Фейковый закон, настоящий обман: аферисты обещают "долю от полезных ископаемых"
Киберпреступники запустили новую схему: они создают фишинговые сайты, маскируя их под государственные порталы или новостные ресурсы, и предлагают россиянам "выплаты от продажи полезных ископаемых". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Angara Security.
Как работает схема
-
Пользователю показывают страницу, стилизованную под официальный сайт с символикой и госдизайном.
-
Там рассказывают о возможности получить часть дохода от продажи природных ресурсов.
-
Чтобы "проверить право на выплату", граждан просят ввести персональные данные - паспортные сведения, СНИЛС и банковскую информацию.
Почему схема сработала
Аферисты используют инфоповод: в январе 2025 года в Госдуму действительно вносился проект закона о создании Фонда социальной справедливости, предполагающий распределение доходов от продажи ресурсов среди граждан. Законопроект не был принят, но мошенники используют его как прикрытие.
Масштаб угрозы
По данным Angara Security:
-
за последний год выявлено около 1,5 тыс. фишинговых ресурсов;
-
сайты работают сериями, быстро перезапускаются после блокировки;
-
их цель — сбор персональных данных для кражи денег и дальнейших мошеннических действий.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Вводить паспортные и банковские данные на подозрительном сайте.
Последствие: кража денег, использование данных для кредитов.
Альтернатива: проверять официальные источники (госуслуги, сайты ведомств).
-
Ошибка: Доверять "госвыплатам" с нереальными условиями.
Последствие: потеря личных данных.
Альтернатива: помнить, что госвыплаты проводятся только через проверенные сервисы.
-
Ошибка: Игнорировать мелкие признаки подделки (ошибки в тексте, странные домены).
Последствие: попадание в руки мошенников.
Альтернатива: внимательно проверять URL и сертификаты сайтов.
А что если…
…такие схемы продолжат распространяться? Это подорвёт доверие к государственным инициативам, даже реальным, и создаст дополнительную нагрузку на службы кибербезопасности.
Как защититься
-
Проверяйте адрес сайта — госресурсы используют домены *.gov.ru или .gosuslugi.ru.
-
Не переходите по ссылкам из SMS, мессенджеров и писем от незнакомых отправителей.
-
Используйте антивирус и фильтры против фишинга.
-
Проверяйте информацию о "новых выплатах" только в официальных СМИ и на сайтах госорганов.
-
Никогда не вводите данные карты и паспортные сведения на сомнительных страницах.
FAQ
Существуют ли реальные выплаты от продажи ресурсов?
Нет, законопроект о Фонде социальной справедливости не был принят.
Можно ли получить компенсацию, если данные попали к мошенникам?
Нужно срочно блокировать карты, обращаться в банк и подавать заявление в полицию.
Почему такие сайты выглядят убедительно?
Они копируют дизайн официальных порталов и используют госсимволику.
Мифы и правда
-
Миф: "Если сайт выглядит официальным, значит, он настоящий".
Правда: дизайн легко скопировать, нужно проверять адрес.
-
Миф: "Фишинговые сайты быстро блокируют, можно не бояться".
Правда: мошенники перезапускают их под другими доменами.
-
Миф: "Мошенники охотятся только за деньгами".
Правда: персональные данные ценны сами по себе — их используют для кредитов и афер.
3 факта
-
Angara Security выявила 1,5 тыс. мошеннических ресурсов за год.
-
Схема использует нереализованный законопроект о Фонде социальной справедливости.
-
Цель аферистов — сбор паспортных и банковских данных граждан.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru