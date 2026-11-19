Развитие птицеводства на Филиппинах в последние годы стало прямым следствием кризиса в свиноводстве, вызванного африканской чумой свиней (АЧС). По данным Службы внешней сельскохозяйственной торговли (FAS) Министерства сельского хозяйства США в Маниле, дефицит свинины на рынке привел к перераспределению производственных ресурсов и изменению структуры животноводства в стране.

Динамика поголовья демонстрирует разнонаправленные тренды. Согласно сведениям Филиппинского статистического управления, к 2026 году поголовье кур увеличилось на 22% по сравнению с 2021 годом — периодом пика эпидемии АЧС. В то же время поголовье свиней за этот же промежуток времени сократилось на 7%.

Рост птицеводческого сектора обеспечивается двумя группами производителей. Часть свиноводческих хозяйств полностью сменила профиль деятельности, перейдя на разведение птицы. Вторая группа — действующие производители мяса птицы — расширила свои мощности, чтобы удовлетворить возросший спрос на более доступные альтернативы свинине.

Свиноводческий сектор находится в стадии медленного восстановления. В первой половине 2026 года зафиксирован рост местного производства свинины на 5,6% в годовом исчислении. Для возврата к показателям, которые были до начала эпидемии АЧС, Министерству сельского хозяйства Филиппин необходимо увеличить поголовье свиней на шесть миллионов голов к 2028 году. Этот процесс опирается на программу репопуляции, финансируемую в рамках Закона о развитии и конкурентоспособности животноводства.

Текущая ситуация в производстве демонстрирует смену приоритетов: пока свиноводческие хозяйства проходят через этап восстановления поголовья, птицеводческий сектор закрепил за собой расширенную долю в структуре мясного производства страны.