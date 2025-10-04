Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:18

Острова, где ещё не шумно: россияне устремились туда, где всё только начинается

Российские туристы массово ринулись на Филиппины: спрос вырос на 70%

Осень 2025 года показала неожиданный тренд: российские туристы массово устремились на Филиппины, которые ещё недавно считались нишевым направлением для состоятельных путешественников. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), интерес к отдыху в этом азиатском островном государстве вырос на 70% с начала года.

Туристический бум на Филиппинах

По данным туроператора "Пакс", ноябрьские путёвки уже полностью распроданы. Это первый случай, когда спрос превысил предложение задолго до старта высокого сезона.

Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен отметил, что страна рассчитывает на рост потока российских туристов благодаря прямым рейсам.

Новые чартерные рейсы

Главным драйвером интереса стали чартерные программы. С 28 октября авиакомпания "ИрАэро" запускает прямые рейсы из Иркутска и Хабаровска на популярный остров Боракай.

"Полетная программа рассчитана примерно на 9 рейсов в месяц до конца марта", — уточнил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов.

Таким образом, жители Сибири и Дальнего Востока впервые получили возможность добираться до курорта без пересадок.

Сравнение: Филиппины и другие популярные направления

Направление Особенности Для кого популярно
Турция All inclusive, короткий перелёт Семьи с детьми
Египет Дайвинг, исторические экскурсии Любители пляжей и истории
Индонезия (Бали) Серфинг, йога, молодёжный отдых Активные туристы
Филиппины Романтика, острова, дайвинг Пары, состоятельные путешественники

Почему Филиппины стали модными у россиян

  1. Рост интереса к экзотике на фоне ограничений по другим направлениям.

  2. Развитие чартерных программ и снижение цен.

  3. Сравнение по уровню сервиса с Мальдивами и Сейшелами, но при более широком выборе отелей.

  4. Привлекательность для свадебных туров и романтических поездок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать туры в последний момент.
    Последствие: отсутствие мест или завышенные цены.
    Альтернатива: бронирование за 2-3 месяца до поездки.

  • Ошибка: игнорировать особенности климата.
    Последствие: поездка в сезон дождей.
    Альтернатива: планирование отдыха с ноября по март.

  • Ошибка: выбирать неподходящий остров.
    Последствие: разочарование в отдыхе.
    Альтернатива: изучить различия (Боракай — пляжи, Палаван — дайвинг, Себу — экскурсии).

Советы шаг за шагом: как планировать отдых на Филиппинах

  1. Определите цель поездки: романтика, дайвинг, экскурсии или пляжный отдых.

  2. Выберите остров — Боракай, Палаван, Себу или Манила для комбинированного тура.

  3. Забронируйте перелёт заранее, особенно если речь идёт о чартерах.

  4. Проверьте визовые требования и страховку.

  5. Подготовьтесь к перелёту: в среднем дорога занимает от 8 до 12 часов.

А что если Филиппины станут новой "Турцией"?

Если прогноз дипломатов оправдается, и страна действительно сравняется по популярности с Турцией и Египтом, это изменит карту российского туризма. Появятся новые чартерные программы, отели начнут предлагать пакеты "всё включено", а Филиппины из элитного направления превратятся в массовое.

Плюсы и минусы Филиппин для россиян

Плюсы Минусы
Экзотическая природа и пляжи Долгий перелёт
Высокий уровень сервиса Более высокая цена туров по сравнению с Турцией
Прямые чартеры из регионов Ограниченное количество рейсов
Разнообразие островов Требуется дополнительная логистика внутри страны
Подходит для романтических поездок Не всегда массовый формат отдыха

FAQ

Нужна ли россиянам виза на Филиппины?
Для поездок до 30 дней виза не требуется.

Когда лучше ехать?
Высокий сезон длится с ноября по март.

Сколько длится перелёт?
В среднем от 8 часов (прямым чартером) до 12-15 с пересадками.

Мифы и правда

  • Миф: Филиппины — только для богатых.
    Правда: с развитием чартеров появились доступные туры.

  • Миф: туда сложно добраться.
    Правда: прямые рейсы упрощают путешествие.

  • Миф: это направление только для пляжного отдыха.
    Правда: страна популярна и среди дайверов, и среди тех, кто ищет экскурсионные программы.

3 факта о Филиппинах

• Страна состоит более чем из 7000 островов.
• Боракай не раз признавался одним из лучших пляжей мира.
• Филиппины входят в топ направлений для свадебных и романтических туров.

Исторический контекст

  1. В 2000-е годы Филиппины считались малоизвестным направлением для россиян.

  2. В 2010-х сюда чаще ездили индивидуальные путешественники и дайверы.

  3. В 2020-х начался рост интереса благодаря дипломатическим связям и развитию чартеров.

  4. В 2025 году направление вошло в топ трендов, показав рост спроса на 70%.

