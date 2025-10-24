Огонь вместо посадки: в Перми у пассажирки загорелся гаджет прямо в багаже

В аэропорту "Большое Савино" в Перми произошёл инцидент с возгоранием багажа. По словам очевидцев, у одной из пассажирок во время регистрации в сумке вспыхнул телефон. Информацию об этом распространил telegram-канал "ЧП Пермь".

Что рассказали очевидцы

Один из свидетелей происшествия сообщил:

"При регистрации на рейс у девушки перед нами произошел взрыв в сумочке. С ее слов, взорвался телефон".

По первому этажу терминала быстро распространился едкий запах гари, однако паники среди пассажиров не возникло.

Подробности инцидента

Согласно опубликованному видео, инцидент произошёл у стойки регистрации на рейс в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 14:31. Самолёт задержался всего на 11 минут, после чего отправился по расписанию.

Аэропорт продолжил работу

В пресс-службе аэропорта "Большое Савино" подтвердили факт происшествия, уточнив, что аэропорт работает в штатном режиме. Повреждений помещений и угрозы для других пассажиров не зафиксировано.