Вкус Японии на вашем столе: как удивить гостей простым салатом
Мечтаете о суши, но не хотите тратить время на скручивание роллов? Классический салат "Филадельфия" — идеальное решение! Это блюдо повторяет вкус любимых роллов, но готовится гораздо проще. Его можно подать как одним большим пластом, так и аккуратными порциями — и то, и другое выглядит впечатляюще.
Что понадобится
- Лосось слабосоленый — 300 г
- Сливочный сыр — 150 г
- Огурец — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Рис круглый — 1 стакан
- Вода — 1,5 стакана
- Уксус (6% или 9%) — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Нори — 2 листа
Как готовить
Тщательно промойте его, залейте водой и варите до полного испарения жидкости. Накройте полотенцем и крышкой — так он станет идеальной консистенции. Приготовьте заправку. Смешайте уксус с сахаром и солью, добавьте в остывший рис. Измельчите водоросли и перемешайте с рисом. Нарежьте ингредиенты:
- рыбу — кубиками (несколько полосок оставьте для украшения).
- огурец — мелкими кубиками.
- авокадо — кубиками, сбрызните лимонным соком.
Соберите салат слоями в кулинарном кольце:
- рис → сыр
- рыба → сыр
- огурец → сыр
- снова рис → сыр
Охладите 2-3 часа в холодильнике — так салат лучше сохранит форму. Перед подачей добавьте авокадо, украсьте "розами" из лосося.
