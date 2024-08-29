Исторический взгляд: 75-ая годовщина первой советской атомной бомбы

75 лет назад СССР испытал свою первую атомную бомбу

75 лет назад, 29 августа 1949 года, СССР провел успешное испытание своей первой атомной бомбы РДС-1. Это событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.

Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11", которое сейчас является саровским ядерным центром.

Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Герой России, Валентин Костюков рассказал, что плутониевые детали первого советского ядерного заряда были изготовлены 5 августа 1949 года, за три с небольшим недели до его испытания.

Изначально срок представления на государственные испытания РДС-1 был установлен до 1 января 1948 года, но задача оказалась сложнее, чем предполагалось, особенно в части наработки необходимого количества плутония.

Только 5 августа 1949 года в опытно-промышленном производстве завода "В" комбината №817 были изготовлены детали ядерного заряда РДС-1 из плутония.

Комбинат №817 был первым промышленным предприятием отечественной атомной отрасли, созданным в рамках советского атомного проекта на Южном Урале для производства оружейного плутония. После изготовления деталей ядерного заряда они были доставлены в КБ-11, где специалисты провели окончательную оценку годности деталей для использования в РДС-1.

После успешной оценки деталей ядерного заряда его можно было отправлять на полигон для подготовки натурного опыта. Испытание успешно прошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

РФЯЦ-ВНИИЭФ, где были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы, продолжает успешно решать оборонные, научные и народнохозяйственные задачи.

Фото: www. flickr.com/Sergey Rodovnichenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)