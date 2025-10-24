Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чемодан в аэропорту
чемодан в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:34

Огонь вместо посадки: в Перми у пассажирки загорелся гаджет прямо в багаже

В аэропорту Перми загорелся телефон в багаже пассажирки — рейс задержали на 11 минут

В аэропорту "Большое Савино" в Перми произошёл инцидент с возгоранием багажа. По словам очевидцев, у одной из пассажирок во время регистрации в сумке вспыхнул телефон. Информацию об этом распространил telegram-канал "ЧП Пермь".

Что рассказали очевидцы

Один из свидетелей происшествия сообщил:

"При регистрации на рейс у девушки перед нами произошел взрыв в сумочке. С ее слов, взорвался телефон".

По первому этажу терминала быстро распространился едкий запах гари, однако паники среди пассажиров не возникло.

Подробности инцидента

Согласно опубликованному видео, инцидент произошёл у стойки регистрации на рейс в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 14:31. Самолёт задержался всего на 11 минут, после чего отправился по расписанию.

Аэропорт продолжил работу

В пресс-службе аэропорта "Большое Савино" подтвердили факт происшествия, уточнив, что аэропорт работает в штатном режиме. Повреждений помещений и угрозы для других пассажиров не зафиксировано.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пермском крае рост платы за вывоз мусора признали неизбежным — заседание Заксобрания сегодня в 6:36
Мусора меньше не стало, а платить придётся больше: что будет с тарифами в Пермском крае

Министр ЖКХ Прикамья заявила, что тариф на вывоз мусора не снизят: расходы растут, а новые сортировочные станции лишь продлевают срок службы полигонов.

Читать полностью » Россельхознадзор выявил в Перми производство сардин из неизвестного сырья сегодня в 5:46
Рыба из ниоткуда: в Перми нашли сардины, которых не должно было быть

В Перми компания «Продукт Компани» изготовила 53,5 кг сардин из 45,5 кг сырья. Россельхознадзор выясняет, откуда взялись лишние 8 кг рыбы.

Читать полностью » США внесли в санкционный список сегодня в 4:47
Вашингтон нажал на нефть: в санкционном списке — компании из Тюменской области

Минфин США расширил санкционный список против России, включив «РН-Уватнефтегаз» и другие структуры «Роснефти» и «Лукойла». Активы компаний заморожены.

Читать полностью » В Тюмени полиция и Росгвардия применили дроны при операции сегодня в 3:27
Квадрокоптеры против нелегалов: в Тюмени силовики устроили облаву на стройках и рынках

Полиция и Росгвардия провели рейды на стройках и рынках Тюмени, применив квадрокоптеры. Как дроны помогли выявить десятки нарушителей миграционного законодательства?

Читать полностью » В Тюмени растёт число вакансий для студентов с гибким графиком — данные сегодня в 2:26
Студентам — бонусы, деньги и цветы: в Тюмени открылись необычные вакансии

В Тюмени студентам предлагают подработку с ежедневной оплатой и премиями. Где платят до 3 100 рублей за смену и как найти работу с гибким графиком?

Читать полностью » В Тюмени второй день наблюдаются сбои мобильного интернета — проблемы у нескольких операторов сегодня в 1:16
Интернет исчезает в центре и на окраинах: Тюмень гадает, в чём причина

В Тюмени второй день не работает мобильный интернет. Что стало причиной массовых сбоев, как это сказалось на жителях и почему ограничения могут быть связаны с вопросами безопасности?

Читать полностью » В Тюмени переход на средневзвешенные оценки не повлиял на успеваемость школьников — Павел Креков сегодня в 0:26
Оценки теперь считают по-другому: что изменилось в тюменских школах

В Тюмени внедряют средневзвешенную систему оценок. Власти уверены: на уровень успеваемости она не повлияет, а лишь сделает оценивание объективнее.

Читать полностью » Депутаты Тюменской гордумы поддержали введение туристического налога — URA.RU вчера в 23:26
Тюмень включила счётчик: за отдых теперь придётся доплатить

Депутаты Тюменской думы одобрили введение туристического налога. За что теперь придётся платить гостям города и куда пойдут собранные средства?

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат из баклажанов с перцем в соевом соусе на сковороде готовится за 10 минут
Культура и шоу-бизнес
Page Six: бывшая жена Вайнштейна рискует потерять дом в Нью-Йорке из-за ипотечного долга
Красота и здоровье
Зрение требует регулярных осмотров, гимнастики и сбалансированного рациона с омега-3 — эксперт
Садоводство
Зимняя защита горшечных растений предотвращает промерзание корней и гибель культур зимой
Дом
Эксперты поделились советами по безопасному и компактному размещению кухонной утвари
Еда
Творожные пончики в масле по рецепту домашних кондитеров получаются пышными и нежными
Авто и мото
"Автостат": в сентябре продажи машин с пробегом снизились на 2,1%
Авто и мото
Полный привод не гарантирует безопасность на льду
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet