Нью-Йоркцы сходят с ума по этому кексу: секрет в простых продуктах

Америка славится региональными сладостями. В Луизиане — королевский пирог, в Техасе — колачи, а в Висконсине — кринглы. Нью-Йорк тоже хранит свои гастрономические традиции. Помимо знаменитого чизкейка и чёрно-белого печенья, у жителей Лонг-Айленда и северного Нью-Джерси есть ещё один любимец — филадельфийский пух.

Истоки десерта

Несмотря на название, этот кекс не имеет отношения к маршмеллоу Fluff или сэндвичам с флаффернаттером. Главный ингредиент здесь — сливочный сыр "Филадельфия". Именно он делает мякиш плотным, но в то же время воздушным, сочетая черты бисквита и ангельского торта.

Первые версии рецепта были опубликованы в книге Брюса Зайпса "Bruce's Bakery Cookbook". Его отец, пекарь Гарри, долгие годы экспериментировал с тестом, стремясь создать "чуть-чуть лучшее". Так и появился филадельфийский пух — насыщенный, влажный и невероятно популярный кекс, который стал визитной карточкой нью-йоркских пекарен.

Магия сливочного сыра и жиров

Секрет десерта — в правильной комбинации жиров. В рецепте сочетаются сливочный сыр, сливочное масло и растительный жир. Каждый компонент играет свою роль:

сыр придаёт лёгкую кислинку и удерживает влагу,

масло добавляет мягкости,

жир делает мякиш особенно нежным, предотвращая образование лишнего глютена.

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Только так тесто получится гладким и пышным.

Мука и техника

Для наилучшей текстуры используют муку для выпечки — в ней меньше белка, что делает мякиш ещё более нежным. Однако и обычная мука подойдёт, просто торт выйдет чуть плотнее.

Здесь работает "обратный метод" смешивания: сначала соединяют жиры, затем муку, а уже после добавляют сахар и яйца. Такой подход позволяет избежать резиновой структуры и делает тесто шелковистым.

Мраморный штрих

Классическая версия пуха почти всегда украшена шоколадным вихрем. Лёгкая горьковатая нотка разбавляет насыщенность сыра, а разрезанный кекс выглядит особенно эффектно. Важно не переборщить: завитки должны быть изящными, а не слившимися в однотонный слой.

Правильная выпечка

Кекс пекут при 175 градусах — медленно и аккуратно, чтобы он равномерно поднялся. После выпечки его оставляют в форме, давая остыть и отойти от стенок. Только так он сохранит свою форму.

Финальный штрих — сахарная пудра. Она не только украшает, но и делает десерт узнаваемым: именно так его подают в пекарнях Лонг-Айленда и Северного Джерси.

Несколько советов для успеха

используйте ингредиенты комнатной температуры,

аккуратно создавайте шоколадные узоры,

смазывайте форму и давайте торту полностью остыть,

храните готовый кекс в герметичной ёмкости до трёх дней при комнатной температуре.

Следуя этим правилам, можно приготовить десерт, который по праву занимает место в пантеоне культовых американских сладостей.