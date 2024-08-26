Диетолог рассказал про вред аптечных сладостей

От продающихся в аптеке гематогена или, например, аскорбинки человек не только не получит должное количество железа или суточного необходимого для потребления витамина С, но и может навредить своему метаболизму из-за добавленных сахаров. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт (клиника экспертной медицины Медгород) Наталья Лазуренко.

Наталья Лазуренко сообщила, что приучает всех своих пациентов к тому, чтобы они читали состав продукта, прежде чем кладут еду себе на тарелку.

"От состава зависит ценность, которую несет продукт. Если мы хотим получить некий терапевтический эффект от конфетки, неважно, какая она — гематоген, аскорбинка или другие подобные конфетные изделия, то здесь, конечно, стоит понимать, что терапевтический эффект, то есть должное количество железа или суточного и необходимого для потребления витамина С, мы не получим. Потому что это больше биологически активная добавка к пище, нежели какой-то действительно источник с адекватной дозировкой как лекарственное средство", — объяснила диетолог.

Однако, по словам эксперта, другие ингредиенты, которых в таком варианте продукта достаточно много, непосредственно оказывают влияние на метаболизм человека. Речь здесь идет про сладкие компоненты. Если посмотреть состав, то там, как правило, будут присутствовать либо сахар, либо фруктоза, либо какой-то другой вариант простого углевода, который делает эту добавку вкусной.

"Что такое "простой углевод"? Это энергетический ресурс, в котором нуждается каждая наша клеточка. Но так как этого ингредиента присутствует много, то мы получаем в большом избытке добавленный сахар к рациону. Тогда уже это перекос в сторону простых углеводов, простых сахаров, которые при неумеренном потреблении могут навести неполадки в метаболизме как в жировом, так и в углеводном обмене. Поэтому, если мы хотим обогатить рацион именно какими-то нутритивными продуктами — микроэлементами, витаминами, то, конечно, такие конфеты не стоит выбирать", — сообщила Наталья Лазуренко

Эксперт добавила, что если человек хочет сделать перекус, то это тоже не та продукция, которой стоит уделять внимание. Перекусы должны быть здоровыми и полезными, утверждает эндокринолог. Для этого можно использовать фрукт, например, яблоко, которое будет давать витамины, микроэлементы, клетчатку разного вида, действительно будет полезным для любого перекуса, в том числе в дорогу.

Фото: commons. wikimedia. org / Schekinov Alexey Victorovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)