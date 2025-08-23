Эти 3 секретных удобрения помогут вашим флоксам выжить зимой — не упустите шанс
Август и сентябрь — ключевое время для ухода за флоксами. Именно в этот период растения восстанавливают силы и готовятся к зимовке. От того, насколько правильно вы позаботитесь о кустах сейчас, зависит их здоровье и обилие цветов в следующем сезоне.
Обрезка отцветших соцветий
Через неделю после окончания цветения аккуратно удалите цветоносы, оставив 2-3 пары листьев. Основные побеги не трогайте до осени. У ранних сортов обрезка верхушки может стимулировать повторное цветение.
Подкормка для восстановления
Флоксы благодарно отзываются на фосфорно-калийное питание:
-
суперфосфат — 40 г;
-
сульфат калия — 25 г;
-
древесная зола — 1 стакан на 1 м².
Удобрения заделайте в почву и хорошо полейте (10-15 л воды под куст). Азот исключён — он вызывает рост зелени, которая не успеет вызреть до зимы.
Профилактика болезней
Флоксы часто страдают от мучнистой росы, поэтому после цветения проведите обработки:
-
медный купорос (50 г на 10 л воды) или "Фитоспорин-М";
-
повтор через 10-14 дней;
-
ещё раз — перед укрытием.
Народный метод — опрыскивание сывороткой (1:10) раз в неделю.
Подготовка к зиме
-
Полная обрезка побегов проводится после первых заморозков, оставляют 5-10 см над землёй.
-
Замульчируйте торфом или компостом (8-10 см).
-
Молодые кусты дополнительно укройте лапником или агротексом.
Деление и пересадка
Лучшее время — конец августа — начало сентября. Куст делят на части по 3-5 почек и высаживают на солнечное место в рыхлую почву.
Полив и уход за семенами
Полив после цветения — раз в 10-14 дней по 15-20 л под куст. За 2 недели до обрезки полив прекращают. Семена собирают только с лучших кустов, хранят в бумажных пакетах и высевают под зиму или весной.
Совет садовода: В начале лета удалите до 30% цветоносов — оставшиеся будут крупнее и ярче.
Флоксы — благодарные растения. Немного заботы после цветения, и уже следующим летом они снова порадуют вас роскошными ароматными шапками.
