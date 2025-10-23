От подземных рек до серфинг-райда: Филиппины, которые невозможно уместить в один кадр
Филиппины давно стали синонимом райского отдыха: бесконечные пляжи, прозрачные воды и невероятно гостеприимные люди. Но среди более чем семи тысяч островов даже опытные путешественники теряются — с чего начать? Чтобы не распыляться, лучше сосредоточиться на одном регионе, однако при грамотном планировании можно объединить сразу несколько направлений и получить по-настоящему полное филиппинское путешествие. Вот десять мест, которые покажут, насколько эта страна разнообразна.
Палаван — остров мечты
Палаван считается сердцем природной красоты страны. Его побережье растянулось почти на две тысячи километров, а бухты и лагуны украшают острые скалы и белоснежный песок. Главная жемчужина — Национальный парк подземной реки Пуэрто-Принсеса, занесённый в список ЮНЕСКО. Здесь лодки плывут по восьмикилометровой реке прямо под землёй, среди сталактитов и сталагмитов.
Тем, кто ищет спокойствия, стоит отправиться в Порт-Бартон — уютную рыбацкую деревушку, где можно поплавать с черепахами и прогуляться к водопадам. А для любителей уединённых пляжей идеально подойдёт Сан-Висенте с его четырнадцатикилометровым берегом, самым длинным во всей стране.
Эль-Нидо — приключения у лагун
На севере Палавана находится Эль-Нидо — место, где известняковые скалы соседствуют с лазурными лагунами. Этот регион стал вдохновением для книги "Пляж". Здесь можно плавать с маской, кататься на каяке между островами или просто отдыхать на песке у пальм. Большая и Малая лагуны считаются символами Эль-Нидо, а пляж Севен Коммандос — идеален для безмятежного отдыха.
Эль-Нидо — выбор тех, кто хочет увидеть и экзотику, и комфорт одновременно. Бутики, бары и отели делают это место настоящей находкой для путешественников.
Корон — подводный музей
Корон — ещё одно направление Палавана, где под водой скрыты десятки затонувших кораблей времён Второй мировой войны. Это одно из лучших мест для дайвинга в Азии. Даже если вы не дайвер, можно увидеть корабли во время снорклинга.
После погружений стоит подняться на гору Тапьяс — 721 ступенька приведёт вас к захватывающему виду на залив. А чтобы расслабиться, можно окунуться в горячие источники Макуинит.
Совет
Корон удобно сочетать с соседним Кулионом — спокойным островом с чистыми пляжами и отличными условиями для подводных прогулок.
Кордильеры — царство гор и туманов
Север Лусона — это не пляжи, а горные террасы, водопады и сосновые туманные леса. Район Кордильер идеально подходит для тех, кто предпочитает треккинг. В Сагаде можно увидеть знаменитые "подвешенные гробы" и пройти пещерный маршрут между Люмианг и Сумагинг.
Неподалёку — Банауэ и Батад, где рисовые террасы образуют настоящий природный амфитеатр. Эти места входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А самые смелые поднимаются на гору Пулаг, чтобы встретить рассвет над морем облаков.
Батанес — острова безмятежности
Самая северная и самая маленькая провинция Филиппин — Батанес. Здесь волны бьются о скалы, а дороги петляют среди зелёных холмов и маяков. На острове Батан особенно приятно путешествовать на велосипеде: нет машин, воздух чист, а виды — будто с открытки.
Лучшее время для поездки — с декабря по май, когда устанавливается сухой сезон и меньше вероятность штормов.
Боракай — отдых без усилий
Боракай — символ расслабленного отдыха. Его знаменитый Белый пляж с мягким песком и спокойным морем идеально подходит для тех, кто хочет просто отключиться от суеты. Днём можно кататься на парусах или каяках, а вечером — выбирать между уличными грилями и коктейлями под живую музыку.
Для активных туристов есть прокат велосипедов, туры по мангровым лесам и поездки на соседние уединённые пляжи.
Себу — всё сразу
Себу называют островом "для тех, кто хочет всего понемногу". Здесь сочетаются пляжи, водопады и кулинарные открытия. После прогулки по городу стоит отправиться к водопаду Кавасан или поплавать среди сардин в Моалбоале.
Главное блюдо Себу — сочный лечон, запечённая свинина с хрустящей корочкой. А любители морепродуктов могут попробовать фирменный стиль сутукиль, где рыбу готовят сразу тремя способами.
Альтернатива
Соседний остров Бохол — идеальное продолжение путешествия. Здесь находятся знаменитые Шоколадные холмы и заповедник филиппинских долгопятов.
Илоило — вкус страны
Илоило — гастрономическая столица Филиппин, признанная ЮНЕСКО городом гастрономии. Местная кухня славится супом La Paz batchoy, лапшой pancit molo и курицей inasal, приготовленной на углях.
Лучшие рестораны расположены прямо на побережье, где подают свежайшие морепродукты. А всего в получасе на лодке — остров Гимарас, известный самыми сладкими манго на архипелаге.
Самар — для исследователей подземелий
Остров Самар славится своими пещерами и водопадами. Пещера Сохотон впечатляет куполами, похожими на соборные своды, и природным мостом. Любители адреналина могут отправиться на экстремальный сплав по реке Улот.
А пещера Кальбига считается крупнейшей в стране — внутри скрыты подземные реки и огромные залы. Водопад Пиниписакан — ещё одно чудо Самара, добраться до которого непросто, но результат стоит усилий.
Сиаргао — остров серферов и свободы
Сиаргао называют меккой серфинга: здесь находится легендарная волна Cloud 9. Помимо серфинга, остров притягивает цифровых кочевников и путешественников, ищущих свободу. В городке Генерал Луна жизнь течёт неторопливо: кафе, хостелы, вечеринки на пляже и прогулки по лагуне Сугба.
Многие приезжают сюда на пару недель, но остаются на месяцы — атмосфера острова делает это место особенным.
Сравнение популярных направлений
|
Направление
|
Особенности
|
Лучшее время
|
Палаван
|
Природные чудеса, подземная река
|
Декабрь-май
|
Эль-Нидо
|
Пляжи и лагуны
|
Круглый год
|
Себу
|
Водопады, гастрономия
|
Январь-июнь
|
Боракай
|
Комфортный отдых
|
Ноябрь-апрель
|
Батанес
|
Велопрогулки, уединение
|
Декабрь-май
FAQ
Как выбрать лучшее направление?
Если вы впервые на Филиппинах, начните с Палавана или Себу — они дают самое полное представление о стране.
Когда лучше ехать?
С декабря по май длится сухой сезон — меньше дождей и штормов.
Что взять с собой?
Лёгкую одежду, солнцезащитный крем, обувь для воды и адаптер для розеток (тип A и B)
Мифы и правда
- Миф: На Филиппинах опасно путешествовать между островами.
Правда: Основные маршруты обслуживаются современными паромами и авиалиниями, транспорт безопасен и удобен.
- Миф: Все филиппинские курорты переполнены.
Правда: Помимо популярных мест вроде Боракая, есть десятки уединённых островов, где можно остаться почти в одиночестве.
2 интересных факта
- На Филиппинах говорят более чем на 170 языках.
- Манильская гавань считается одной из лучших естественных бухт в мире.
