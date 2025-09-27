Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
филодендрон
филодендрон
© Freepik by Designed by Freepik
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:14

От лианы до гиганта: какие виды филодендрона делают интерьер эффектным

Эксперт Елена Игнатьева рассказала, чем филодендрон удобен для выращивания дома

Филодендрон — один из самых популярных тропических "питомцев" для городских квартир. Он сочетает в себе неприхотливость и выразительный внешний вид. Именно поэтому дизайнеры интерьеров и любители комнатных растений часто выбирают именно его.

"В качестве комнатного растения филодендрон прост в уходе и при этом выглядит эффектно", — отметила главный технолог компании "СельХозТрест" Елена Игнатьева.

Особенности растения

Филодендрон — многолетнее декоративно-лиственное растение семейства Ароидные. Его название образовано от греческих слов philo ("любовь") и dendron ("дерево"), что связано с образом жизни многих видов, растущих как эпифиты в тропических лесах Америки.

Существует два типа филодендронов:

  • лианы - для кашпо и вертикальных опор;

  • древовидные формы - с крупными листьями разнообразной окраски.

Популярные виды филодендрона

Вид Особенности Где лучше выращивать
Краснеющий Переносит плохое освещение, стойкий к пересыханию Квартира с нехваткой света
Двоякоперистый Крупный, с воздушными корнями Просторная квартира, холл
Ксанаду Светолюбивый, до 4 м высотой Офисы, большие комнаты
Гитаровидный Листья в форме гитары, теплолюбивый Тёплые помещения с отоплением
Плющевидный Лиана, любит "соседство" Групповые посадки
Бородавчатый Листья с бордовым узором Требует осторожности при пересадке
Стоповидный Лиана с листьями необычной формы Декор стен
Лучистый Меняет форму листьев по мере роста Нуждается в хорошем освещении

Свет и температура

"Идеальное освещение филодендроны получают на восточном или западном окне", — пояснил агроном с платформы "Авито Услуги" Александр Еремин.

Растение предпочитает рассеянный свет. Прямые солнечные лучи вызывают ожоги, а северные окна подходят лишь зелёным сортам.

Температура летом должна быть в пределах +20-25 °C, зимой допустимо понижение до +16-18 °C, но не ниже.

Полив и влажность

Полив — регулярный, но без застоя воды. Летом обычно 1-2 раза в неделю, зимой — реже. Важно использовать лейку с тонким носиком и удалять воду из поддона через 15 минут.

Филодендроны любят влажный воздух (60-80%). Для этого используют поддоны с керамзитом, групповые посадки или увлажнители.

Почва и подкормка

Оптимальный грунт — смесь универсальной земли с перлитом или вермикулитом и добавлением кокосового волокна.

"Удобрения лучше растворять в слегка подкисленной воде — так они усвоятся быстрее", — посоветовала руководитель направления компании "Территория ландшафта" Юлия Лебедева.

Подойдут комплексные минеральные или специальные составы для ароидных.

Пересадка и обрезка

  • Молодые растения пересаживают ежегодно.

  • Взрослые — раз в 2-3 года, когда корни выходят через дренаж.

  • Новый горшок должен быть на 2-3 см шире старого.

Обрезка и прищипка делают куст более пышным. Работать нужно в перчатках — сок растения раздражает кожу.

Уход шаг за шагом

  1. Подберите место с мягким светом.

  2. Следите за влажностью воздуха.

  3. Поливайте по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

  4. Подкармливайте комплексными удобрениями каждые 2-3 недели весной и летом.

  5. Пересаживайте в подходящий горшок по мере роста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Переувлажнение → корневая гниль → умеренный полив и дренаж.

  • Слишком просторный горшок → закисание почвы → постепенное увеличение размера ёмкости.

  • Сухой воздух → подсыхание листьев → увлажнитель или поддон с водой.

А что если…

  • Зимой листья касаются холодного стекла? Нужно использовать подставку и отодвинуть горшок.

  • В квартире мало света? Подойдут зелёные сорта и дополнительная подсветка.

  • Нет времени на частый уход? Выбирайте неприхотливые виды — например, краснеющий филодендрон.

FAQ

Как размножить филодендрон?
Наиболее просто — верхушечными черенками.

Можно ли добиться цветения дома?
Редко, но при хорошем уходе и высоких показателях влажности шанс есть.

Какие вредители чаще всего поражают филодендрон?
Тля, белокрылка, паутинный клещ, мучнистый червец.

