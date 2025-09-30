Фейковый закон, настоящий обман: аферисты обещают "долю от полезных ископаемых"

Киберпреступники запустили новую схему: они создают фишинговые сайты, маскируя их под государственные порталы или новостные ресурсы, и предлагают россиянам "выплаты от продажи полезных ископаемых". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Angara Security.

Как работает схема

Пользователю показывают страницу, стилизованную под официальный сайт с символикой и госдизайном.

Там рассказывают о возможности получить часть дохода от продажи природных ресурсов.

Чтобы "проверить право на выплату", граждан просят ввести персональные данные - паспортные сведения, СНИЛС и банковскую информацию.

Почему схема сработала

Аферисты используют инфоповод: в январе 2025 года в Госдуму действительно вносился проект закона о создании Фонда социальной справедливости, предполагающий распределение доходов от продажи ресурсов среди граждан. Законопроект не был принят, но мошенники используют его как прикрытие.

Масштаб угрозы

По данным Angara Security:

за последний год выявлено около 1,5 тыс. фишинговых ресурсов ;

сайты работают сериями, быстро перезапускаются после блокировки;

их цель — сбор персональных данных для кражи денег и дальнейших мошеннических действий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Вводить паспортные и банковские данные на подозрительном сайте.

Последствие: кража денег, использование данных для кредитов.

Альтернатива: проверять официальные источники (госуслуги, сайты ведомств).

Ошибка: Доверять "госвыплатам" с нереальными условиями.

Последствие: потеря личных данных.

Альтернатива: помнить, что госвыплаты проводятся только через проверенные сервисы.

Ошибка: Игнорировать мелкие признаки подделки (ошибки в тексте, странные домены).

Последствие: попадание в руки мошенников.

Альтернатива: внимательно проверять URL и сертификаты сайтов.

А что если…

…такие схемы продолжат распространяться? Это подорвёт доверие к государственным инициативам, даже реальным, и создаст дополнительную нагрузку на службы кибербезопасности.

Как защититься

Проверяйте адрес сайта — госресурсы используют домены *.gov.ru или .gosuslugi.ru. Не переходите по ссылкам из SMS, мессенджеров и писем от незнакомых отправителей. Используйте антивирус и фильтры против фишинга. Проверяйте информацию о "новых выплатах" только в официальных СМИ и на сайтах госорганов. Никогда не вводите данные карты и паспортные сведения на сомнительных страницах.

FAQ

Существуют ли реальные выплаты от продажи ресурсов?

Нет, законопроект о Фонде социальной справедливости не был принят.

Можно ли получить компенсацию, если данные попали к мошенникам?

Нужно срочно блокировать карты, обращаться в банк и подавать заявление в полицию.

Почему такие сайты выглядят убедительно?

Они копируют дизайн официальных порталов и используют госсимволику.

Мифы и правда

Миф: "Если сайт выглядит официальным, значит, он настоящий".

Правда: дизайн легко скопировать, нужно проверять адрес.

Миф: "Фишинговые сайты быстро блокируют, можно не бояться".

Правда: мошенники перезапускают их под другими доменами.

Миф: "Мошенники охотятся только за деньгами".

Правда: персональные данные ценны сами по себе — их используют для кредитов и афер.

3 факта