Эти 3 секретных удобрения помогут вашим флоксам выжить зимой — не упустите шанс

Август и сентябрь — ключевое время для ухода за флоксами. Именно в этот период растения восстанавливают силы и готовятся к зимовке. От того, насколько правильно вы позаботитесь о кустах сейчас, зависит их здоровье и обилие цветов в следующем сезоне.

Обрезка отцветших соцветий

Через неделю после окончания цветения аккуратно удалите цветоносы, оставив 2-3 пары листьев. Основные побеги не трогайте до осени. У ранних сортов обрезка верхушки может стимулировать повторное цветение.

Подкормка для восстановления

Флоксы благодарно отзываются на фосфорно-калийное питание:

суперфосфат — 40 г;

сульфат калия — 25 г;

древесная зола — 1 стакан на 1 м².

Удобрения заделайте в почву и хорошо полейте (10-15 л воды под куст). Азот исключён — он вызывает рост зелени, которая не успеет вызреть до зимы.

Профилактика болезней

Флоксы часто страдают от мучнистой росы, поэтому после цветения проведите обработки:

медный купорос (50 г на 10 л воды) или "Фитоспорин-М";

повтор через 10-14 дней;

ещё раз — перед укрытием.

Народный метод — опрыскивание сывороткой (1:10) раз в неделю.

Подготовка к зиме

Полная обрезка побегов проводится после первых заморозков, оставляют 5-10 см над землёй.

Замульчируйте торфом или компостом (8-10 см).

Молодые кусты дополнительно укройте лапником или агротексом.

Деление и пересадка

Лучшее время — конец августа — начало сентября. Куст делят на части по 3-5 почек и высаживают на солнечное место в рыхлую почву.

Полив и уход за семенами

Полив после цветения — раз в 10-14 дней по 15-20 л под куст. За 2 недели до обрезки полив прекращают. Семена собирают только с лучших кустов, хранят в бумажных пакетах и высевают под зиму или весной.

Совет садовода: В начале лета удалите до 30% цветоносов — оставшиеся будут крупнее и ярче.

Флоксы — благодарные растения. Немного заботы после цветения, и уже следующим летом они снова порадуют вас роскошными ароматными шапками.