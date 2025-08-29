Флоксы, которые приживаются почти на 100% — садоводы называют этот способ безотказным

Размножение флоксов черенкованием позволяет легко получить новые крепкие кусты, сохранив все сортовые качества исходных растений. Этот способ ценится садоводами за высокую приживаемость (до 100%) и обилие посадочного материала с одного взрослого куста. Главное — выбрать правильное время и создать подходящие условия.

Когда проводить черенкование

Лучше всего укореняются зелёные побеги, находящиеся в фазе активного роста. Одревесневшие стебли для этого метода малопригодны. Сроки черенкования зависят от сорта, погоды и региона, но в целом удачный период — с мая по август.

Если у растения есть крепкие зелёные побеги, их можно использовать для заготовки. Главное условие — высокая физиологическая активность тканей, тогда образование корней идёт быстро.

Подготовка побегов

Материал берут только со здоровых кустов старше двух лет. Слабые и больные растения сначала необходимо обработать фунгицидами. Оптимальный возраст для маточного куста — 3–4 года.

Лучше всего подходят побеги с периферии, так сохраняется декоративность куста. За день до нарезки цветы обильно поливают.

Схема заготовки черенков

выбирают сильный побег и разрезают его на части длиной 8–10 см;

нижние листья полностью удаляют, верхние укорачивают наполовину;

нижний срез делают сразу под узлом, верхний — на 5–15 мм выше следующего;

используют только острый продезинфицированный инструмент.

Заготавливать лучше вечером или в пасмурный день, сразу же высаживая черенки. В крайнем случае их можно сохранить сутки во влажной ткани в прохладном месте, но укореняемость при этом падает.

Укоренение

Черенки можно сажать по-разному в зависимости от срока:

В начале сезона — сразу на постоянное место. В середине лета — на отдельные грядки или в школки. В августе–сентябре — в парники или контейнеры.

Для поздних посадок используют укрытия: плёнку, агроволокно, банки или контейнеры. В таких условиях поддерживается влажность и тепло, необходимые для образования корней.

Чтобы ускорить процесс, перед посадкой черенки можно выдержать несколько часов в растворе стимулятора роста. Схема высадки на грядке: 6–7 см между растениями и около 10 см между рядами.

Условия для успешного укоренения

температура воздуха 20–25 °С;

влажность около 80%;

рассеянное освещение;

•регулярный полив без пересушивания почвы.

Через 3–4 недели у черенков формируются корни и появляются новые побеги.

Дальнейший уход

Молодые растения пока уязвимы, поэтому за ними нужен бережный уход. Их нельзя пересушивать, оставлять под прямыми лучами солнца или допускать резкого похолодания. В сухую погоду полив обязателен ежедневно.

К концу лета при раннем черенковании формируется полноценный саженец, который можно пересадить в школку или сразу на постоянное место. Почва там должна быть рыхлой, питательной, с добавлением компоста, песка, перлита или вермикулита. Перед посадкой грунт рыхлят на глубину до 20 см.

Размножение флоксов черенками — надёжный способ быстро увеличить количество любимых сортов, сохранив при этом все их декоративные качества.