Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:17

Роллы Филадельфия: американский сыр в японском блюде — гастрономический парадокс

Домашние роллы Филадельфия можно посыпать кунжутом для эффектной подачи

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить настоящие роллы Филадельфия с лососем в домашних условиях, не прибегая к помощи суши-мастера? Оказывается, это гораздо проще, чем кажется! Даже если вы новичок на кухне, следуя простым шагам, вы сможете порадовать себя и близких вкусным и изысканным блюдом, которое отлично впишется как в романтический ужин, так и в праздничное меню.

Ингредиенты для роллов Филадельфия с лососем

Чтобы приготовить классические роллы, вам понадобятся:

  • Нори - 2 листа
  • Лосось слабосоленый - 200 г
  • Творожный сыр (идеально — Филадельфия или любой мягкий сливочный сыр) — 200 г
  • Огурцы (по желанию, можно заменить на авокадо) — 150 г
  • Круглый рис - 1 стакан

Для варки риса:

  • Вода — 250 мл

Заправка для риса:

  • Рисовый уксус — 3 ч. л.
  • Сахар — 0,5 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Для подачи:

  • Кунжут (по желанию) — 5 г
  • Соевый соус — 10 мл

Пошаговый рецепт

Важнейший этап — правильно сварить рис. Для роллов подходит только круглый рис, который нужно тщательно промыть. Протирайте крупинки между пальцами и меняйте воду минимум пять раз, пока она не станет прозрачной. Это ключ к правильной текстуре.

Затем залейте рис водой в пропорции 1:1,25 и доведите до кипения на сильном огне. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите рис 15 минут под крышкой, не открывая и не перемешивая.

Пока рис варится, приготовьте заправку: смешайте рисовый уксус с сахаром и солью до полного растворения. После варки дайте рису постоять под крышкой ещё 10 минут, затем аккуратно перемешайте его с заправкой деревянной лопаткой и оставьте остывать.

Нарежьте огурец тонкими полосками — если кожица нежная, её можно не снимать. Для сворачивания роллов используйте бамбуковую циновку, обернутую пищевой пленкой или чистым пакетом, чтобы рис не прилипал.

Руки смочите водой и равномерно распределите рис тонким слоем по шершавой стороне листа нори. Затем переверните лист рисом вниз.

На середину выложите мягкий сыр, сверху — полоски огурца или авокадо. С помощью циновки аккуратно сверните ролл.

Теперь самый сложный момент — нарезка и укладка лосося. Рыба должна быть высокого качества, лучше слабосоленая или самостоятельно слегка посоленная. Чтобы тонко нарезать лосось, предварительно слегка подморозьте его.

Положите тонкие ломтики лосося на циновку, затем аккуратно оберните ролл, покрывая его рыбой. Смоченным в воде острым ножом нарежьте ролл на 6-8 равных частей.

Подача и дополнительные советы

Перед подачей посыпьте роллы кунжутом и подайте с соевым соусом. Этот простой, но очень вкусный рецепт позволит вам насладиться домашними роллами, которые ничем не уступают ресторанным.

Интересный факт: традиционный рис для суши обязательно должен иметь легкую кислинку, которую придает рисовый уксус — это не только придает вкус, но и помогает рису лучше держать форму.

Приготовление роллов Филадельфия с лососем в домашних условиях — отличный способ удивить гостей и разнообразить повседневное меню. Главное — не бояться экспериментировать и использовать свежие качественные продукты. Приятного аппетита!

