Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:08

Ваш крем может работать против вас: когда pH уводит кожу в стресс

Врачи рассказали, как изменение pH кожи связано с акне, экземой и раздражением

Термин "pH-баланс" знаком многим ещё с 70-80-х годов, когда американский дезодорант Secret рекламировали фразой о различиях между женским и мужским потом. С тех пор слоганы изменились, но надписи о pH до сих пор украшают упаковки средств личной гигиены и косметики.

Как работает pH кожи

pH (потенциал водорода) — это показатель кислотности или щёлочности, измеряемый по шкале от 0 до 14. Значения ниже 7 указывают на кислотную среду, выше — на щелочную. Нейтральный уровень (pH 7) характерен для чистой воды и крови.

Здоровая кожа лучше всего функционирует при слабокислом pH от 4,5 до 5,5. Внешний слой кожи — кислотная мантия — играет роль защитного барьера. Дерматологи отмечают, что нарушение этой мантии меняет pH и может способствовать размножению бактерий, провоцирующих экзему, акне или раздражения. Даже сухость и повышенная чувствительность нередко связаны с изменением кислотно-щелочного баланса.

Почему pH постоянно меняется

По словам специалистов, на pH влияют температура воздуха, смена холодного и тёплого климата, использование косметики с кислотами, ретиноидами, витамином C, тониками, щёлочным мылом и агрессивными очищающими средствами. Дополнительными факторами являются питание, потоотделение и привычки в уходе.

Врачи подчёркивают: хотя человек может временно изменить pH кожи, здоровый микробиом способен самостоятельно восстановить баланс. Например, витамин C стабилен и эффективен при pH ниже 4, но это не значит, что кожа сохранит этот уровень после применения средства — её естественные механизмы быстро вернут показатели к норме.

Когда pH уходит в хронический дисбаланс

Чрезмерное умывание щёлочным мылом действительно нарушает pH, но первопричина долгосрочных проблем обычно в повреждении кожного барьера или в дисбалансе микробиома. Поэтому, утверждают дерматологи, решать стоит именно эти вопросы, а не только пытаться "подкорректировать" кислотность.

Стоит ли покупать "pH-сбалансированные" продукты
Косметические химики объясняют, что далеко не все средства имеют заявленный баланс. Большинство уходовой продукции имеет pH 6-6,5, тогда как кожа — 4,5-5,75. Причём pH можно измерить только у средств на водной основе — масла и бальзамы сюда не относятся.

Специалисты признают, что у pH-сбалансированных формул есть плюсы, но в реальности они просто представляют собой мягкие составы для чувствительной кожи без агрессивных активов. Такие средства могут помочь при сухости, раздражениях или высыпаниях, но аналогичный эффект даст любое деликатное очищение и базовый крем с липидами и увлажняющими компонентами.

Дерматологи сходятся во мнении: если кожа здорова и не реагирует на привычный уход, искать "pH-сбалансированные" продукты нет особой необходимости. Но при проблемах, когда обычные средства не помогают, стоит попробовать подобную косметику как часть программы восстановления кожного барьера.

