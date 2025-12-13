Телефонный спектакль с курьером: как в Крыму развели 91-летнюю женщину

Телефонные мошенники продолжают использовать проверенные схемы давления на пожилых людей, вовлекая в преступления молодых курьеров. Очередной такой случай произошел в Крыму, где жертвой обмана стала 91-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Схема с "ДТП" и роль курьера

По информации правоохранительных органов, накануне пенсионерке позвонил неизвестный. Он представился и сообщил, что сын женщины якобы стал виновником дорожно-транспортного происшествия и может быть привлечен к уголовной ответственности. Чтобы "решить вопрос" и избежать серьезных последствий, злоумышленник предложил передать деньги.

Через некоторое время к женщине прибыл курьер. Пенсионерка, находясь в стрессовом состоянии, передала ему 260 тысяч рублей. Как установили сотрудники МВД, молодой человек действовал по указаниям организаторов схемы и выполнял роль посредника между жертвой и другими участниками преступной группы.

Распределение денег и задержание

Полученные от пенсионерки средства курьер перевел на счета своих "коллег". Небольшую часть суммы он оставил себе в качестве вознаграждения за выполненную работу. Такие действия характерны для телефонных мошенничеств, где курьеры, как правило, получают лишь минимальный процент от похищенных денег, не участвуя в планировании схемы.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель региона. Молодого человека задержали, после чего он был доставлен для проведения следственных действий. В МВД отметили, что его роль в преступлении была подтверждена собранными материалами.

Ответственность и розыск соучастников

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За участие в мошенничестве ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В МВД подчеркнули, что возраст и роль курьера не освобождают от уголовной ответственности, поскольку он осознавал противоправный характер своих действий.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по установлению и розыску других участников преступной схемы. Правоохранители напоминают, что подобные аферы остаются одной из самых распространенных форм мошенничества, а пожилые люди по-прежнему находятся в группе повышенного риска.