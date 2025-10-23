От подземных рек до серфинг-райда: Филиппины, которые невозможно уместить в один кадр

Филиппины давно стали синонимом райского отдыха: бесконечные пляжи, прозрачные воды и невероятно гостеприимные люди. Но среди более чем семи тысяч островов даже опытные путешественники теряются — с чего начать? Чтобы не распыляться, лучше сосредоточиться на одном регионе, однако при грамотном планировании можно объединить сразу несколько направлений и получить по-настоящему полное филиппинское путешествие. Вот десять мест, которые покажут, насколько эта страна разнообразна.

Палаван — остров мечты

Палаван считается сердцем природной красоты страны. Его побережье растянулось почти на две тысячи километров, а бухты и лагуны украшают острые скалы и белоснежный песок. Главная жемчужина — Национальный парк подземной реки Пуэрто-Принсеса, занесённый в список ЮНЕСКО. Здесь лодки плывут по восьмикилометровой реке прямо под землёй, среди сталактитов и сталагмитов.

Тем, кто ищет спокойствия, стоит отправиться в Порт-Бартон — уютную рыбацкую деревушку, где можно поплавать с черепахами и прогуляться к водопадам. А для любителей уединённых пляжей идеально подойдёт Сан-Висенте с его четырнадцатикилометровым берегом, самым длинным во всей стране.

Эль-Нидо — приключения у лагун

На севере Палавана находится Эль-Нидо — место, где известняковые скалы соседствуют с лазурными лагунами. Этот регион стал вдохновением для книги "Пляж". Здесь можно плавать с маской, кататься на каяке между островами или просто отдыхать на песке у пальм. Большая и Малая лагуны считаются символами Эль-Нидо, а пляж Севен Коммандос — идеален для безмятежного отдыха.

Эль-Нидо — выбор тех, кто хочет увидеть и экзотику, и комфорт одновременно. Бутики, бары и отели делают это место настоящей находкой для путешественников.

Корон — подводный музей

Корон — ещё одно направление Палавана, где под водой скрыты десятки затонувших кораблей времён Второй мировой войны. Это одно из лучших мест для дайвинга в Азии. Даже если вы не дайвер, можно увидеть корабли во время снорклинга.

После погружений стоит подняться на гору Тапьяс — 721 ступенька приведёт вас к захватывающему виду на залив. А чтобы расслабиться, можно окунуться в горячие источники Макуинит.

Совет

Корон удобно сочетать с соседним Кулионом — спокойным островом с чистыми пляжами и отличными условиями для подводных прогулок.

Кордильеры — царство гор и туманов

Север Лусона — это не пляжи, а горные террасы, водопады и сосновые туманные леса. Район Кордильер идеально подходит для тех, кто предпочитает треккинг. В Сагаде можно увидеть знаменитые "подвешенные гробы" и пройти пещерный маршрут между Люмианг и Сумагинг.

Неподалёку — Банауэ и Батад, где рисовые террасы образуют настоящий природный амфитеатр. Эти места входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А самые смелые поднимаются на гору Пулаг, чтобы встретить рассвет над морем облаков.

Батанес — острова безмятежности

Самая северная и самая маленькая провинция Филиппин — Батанес. Здесь волны бьются о скалы, а дороги петляют среди зелёных холмов и маяков. На острове Батан особенно приятно путешествовать на велосипеде: нет машин, воздух чист, а виды — будто с открытки.

Лучшее время для поездки — с декабря по май, когда устанавливается сухой сезон и меньше вероятность штормов.

Боракай — отдых без усилий

Боракай — символ расслабленного отдыха. Его знаменитый Белый пляж с мягким песком и спокойным морем идеально подходит для тех, кто хочет просто отключиться от суеты. Днём можно кататься на парусах или каяках, а вечером — выбирать между уличными грилями и коктейлями под живую музыку.

Для активных туристов есть прокат велосипедов, туры по мангровым лесам и поездки на соседние уединённые пляжи.

Себу — всё сразу

Себу называют островом "для тех, кто хочет всего понемногу". Здесь сочетаются пляжи, водопады и кулинарные открытия. После прогулки по городу стоит отправиться к водопаду Кавасан или поплавать среди сардин в Моалбоале.

Главное блюдо Себу — сочный лечон, запечённая свинина с хрустящей корочкой. А любители морепродуктов могут попробовать фирменный стиль сутукиль, где рыбу готовят сразу тремя способами.

Альтернатива

Соседний остров Бохол — идеальное продолжение путешествия. Здесь находятся знаменитые Шоколадные холмы и заповедник филиппинских долгопятов.

Илоило — вкус страны

Илоило — гастрономическая столица Филиппин, признанная ЮНЕСКО городом гастрономии. Местная кухня славится супом La Paz batchoy, лапшой pancit molo и курицей inasal, приготовленной на углях.

Лучшие рестораны расположены прямо на побережье, где подают свежайшие морепродукты. А всего в получасе на лодке — остров Гимарас, известный самыми сладкими манго на архипелаге.

Самар — для исследователей подземелий

Остров Самар славится своими пещерами и водопадами. Пещера Сохотон впечатляет куполами, похожими на соборные своды, и природным мостом. Любители адреналина могут отправиться на экстремальный сплав по реке Улот.

А пещера Кальбига считается крупнейшей в стране — внутри скрыты подземные реки и огромные залы. Водопад Пиниписакан — ещё одно чудо Самара, добраться до которого непросто, но результат стоит усилий.

Сиаргао — остров серферов и свободы

Сиаргао называют меккой серфинга: здесь находится легендарная волна Cloud 9. Помимо серфинга, остров притягивает цифровых кочевников и путешественников, ищущих свободу. В городке Генерал Луна жизнь течёт неторопливо: кафе, хостелы, вечеринки на пляже и прогулки по лагуне Сугба.

Многие приезжают сюда на пару недель, но остаются на месяцы — атмосфера острова делает это место особенным.

Сравнение популярных направлений

Направление Особенности Лучшее время Палаван Природные чудеса, подземная река Декабрь-май Эль-Нидо Пляжи и лагуны Круглый год Себу Водопады, гастрономия Январь-июнь Боракай Комфортный отдых Ноябрь-апрель Батанес Велопрогулки, уединение Декабрь-май

FAQ

Как выбрать лучшее направление?

Если вы впервые на Филиппинах, начните с Палавана или Себу — они дают самое полное представление о стране.

Когда лучше ехать?

С декабря по май длится сухой сезон — меньше дождей и штормов.

Что взять с собой?

Лёгкую одежду, солнцезащитный крем, обувь для воды и адаптер для розеток (тип A и B)

Мифы и правда

Миф: На Филиппинах опасно путешествовать между островами.

Правда: Основные маршруты обслуживаются современными паромами и авиалиниями, транспорт безопасен и удобен.

Правда: Помимо популярных мест вроде Боракая, есть десятки уединённых островов, где можно остаться почти в одиночестве.

2 интересных факта