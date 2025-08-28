Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с рыбой и авокадо
Салат с рыбой и авокадо
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:53

Вкус Японии на вашем столе: как удивить гостей простым салатом

Как выбрать свежие продукты для салата Филадельфия — рекомендации

Мечтаете о суши, но не хотите тратить время на скручивание роллов? Классический салат "Филадельфия" — идеальное решение! Это блюдо повторяет вкус любимых роллов, но готовится гораздо проще. Его можно подать как одним большим пластом, так и аккуратными порциями — и то, и другое выглядит впечатляюще.

Что понадобится

  • Лосось слабосоленый — 300 г
  • Сливочный сыр — 150 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Рис круглый — 1 стакан
  • Вода — 1,5 стакана
  • Уксус (6% или 9%) — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Нори — 2 листа

Как готовить

Тщательно промойте его, залейте водой и варите до полного испарения жидкости. Накройте полотенцем и крышкой — так он станет идеальной консистенции. Приготовьте заправку. Смешайте уксус с сахаром и солью, добавьте в остывший рис. Измельчите водоросли и перемешайте с рисом. Нарежьте ингредиенты:

  • рыбу — кубиками (несколько полосок оставьте для украшения).
  • огурец — мелкими кубиками.
  • авокадо — кубиками, сбрызните лимонным соком.

Соберите салат слоями в кулинарном кольце:

  • рис → сыр
  • рыба → сыр
  • огурец → сыр
  • снова рис → сыр

Охладите 2-3 часа в холодильнике — так салат лучше сохранит форму. Перед подачей добавьте авокадо, украсьте "розами" из лосося.

