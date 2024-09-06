Ограничения на снятие валюты продолжаются

Пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что действующие ограничения на снятие иностранной валюты наличными продлеваются до 9 марта 2025. Данные ограничения продолжают действовать в связи с санкциями, действующими против РФ — они запрещают приобретать иностранную наличную валюту отечественным финансовым институтам.

Касательно граждан РФ ЦБ делает следующее заявление: "Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность".

Остальные же средства могут быть получены в рублях. Однако, получаемая сумма должна быть не меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для тех средств, которые были размещены до 9 сентября 2022 года. Для средств, которые были размещены после, выдача происходит по курсу банка на день выдачи.

Кроме того, банки по-прежнему не могут взымать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов — такие ограничения были продлены на 6 месяцев.

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