Вкус Японии на вашем столе: как удивить гостей простым салатом

Мечтаете о суши, но не хотите тратить время на скручивание роллов? Классический салат "Филадельфия" — идеальное решение! Это блюдо повторяет вкус любимых роллов, но готовится гораздо проще. Его можно подать как одним большим пластом, так и аккуратными порциями — и то, и другое выглядит впечатляюще.

Что понадобится

Лосось слабосоленый — 300 г

Сливочный сыр — 150 г

Огурец — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Рис круглый — 1 стакан

Вода — 1,5 стакана

Уксус (6% или 9%) — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Нори — 2 листа

Как готовить

Тщательно промойте его, залейте водой и варите до полного испарения жидкости. Накройте полотенцем и крышкой — так он станет идеальной консистенции. Приготовьте заправку. Смешайте уксус с сахаром и солью, добавьте в остывший рис. Измельчите водоросли и перемешайте с рисом. Нарежьте ингредиенты:

рыбу — кубиками (несколько полосок оставьте для украшения).

огурец — мелкими кубиками.

авокадо — кубиками, сбрызните лимонным соком.

Соберите салат слоями в кулинарном кольце:

рис → сыр

рыба → сыр

огурец → сыр

снова рис → сыр

Охладите 2-3 часа в холодильнике — так салат лучше сохранит форму. Перед подачей добавьте авокадо, украсьте "розами" из лосося.