На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян

На Филиппинах был зафиксирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Об этом информировал Минздрав островного государства в Юго-Восточной Азии.
Не так давно эфиопский государственный деятель Тедрос Аданом Гебреисус, который является генеральным директором организации ВОЗ, которая занимается проблемами охраны здоровья населения Земли, информировал о вспышке вирусного заболевания, вызываемого вирусом оспы обезьян, который относится к роду Orthopoxvirus, в Африке. Он также заявил, что данную вспышку можно отнести к ЧС эпидемиологического характера, имеющей международное значение.
Исполнительный департамент правительства Филиппин, отвечающий за обеспечение доступа к основным услугам общественного здравоохранения, сообщил, что информация о первом заразившемся была получена 18 августа. Как оказалось, острым вирусным заболеванием, которое проявляется сыпью по всему телу, увеличением лимфоузлов, слабым состоянием и другими признаками, заболел гражданин Республики Филиппин в возрасте 33 лет. Кроме того, ранее он никуда не уезжал из государства.
Сообщается, что симптомы у филиппинца возникли неделю назад. Первым делом у него появилась температура, а позже на теле была обнаружена сыпь. Известно, что это был первый случай инфицирования с декабря прошлого года.
Фото: commons. wikimedia.org / Tuderna (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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