Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:22

Машина поехала 130 км/ч и резко встала: пугающее явление распространяется по всей Франции

Во Франции десятки водителей сообщили о самопроизвольных торможениях машин — расследует Минтранс

Представьте: вы мчитесь по трассе со скоростью под 130 км/ч, и вдруг машина резко уходит в торможение — без вашего участия. Именно так описывают свои кошмары десятки водителей во Франции.

История Джоанны из департамента Рона стала символом этого явления. В апреле прошлого года её Peugeot 208, движущийся по автостраде А40, внезапно замедлился до полной остановки. "Она остановилась без каких-либо действий с моей стороны, несмотря на отсутствие препятствий", — рассказала жительница Десина. Через секунды в её машину врезался другой автомобиль. К счастью, обошлось ушибами, но последствия могли быть куда трагичнее.

Коллективный опыт

После публикации своей истории в начале июля Джоанна получила 250 откликов от водителей по всей стране. Люди делились схожими случаями, которые варьировались от ложного срабатывания на тень или поворот до серьёзных аварий, в том числе со смертельным исходом.

Одна из самых трагичных историй принадлежит Орели. В декабре 2023 года её автомобиль Skoda резко затормозил на трассе А7. "За несколько секунд мы разогнались со 130 км/ч до полной остановки. В нас врезались сзади. Мой пассажир погиб, а я впала в кому", — вспоминает она. Проверка машины не выявила неисправностей, но в памяти женщины осталась уверенность: это был сбой электроники.

Реакция властей

13 августа Министерство транспорта Франции официально объявило о расследовании "фантомных торможений". Ведомство связалось с пострадавшими, запросило данные у производителей и пообещало провести испытания. "Министерство опросит производителей и проведёт тесты", — подтвердили представители.

Однако до сих пор многие пострадавшие не получили ни экспертизы, ни официальных объяснений. Суды чаще всего отказывали из-за высокой стоимости расследований и отсутствия смертельных исходов — до тех пор, пока не появились истории вроде той, что рассказала Орели.

Технология с изъянами

С 2022 года все новые автомобили в Европе обязаны оснащаться системой автоматического экстренного торможения. В теории она должна спасать жизни, предотвращая столкновения. Но на практике датчики и камеры могут ошибаться.

"Окружающие условия — дождь, туман, яркое солнце — сбивают систему. Бывает и человеческий фактор: некорректная калибровка после замены лобового стекла или устаревшее программное обеспечение", — объясняет вице-президент Французской федерации автомобильной экспертизы Кристоф Тёй.

Тем не менее он подчёркивает: серьёзные последствия случаются редко. "Это инструмент, который спасает жизни каждый день. Здесь нет никакого скандала с Takata", — отмечает эксперт, напоминая о громкой истории с неисправными подушками безопасности.

В ожидании правды

Жертвы "фантомного торможения" продолжают искать справедливости. Джоанна, так и не дождавшаяся независимой экспертизы, отказывается списывать свой автомобиль и всё ещё надеется услышать от производителя внятное объяснение.

Пока же остаётся одно: десятки водителей объединены общей тревогой. Они хотят быть уверены, что за рулём действительно управляют они — а не сбой в электронике.

