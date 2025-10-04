Острова, где ещё не шумно: россияне устремились туда, где всё только начинается
Осень 2025 года показала неожиданный тренд: российские туристы массово устремились на Филиппины, которые ещё недавно считались нишевым направлением для состоятельных путешественников. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), интерес к отдыху в этом азиатском островном государстве вырос на 70% с начала года.
Туристический бум на Филиппинах
По данным туроператора "Пакс", ноябрьские путёвки уже полностью распроданы. Это первый случай, когда спрос превысил предложение задолго до старта высокого сезона.
Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен отметил, что страна рассчитывает на рост потока российских туристов благодаря прямым рейсам.
Новые чартерные рейсы
Главным драйвером интереса стали чартерные программы. С 28 октября авиакомпания "ИрАэро" запускает прямые рейсы из Иркутска и Хабаровска на популярный остров Боракай.
"Полетная программа рассчитана примерно на 9 рейсов в месяц до конца марта", — уточнил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов.
Таким образом, жители Сибири и Дальнего Востока впервые получили возможность добираться до курорта без пересадок.
Сравнение: Филиппины и другие популярные направления
|Направление
|Особенности
|Для кого популярно
|Турция
|All inclusive, короткий перелёт
|Семьи с детьми
|Египет
|Дайвинг, исторические экскурсии
|Любители пляжей и истории
|Индонезия (Бали)
|Серфинг, йога, молодёжный отдых
|Активные туристы
|Филиппины
|Романтика, острова, дайвинг
|Пары, состоятельные путешественники
Почему Филиппины стали модными у россиян
-
Рост интереса к экзотике на фоне ограничений по другим направлениям.
-
Развитие чартерных программ и снижение цен.
-
Сравнение по уровню сервиса с Мальдивами и Сейшелами, но при более широком выборе отелей.
-
Привлекательность для свадебных туров и романтических поездок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать туры в последний момент.
Последствие: отсутствие мест или завышенные цены.
Альтернатива: бронирование за 2-3 месяца до поездки.
-
Ошибка: игнорировать особенности климата.
Последствие: поездка в сезон дождей.
Альтернатива: планирование отдыха с ноября по март.
-
Ошибка: выбирать неподходящий остров.
Последствие: разочарование в отдыхе.
Альтернатива: изучить различия (Боракай — пляжи, Палаван — дайвинг, Себу — экскурсии).
Советы шаг за шагом: как планировать отдых на Филиппинах
-
Определите цель поездки: романтика, дайвинг, экскурсии или пляжный отдых.
-
Выберите остров — Боракай, Палаван, Себу или Манила для комбинированного тура.
-
Забронируйте перелёт заранее, особенно если речь идёт о чартерах.
-
Проверьте визовые требования и страховку.
-
Подготовьтесь к перелёту: в среднем дорога занимает от 8 до 12 часов.
А что если Филиппины станут новой "Турцией"?
Если прогноз дипломатов оправдается, и страна действительно сравняется по популярности с Турцией и Египтом, это изменит карту российского туризма. Появятся новые чартерные программы, отели начнут предлагать пакеты "всё включено", а Филиппины из элитного направления превратятся в массовое.
Плюсы и минусы Филиппин для россиян
|Плюсы
|Минусы
|Экзотическая природа и пляжи
|Долгий перелёт
|Высокий уровень сервиса
|Более высокая цена туров по сравнению с Турцией
|Прямые чартеры из регионов
|Ограниченное количество рейсов
|Разнообразие островов
|Требуется дополнительная логистика внутри страны
|Подходит для романтических поездок
|Не всегда массовый формат отдыха
FAQ
Нужна ли россиянам виза на Филиппины?
Для поездок до 30 дней виза не требуется.
Когда лучше ехать?
Высокий сезон длится с ноября по март.
Сколько длится перелёт?
В среднем от 8 часов (прямым чартером) до 12-15 с пересадками.
Мифы и правда
-
Миф: Филиппины — только для богатых.
Правда: с развитием чартеров появились доступные туры.
-
Миф: туда сложно добраться.
Правда: прямые рейсы упрощают путешествие.
-
Миф: это направление только для пляжного отдыха.
Правда: страна популярна и среди дайверов, и среди тех, кто ищет экскурсионные программы.
3 факта о Филиппинах
• Страна состоит более чем из 7000 островов.
• Боракай не раз признавался одним из лучших пляжей мира.
• Филиппины входят в топ направлений для свадебных и романтических туров.
Исторический контекст
-
В 2000-е годы Филиппины считались малоизвестным направлением для россиян.
-
В 2010-х сюда чаще ездили индивидуальные путешественники и дайверы.
-
В 2020-х начался рост интереса благодаря дипломатическим связям и развитию чартеров.
-
В 2025 году направление вошло в топ трендов, показав рост спроса на 70%.
