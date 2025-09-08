Нью-Йоркцы сходят с ума по этому кексу: секрет в простых продуктах
Америка славится региональными сладостями. В Луизиане — королевский пирог, в Техасе — колачи, а в Висконсине — кринглы. Нью-Йорк тоже хранит свои гастрономические традиции. Помимо знаменитого чизкейка и чёрно-белого печенья, у жителей Лонг-Айленда и северного Нью-Джерси есть ещё один любимец — филадельфийский пух.
Истоки десерта
Несмотря на название, этот кекс не имеет отношения к маршмеллоу Fluff или сэндвичам с флаффернаттером. Главный ингредиент здесь — сливочный сыр "Филадельфия". Именно он делает мякиш плотным, но в то же время воздушным, сочетая черты бисквита и ангельского торта.
Первые версии рецепта были опубликованы в книге Брюса Зайпса "Bruce's Bakery Cookbook". Его отец, пекарь Гарри, долгие годы экспериментировал с тестом, стремясь создать "чуть-чуть лучшее". Так и появился филадельфийский пух — насыщенный, влажный и невероятно популярный кекс, который стал визитной карточкой нью-йоркских пекарен.
Магия сливочного сыра и жиров
Секрет десерта — в правильной комбинации жиров. В рецепте сочетаются сливочный сыр, сливочное масло и растительный жир. Каждый компонент играет свою роль:
- сыр придаёт лёгкую кислинку и удерживает влагу,
- масло добавляет мягкости,
- жир делает мякиш особенно нежным, предотвращая образование лишнего глютена.
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Только так тесто получится гладким и пышным.
Мука и техника
Для наилучшей текстуры используют муку для выпечки — в ней меньше белка, что делает мякиш ещё более нежным. Однако и обычная мука подойдёт, просто торт выйдет чуть плотнее.
Здесь работает "обратный метод" смешивания: сначала соединяют жиры, затем муку, а уже после добавляют сахар и яйца. Такой подход позволяет избежать резиновой структуры и делает тесто шелковистым.
Мраморный штрих
Классическая версия пуха почти всегда украшена шоколадным вихрем. Лёгкая горьковатая нотка разбавляет насыщенность сыра, а разрезанный кекс выглядит особенно эффектно. Важно не переборщить: завитки должны быть изящными, а не слившимися в однотонный слой.
Правильная выпечка
Кекс пекут при 175 градусах — медленно и аккуратно, чтобы он равномерно поднялся. После выпечки его оставляют в форме, давая остыть и отойти от стенок. Только так он сохранит свою форму.
Финальный штрих — сахарная пудра. Она не только украшает, но и делает десерт узнаваемым: именно так его подают в пекарнях Лонг-Айленда и Северного Джерси.
Несколько советов для успеха
- используйте ингредиенты комнатной температуры,
- аккуратно создавайте шоколадные узоры,
- смазывайте форму и давайте торту полностью остыть,
- храните готовый кекс в герметичной ёмкости до трёх дней при комнатной температуре.
Следуя этим правилам, можно приготовить десерт, который по праву занимает место в пантеоне культовых американских сладостей.
