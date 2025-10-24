Огонь вместо посадки: в Перми у пассажирки загорелся гаджет прямо в багаже
В аэропорту "Большое Савино" в Перми произошёл инцидент с возгоранием багажа. По словам очевидцев, у одной из пассажирок во время регистрации в сумке вспыхнул телефон. Информацию об этом распространил telegram-канал "ЧП Пермь".
Что рассказали очевидцы
Один из свидетелей происшествия сообщил:
"При регистрации на рейс у девушки перед нами произошел взрыв в сумочке. С ее слов, взорвался телефон".
По первому этажу терминала быстро распространился едкий запах гари, однако паники среди пассажиров не возникло.
Подробности инцидента
Согласно опубликованному видео, инцидент произошёл у стойки регистрации на рейс в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 14:31. Самолёт задержался всего на 11 минут, после чего отправился по расписанию.
Аэропорт продолжил работу
В пресс-службе аэропорта "Большое Савино" подтвердили факт происшествия, уточнив, что аэропорт работает в штатном режиме. Повреждений помещений и угрозы для других пассажиров не зафиксировано.
