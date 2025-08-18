Машина поехала 130 км/ч и резко встала: пугающее явление распространяется по всей Франции
Представьте: вы мчитесь по трассе со скоростью под 130 км/ч, и вдруг машина резко уходит в торможение — без вашего участия. Именно так описывают свои кошмары десятки водителей во Франции.
История Джоанны из департамента Рона стала символом этого явления. В апреле прошлого года её Peugeot 208, движущийся по автостраде А40, внезапно замедлился до полной остановки. "Она остановилась без каких-либо действий с моей стороны, несмотря на отсутствие препятствий", — рассказала жительница Десина. Через секунды в её машину врезался другой автомобиль. К счастью, обошлось ушибами, но последствия могли быть куда трагичнее.
Коллективный опыт
После публикации своей истории в начале июля Джоанна получила 250 откликов от водителей по всей стране. Люди делились схожими случаями, которые варьировались от ложного срабатывания на тень или поворот до серьёзных аварий, в том числе со смертельным исходом.
Одна из самых трагичных историй принадлежит Орели. В декабре 2023 года её автомобиль Skoda резко затормозил на трассе А7. "За несколько секунд мы разогнались со 130 км/ч до полной остановки. В нас врезались сзади. Мой пассажир погиб, а я впала в кому", — вспоминает она. Проверка машины не выявила неисправностей, но в памяти женщины осталась уверенность: это был сбой электроники.
Реакция властей
13 августа Министерство транспорта Франции официально объявило о расследовании "фантомных торможений". Ведомство связалось с пострадавшими, запросило данные у производителей и пообещало провести испытания. "Министерство опросит производителей и проведёт тесты", — подтвердили представители.
Однако до сих пор многие пострадавшие не получили ни экспертизы, ни официальных объяснений. Суды чаще всего отказывали из-за высокой стоимости расследований и отсутствия смертельных исходов — до тех пор, пока не появились истории вроде той, что рассказала Орели.
Технология с изъянами
С 2022 года все новые автомобили в Европе обязаны оснащаться системой автоматического экстренного торможения. В теории она должна спасать жизни, предотвращая столкновения. Но на практике датчики и камеры могут ошибаться.
"Окружающие условия — дождь, туман, яркое солнце — сбивают систему. Бывает и человеческий фактор: некорректная калибровка после замены лобового стекла или устаревшее программное обеспечение", — объясняет вице-президент Французской федерации автомобильной экспертизы Кристоф Тёй.
Тем не менее он подчёркивает: серьёзные последствия случаются редко. "Это инструмент, который спасает жизни каждый день. Здесь нет никакого скандала с Takata", — отмечает эксперт, напоминая о громкой истории с неисправными подушками безопасности.
В ожидании правды
Жертвы "фантомного торможения" продолжают искать справедливости. Джоанна, так и не дождавшаяся независимой экспертизы, отказывается списывать свой автомобиль и всё ещё надеется услышать от производителя внятное объяснение.
Пока же остаётся одно: десятки водителей объединены общей тревогой. Они хотят быть уверены, что за рулём действительно управляют они — а не сбой в электронике.
