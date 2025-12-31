Рекордная атака мошенников: в Махачкале зафиксировали случай, который удивил даже операторов связи

В преддверии Нового года мошенники резко активизировали телефонные атаки, выбирая в качестве целей отдельных абонентов и пытаясь добиться отклика за счёт массовости. Один из таких случаев был зафиксирован в Дагестане, где интенсивность звонков достигла рекордных значений. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные компании МТС.

Рекорд по числу мошеннических звонков

Как рассказал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук, в Махачкале мошенники попытались связаться с одной абоненткой более восьми тысяч раз. По его словам, речь идёт о 33-летней одинокой женщине, на номер которой в общей сложности поступило 8 099 звонков.

"Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8 099 раз", — сообщил Бийчук.

Характер атаки и используемые схемы

Звонки начали поступать со второй половины декабря. В среднем абонентке приходилось сталкиваться примерно с 368 попытками дозвона в день, а наибольшая активность мошенников пришлась на последнюю неделю перед Новым годом. По данным аналитиков сервиса, основной массив нежелательных звонков был связан с легендой о доставке товаров.

Общая картина перед праздниками

В МТС сообщили, что в предновогодние дни злоумышленники совершили более 260 тысяч нежелательных звонков по всей стране. Помимо "доставок", популярными сценариями оставались звонки якобы от почтовых служб, представителей государственных органов, а также предложения инвестиций и дополнительного дохода.

Среди городов, жители которых чаще всего становились целями телефонных атак, аналитики выделили Москву, Краснодар и Санкт-Петербург.