеру и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его, что его сбережения находятся под угрозой. Под давлением мошенников мужчина согласился снять крупную сумму в банке — 1,5 миллиона рублей. Вскоре он передал деньги злоумышленникам в целлофановом пакете в Краснодаре. При этом сотрудники банка заподозрили что-то неладное и поинтересовались причиной такого крупного снятия, на что пенсионер объяснил, что собирается купить автомобиль.

Однако мошенники не остановились на этом. Позднее они вновь связались с пожилым человеком и убедили его продать автомобиль для "защиты средств". Мужчина согласился и продал свою иномарку за 1,370 миллиона рублей, передав эти деньги тем же людям.

Ущерб и последствия

Только вернувшись домой, пенсионер понял, что стал жертвой обмана. Общий ущерб от действий мошенников составил 2,870 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время расследование продолжается.

