Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Созвон по телефону
Созвон по телефону
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:56

Новое телефонное мошенничество: как украинские кол-центры обманывали россиян

УФСБ и МВД прекратили деятельность мошенников в Крыму

Телефонное мошенничество снова сменило маску — от поддельных "банковских" звонков до "родственников в беде". На этот раз силовики ударили по самой инфраструктуре аферистов. УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с БСТМ МВД сообщили о ликвидации сети узлов связи, которую использовали украинские кол-центры для звонков россиянам. По данным ведомства, организаторы приехали в Крым из Татарстана, в Симферополе арендовали квартиры и установили там SIM-боксы — устройства, превращающие обычные SIM-карты в мини-АТС для массовых исходящих звонков.

Что известно официально

  • Прекращена деятельность группы, работавшей "под украинскими кураторами".

  • В арендованных квартирах в Симферополе стояли SIM-боксы для обслуживания мошеннических номеров.

  • Инфраструктура применялась для вымогательства денег у граждан через звонки из зарубежных кол-центров.

Как это работало: коротко о схеме

SIM-бокс — это "ферма" из десятков и сотен SIM-карт в одном корпусе. Подключённый к интернету, он:

  1. принимает "серый" IP-трафик звонков от call-центров за рубежом;

  2. "перешивает" его в локальные GSM-вызовы;

  3. подменяет номера, чтобы на экране жертвы появлялись "городские" или "банковские" маски.

Для аферистов плюсы очевидны: дешёво, массово, а главное — звонок выглядит "свой", что повышает доверие.

Почему именно Крым

Узлы ставят там, где можно относительно спокойно арендовать помещения, подключить стабильный интернет и развернуть десятки SIM-карт. Региональная "прописка" вызовов (когда на экране у жертвы — знакомый код) повышает конверсию обмана. По версии силовиков, логистика и "разрыв юрисдикций" — часть расчёта организаторов.

Что значит ликвидация узлов

Хорошая новость — поток "локальных" звонков с подменой номеров временно осядет: перезапуск такой инфраструктуры стоит денег и времени. Плохая — рынок гибкий, и аферисты быстро переносят SIM-фермы и маршрутизацию. Поэтому защита — это всегда "две половины": удары по железу + цифровая гигиена самих пользователей.

Как отличить мошенника: 5 быстрых правил

  1. Звонок "из банка/Следкома/МВД" с требованием назвать код, CVC, логин — это всегда обман. Службы безопасности не звонят за данными.

  2. Спешка и давление. "Срочно переведите на сейф-счёт" — классический крючок.

  3. Подмена номеров. Красивое имя на экране не гарантирует происхождение вызова. Перезвоните на официальный номер с сайта.

  4. Ссылки в мессенджерах. Не переходите и не вводите данные на "клонах" гос/банковских сайтов.

  5. Деньги "родственнику в беде". Свяжитесь с самим родственником или его окружением. Не переводите "прямо сейчас".

Что делать, если позвонили "из банка"

  • Вежливо прекратите разговор.

  • Сами наберите номер на обороте карты или на официальном сайте.

  • В мобильном банке проверьте операции и смените пароль, при необходимости — заблокируйте карту.

  • Сообщите в банк о попытке, подайте заявление в полицию/"Киберцентр" МВД.

Как оператор и государство перекрывают каналы

Последние годы усиливают:

  • фильтрацию трафика с подменой CLI (Caller ID);

  • антифрод-платформы у операторов%

  • зачистку SIM-ферм и "резиновых" пакетов предоплатных карт;

  • просветительские кампании.

Но даже при жёстком контроле часть серых узлов уходит "в тень" и мигрирует — значит, "броня" пользователя по-прежнему критична.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аксёнов: водители проводят в очередях на Крымском мосту до шести часов 19.08.2025 в 18:25

Крымский мост: движение рекордное, ожидание — ещё больше

Крымский мост пропускает более 600 авто в час, но время ожидания достигает 6 часов. Власти Крыма принимают меры для облегчения ожидания водителей на Крымском мосту.

Читать полностью » Новый автобусный маршрут связал Евпаторию и Геническ 19.08.2025 в 17:27

Крым и Херсонская область стали ближе: новый автобусный маршрут — расписание и цены

Запущен новый автобусный маршрут Евпатория-Геническ! Узнайте расписание, цену билета и маршрут следования автобуса, соединяющего Крым и Херсонскую область.

Читать полностью » Аксёнов: ситуация с обеспечением Крыма бензином АИ-95 стабилизируется в течение месяца 19.08.2025 в 15:24

Бензиновый шторм в Крыму: власти обещают скорое затишье

Власти Крыма обещают нормализацию поставок АИ-95 в течение месяца. Дефицит вызван логистическими сложностями и ростом спроса на бензин.

Читать полностью » Shot: Около 10 взрывов прогремело в небе над Волгоградом 19.08.2025 в 2:25

Система ПВО отразила атаку дронов над Волгоградом

В ночь на 18 августа в небе над Волгоградом раздалось около 10 взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников, пытавшихся приблизиться к городу. Местные жители сообщили Shot, что первые хлопки прозвучали около 01:20, а затем последовала серия новых взрывов.

Читать полностью » Астраханская область готова к реализации нацпроекта для решения проблемы маловодья 18.08.2025 в 23:13

16 миллиардов на спасение водоемов: Астраханский регион начал борьбу с засухой

Астраханская область начала участвовать в национальном проекте "Экологическое благополучие" в рамках федеральной программы "Вода России". Это должно помочь региону справиться с хронической проблемой нехватки воды. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что область направила в Росводресурсы заявку на финансирование 100 мероприятий на 16 миллиардов рублей.

Читать полностью » Холодный фронт принесёт кратковременные дожди в Крым в субботу 18.08.2025 в 20:01

Днём +31 и ни облачка: крымское лето идёт на рекорд

Гидрометцентр Крыма называет жару под антициклон в регионе и прогнозирует кратковременные дожди в выходные. Как изменится погода в Крыму на неделе?

Читать полностью » В Крыму летом ощущается неравномерное распределение питьевой воды 18.08.2025 в 18:51

Засуха возвращается: Симферопольское водохранилище уже на половине

В Крыму вновь обострилась проблема с водоснабжением. Узнайте, как это связано с дефицитом осадков и чем обеспокоены специалисты.

Читать полностью » МВД Крыма предупредило о росте мошенничества в социальных сетях 18.08.2025 в 17:41

Клик — и ты в западне: как фишинговые ссылки в соцсетях крадут ваши деньги – инструкция по выживанию

Социальные сети кишат мошенниками! Узнайте, как они используют личную информацию для обмана и как защитить себя. 4 простых правила от МВД помогут избежать кражи данных и финансовых потерь.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Юрист назвал неожиданные причины лишения водительских прав в 2025 году
Спорт и фитнес

Тренер Холли Перкинс: упражнение ягодичный мост подходит для восстановления после травм
Дом

Терраса или веранда: что выбрать для загородного дома — плюсы и отличия
Красота и здоровье

Диетолог Меган Миллер назвала продукты для снятия вздутия и улучшения пищеварения
Культура и шоу-бизнес

Умер исполнитель хита "Фантазёр" Ярослав Евдокимов
Туризм

Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out
Красота и здоровье

Лимонная вода может способствовать профилактике диабета и укреплению сосудов
Еда

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru