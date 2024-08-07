Готовим флоксы к зимовке: 5 обязательных манипуляций в августе

Необходимый уход за флоксами в августе: как сохранить растения до весны

Август — важный месяц для ухода за многолетними флоксами на дачном участке. Именно в это время необходимо провести ряд мероприятий, чтобы растения успешно перенесли холода и весной вновь порадовали вас буйным цветением.

Что нужно успеть сделать с флоксами в августе?

Удаление отцветших соцветий. Как только последние соцветия флоксов отцветут, их необходимо срезать. Это позволит растениям направить все силы на формирование крепких корней и подготовку к зиме, а не на образование семян.

Как только последние соцветия флоксов отцветут, их необходимо срезать. Это позволит растениям направить все силы на формирование крепких корней и подготовку к зиме, а не на образование семян. Омоложение куста. Если ваши флоксы растут на одном месте уже несколько лет, рекомендуется провести их омоложение. Для этого аккуратно выкопайте куст, разделите его на несколько частей и пересадите на новое, подготовленное место. Это освежит растения и улучшит их рост в следующем сезоне.

Если ваши флоксы растут на одном месте уже несколько лет, рекомендуется провести их омоложение. Для этого аккуратно выкопайте куст, разделите его на несколько частей и пересадите на новое, подготовленное место. Это освежит растения и улучшит их рост в следующем сезоне. Подкормка и полив. В августе флоксам необходимо обеспечить хорошее питание для накопления сил перед зимовкой. Внесите под кусты комплексное минеральное удобрение, а также полейте растения обильно, особенно в сухую погоду.

В августе флоксам необходимо обеспечить хорошее питание для накопления сил перед зимовкой. Внесите под кусты комплексное минеральное удобрение, а также полейте растения обильно, особенно в сухую погоду. Мульчирование. Мульчирование приствольного круга флоксов перегноем, торфом или древесной корой поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от промерзания. Это очень важно для успешной зимовки растений.

Мульчирование приствольного круга флоксов перегноем, торфом или древесной корой поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от промерзания. Это очень важно для успешной зимовки растений. Защита от вредителей. Осмотрите кусты на предмет поражения болезнями и вредителями. При необходимости проведите обработку флоксов специальными средствами. Это убережёт их от проблем в следующем сезоне.

Выполнив эти несложные, но важные мероприятия, вы обеспечите флоксам крепкий иммунитет и хорошую подготовку к зиме. А весной ваши растения вновь зацветут пышными, яркими соцветиями!

Фото: Niccolò Caranti.