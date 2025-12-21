Началось с домофона — закончилось пустыми счетами: как одно сообщение стоило пенсионерке 42 млн рублей

Иногда достаточно одного сообщения, чтобы за считаные дни лишиться многолетних сбережений. В Москве пенсионерка и её супруг стали жертвами сложной мошеннической схемы, замаскированной под бытовой вопрос о домофоне, и потеряли десятки миллионов рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.

Сообщение от "председателя ТСЖ"

История началась с сообщения в мессенджере, которое выглядело как обычное уведомление от председателя ТСЖ. Пенсионерке сообщили о якобы планируемой замене ключей от домофона и попросили уточнить, сколько экземпляров ей потребуется. Женщина ответила согласием и передала запрошенную информацию.

"Все началось с сообщения в мессенджере якобы от председателя ТСЖ о замене ключей от домофона, на что женщина ответила согласием и сообщила количество необходимых ей ключей", — говорится в сообщении прокуратуры.

Практически сразу после этого пенсионерке пришёл СМС-код, который она, не заподозрив обмана, переслала в тот же чат. Как позже выяснилось, именно этот шаг стал ключевым для дальнейшего развития мошеннической схемы.

Давление и запугивание

После передачи кода женщине пришло сообщение о якобы взломе её личного кабинета на портале "Госуслуги". В уведомлении содержался номер телефона "для связи с компетентными органами". Вскоре злоумышленники сами начали активно звонить пенсионерке, не давая ей времени осмыслить происходящее.

Мошенники убеждали женщину, что все её персональные данные уже оказались в руках преступников. В разговорах они запугивали её и супруга уголовной ответственностью, утверждая, что единственный способ избежать проблем — срочно вывести все сбережения и передать их "представителям правоохранительных органов".

Две недели под контролем мошенников

По данным прокуратуры, вся операция длилась около двух недель. За это время пенсионерка и её муж, строго следуя инструкциям злоумышленников, снимали деньги со счетов в разных банках. Каждый этап сопровождался видеоотчётами с наличными, которые они отправляли на указанные номера.

Затем деньги передавались курьерам, приезжавшим к ним домой и называвшим заранее оговорённые кодовые слова. Общая сумма ущерба превысила 42,5 млн рублей.