Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флокс шиловидный вид сверху Саратов
Флокс шиловидный вид сверху Саратов
© commons.wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under CC BY 4.0
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:23

Эти 3 секретных удобрения помогут вашим флоксам выжить зимой — не упустите шанс

Подкормка фосфором и калием помогает флоксам восстановиться после цветения

Август и сентябрь — ключевое время для ухода за флоксами. Именно в этот период растения восстанавливают силы и готовятся к зимовке. От того, насколько правильно вы позаботитесь о кустах сейчас, зависит их здоровье и обилие цветов в следующем сезоне.

Обрезка отцветших соцветий

Через неделю после окончания цветения аккуратно удалите цветоносы, оставив 2-3 пары листьев. Основные побеги не трогайте до осени. У ранних сортов обрезка верхушки может стимулировать повторное цветение.

Подкормка для восстановления

Флоксы благодарно отзываются на фосфорно-калийное питание:

  • суперфосфат — 40 г;

  • сульфат калия — 25 г;

  • древесная зола — 1 стакан на 1 м².

Удобрения заделайте в почву и хорошо полейте (10-15 л воды под куст). Азот исключён — он вызывает рост зелени, которая не успеет вызреть до зимы.

Профилактика болезней

Флоксы часто страдают от мучнистой росы, поэтому после цветения проведите обработки:

  • медный купорос (50 г на 10 л воды) или "Фитоспорин-М";

  • повтор через 10-14 дней;

  • ещё раз — перед укрытием.

Народный метод — опрыскивание сывороткой (1:10) раз в неделю.

Подготовка к зиме

  • Полная обрезка побегов проводится после первых заморозков, оставляют 5-10 см над землёй.

  • Замульчируйте торфом или компостом (8-10 см).

  • Молодые кусты дополнительно укройте лапником или агротексом.

Деление и пересадка

Лучшее время — конец августа — начало сентября. Куст делят на части по 3-5 почек и высаживают на солнечное место в рыхлую почву.

Полив и уход за семенами

Полив после цветения — раз в 10-14 дней по 15-20 л под куст. За 2 недели до обрезки полив прекращают. Семена собирают только с лучших кустов, хранят в бумажных пакетах и высевают под зиму или весной.

Совет садовода: В начале лета удалите до 30% цветоносов — оставшиеся будут крупнее и ярче.

Флоксы — благодарные растения. Немного заботы после цветения, и уже следующим летом они снова порадуют вас роскошными ароматными шапками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Редкий полив против засухи: как глубина 30 см спасает растения — данные ученых Калифорнии сегодня в 5:58

Почему грибок боится обильного полива: неожиданное открытие для владельцев огородов

Ученые Калифорнийского университета раскрыли главную ошибку дачников: частый поверхностный полив вредит растениям. Редкое обильное увлажнение на глубину 20-30 см укрепляет корни, защищает от засухи и грибка, экономя воду и увеличивая урожай.

Читать полностью » Эксперты назвали преимущества звёздчатой магнолии для ландшафтного дизайна сегодня в 5:05

Звёздчатая магнолия: секрет белоснежной красоты и сладкого аромата для вашего сада

Звёздчатая магнолия — это не только белоснежная красота, но и легкий сладкий аромат, который освежает ваш сад. Узнайте, как правильно её выращивать и ухаживать.

Читать полностью » Когда сажать падуб: советы садоводов для успешной посадки сегодня в 4:58

Посадка падуба: 5 секретов, которые знают только опытные садоводы

Узнайте, как правильно посадить падуб, чтобы добиться обильного цветения: лучшие сорта, советы по срокам и уходу от экспертов!

Читать полностью » Банановая кожура – ваш секрет богатого урожая: 5 способов применения в саду сегодня в 4:21

Оставили кожуру на поверхности — ждите вредителей: ошибка, которую допускают все

Банановая кожура – это ценное удобрение! Узнайте, как использовать её для подкормки растений, ускорения компоста и улучшения почвы в саду и огороде для богатого урожая.

Читать полностью » Три способа, как крапива поможет вашему майорану стать более урожайным сегодня в 3:54

Невероятные свойства крапивы: почему она должна быть рядом с вашим майораном

Узнайте, как крапива может стать мощным союзником в выращивании майорана: простые советы, секреты и рецепты для успешного садоводства.

Читать полностью » Колорадский жук боится этого, как огня: уксус и горчица спасут ваш картофель сегодня в 3:20

Продукты с кухни — лучший пестицид: неожиданное оружие против вредителей

Простой и доступный метод борьбы с колорадским жуком на картофеле – горчица и уксус. Эффективно отпугивает вредителей , не вредит человеку и окружающей среде. Узнайте подробности!

Читать полностью » Сохраните старых любимцев: пересадка многолетников в начале осени сегодня в 2:50

Как обновить клумбы осенью: секреты успешной пересадки многолетников

Узнайте, когда и как правильно пересаживать многолетники в конце лета, чтобы ваша клумба заиграла новыми красками и радовала глаз в следующем сезоне.

Читать полностью » Ошибки при посадке моркови: какие растения негативно влияют на вкус и урожайность сегодня в 2:20

Почему сладкая морковь вдруг становится мелкой и жесткой: виноваты соседи по огороду

Узнайте, какие растения категорически нельзя сажать рядом с морковью, чтобы не испортить урожай. Избегайте этих ошибок и получите сочные корнеплоды!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Подъёмы на носки улучшают силу и снижают риск травм ахиллова сухожилия — медики
Наука и технологии

Учёные доказали: 56% новостей о внеземной жизни содержат преувеличения
Садоводство

5 принципов создания топиари: секреты стрижки фигурных кустов в Ростовской области
Авто и мото

Новый Jeep Cherokee 2025 получил 210-сильный гибрид и сохранил внедорожные параметры
Еда

Рецепт салата из рыбных консервов с рисом и яйцом
Красота и здоровье

Как работает дефицит калорий: диетолог Королева объяснила, что нужно знать для эффективного похудения
Наука и технологии

30 тысяч световых лет от Земли: как нейтронные звезды имитировали темную материю
Спорт и фитнес

Врачи назвали упражнения для тазового дна, которые помогают укрепить ягодицы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru