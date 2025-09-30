Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина разочарован после мошенничества
Мужчина разочарован после мошенничества
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:19

Фейковый закон, настоящий обман: аферисты обещают "долю от полезных ископаемых"

РИА Новости: в России появились фишинговые сайты с "выплатами от продажи ресурсов"

Киберпреступники запустили новую схему: они создают фишинговые сайты, маскируя их под государственные порталы или новостные ресурсы, и предлагают россиянам "выплаты от продажи полезных ископаемых". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Angara Security.

Как работает схема

  • Пользователю показывают страницу, стилизованную под официальный сайт с символикой и госдизайном.

  • Там рассказывают о возможности получить часть дохода от продажи природных ресурсов.

  • Чтобы "проверить право на выплату", граждан просят ввести персональные данные - паспортные сведения, СНИЛС и банковскую информацию.

Почему схема сработала

Аферисты используют инфоповод: в январе 2025 года в Госдуму действительно вносился проект закона о создании Фонда социальной справедливости, предполагающий распределение доходов от продажи ресурсов среди граждан. Законопроект не был принят, но мошенники используют его как прикрытие.

Масштаб угрозы

По данным Angara Security:

  • за последний год выявлено около 1,5 тыс. фишинговых ресурсов;

  • сайты работают сериями, быстро перезапускаются после блокировки;

  • их цель — сбор персональных данных для кражи денег и дальнейших мошеннических действий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Вводить паспортные и банковские данные на подозрительном сайте.
    Последствие: кража денег, использование данных для кредитов.
    Альтернатива: проверять официальные источники (госуслуги, сайты ведомств).

  • Ошибка: Доверять "госвыплатам" с нереальными условиями.
    Последствие: потеря личных данных.
    Альтернатива: помнить, что госвыплаты проводятся только через проверенные сервисы.

  • Ошибка: Игнорировать мелкие признаки подделки (ошибки в тексте, странные домены).
    Последствие: попадание в руки мошенников.
    Альтернатива: внимательно проверять URL и сертификаты сайтов.

А что если…

…такие схемы продолжат распространяться? Это подорвёт доверие к государственным инициативам, даже реальным, и создаст дополнительную нагрузку на службы кибербезопасности.

Как защититься

  1. Проверяйте адрес сайта — госресурсы используют домены *.gov.ru или .gosuslugi.ru.

  2. Не переходите по ссылкам из SMS, мессенджеров и писем от незнакомых отправителей.

  3. Используйте антивирус и фильтры против фишинга.

  4. Проверяйте информацию о "новых выплатах" только в официальных СМИ и на сайтах госорганов.

  5. Никогда не вводите данные карты и паспортные сведения на сомнительных страницах.

FAQ

Существуют ли реальные выплаты от продажи ресурсов?
Нет, законопроект о Фонде социальной справедливости не был принят.

Можно ли получить компенсацию, если данные попали к мошенникам?
Нужно срочно блокировать карты, обращаться в банк и подавать заявление в полицию.

Почему такие сайты выглядят убедительно?
Они копируют дизайн официальных порталов и используют госсимволику.

Мифы и правда

  • Миф: "Если сайт выглядит официальным, значит, он настоящий".
    Правда: дизайн легко скопировать, нужно проверять адрес.

  • Миф: "Фишинговые сайты быстро блокируют, можно не бояться".
    Правда: мошенники перезапускают их под другими доменами.

  • Миф: "Мошенники охотятся только за деньгами".
    Правда: персональные данные ценны сами по себе — их используют для кредитов и афер.

3 факта

  1. Angara Security выявила 1,5 тыс. мошеннических ресурсов за год.

  2. Схема использует нереализованный законопроект о Фонде социальной справедливости.

  3. Цель аферистов — сбор паспортных и банковских данных граждан.

