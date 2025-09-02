Пиво с ядом: 95% сортов несут "вечные" токсины для вашего организма

Представьте: каждое второе пиво, которое вы пьёте, может содержать вещества, способные навредить здоровью. Не верите? Давайте разберёмся в деталях.

Что такое ПФАС и почему они опасны?

ПФАС — это группа из примерно 9 тысяч пер- и полифторалкильных веществ, которые промышленность использует почти столетие благодаря их уникальным свойствам: они отталкивают воду и жир, сохраняя форму даже при нагреве. Эти "вечные химикаты" встречаются повсюду:

бумажные стаканчики

пищевая упаковка

ковры и водоотталкивающие ткани

антипригарное покрытие

косметика

удобрения

игрушки

и многие другие изделия

Такие вещества токсичны, накапливаются в природе и организмах людей и животных. Они вызывают серьёзные проблемы со здоровьем:

патологии щитовидной железы, печени и почек

бесплодие

различные виды рака

болезнь Альцгеймера

Связь с водой и производством пива

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале ACS Environmental Science & Technology, выявило серьёзные опасности, что таятся в пиве. В 95% протестированных сортов обнаружены пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), известные как "вечные химикаты".

Специалисты отмечают, что есть прямая зависимость между концентрацией ПФАС в водопроводной воде и их уровнем в пиве, в первую очередь, в тех районах, где источники воды находятся в неблагополучных с точки зрения экологии зонах. В США таким ареалом максимальной концентрации этих соединений является Северная Каролина.

Эксперты подчеркивают: стандартные системы фильтрации, применяемые на пивоварнях, не могут эффективно удалять данные устойчивые соединения. Требуются новые серьёзные усилия со стороны производителей.

Неожиданная связь с COVID-19

Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало вероятную связь PFAS с тяжестью течения ковида. У тяжелых пациентов, попадавших в реанимацию с диагнозом "коронавирус", выявлялась более высокая концентрация PFAS в крови в сравнении с теми, кто переносил заболевание легче.