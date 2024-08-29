Исторический взгляд: 75-ая годовщина первой советской атомной бомбы

75 лет назад, 29 августа 1949 года, СССР провел успешное испытание своей первой атомной бомбы РДС-1. Это событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.
Разработка ядерного заряда шла в "Конструкторском бюро-11", которое сейчас является саровским ядерным центром.
Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Герой России, Валентин Костюков рассказал, что плутониевые детали первого советского ядерного заряда были изготовлены 5 августа 1949 года, за три с небольшим недели до его испытания.
Изначально срок представления на государственные испытания РДС-1 был установлен до 1 января 1948 года, но задача оказалась сложнее, чем предполагалось, особенно в части наработки необходимого количества плутония.
Только 5 августа 1949 года в опытно-промышленном производстве завода "В" комбината №817 были изготовлены детали ядерного заряда РДС-1 из плутония.
Комбинат №817 был первым промышленным предприятием отечественной атомной отрасли, созданным в рамках советского атомного проекта на Южном Урале для производства оружейного плутония. После изготовления деталей ядерного заряда они были доставлены в КБ-11, где специалисты провели окончательную оценку годности деталей для использования в РДС-1.
После успешной оценки деталей ядерного заряда его можно было отправлять на полигон для подготовки натурного опыта. Испытание успешно прошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.
РФЯЦ-ВНИИЭФ, где были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы, продолжает успешно решать оборонные, научные и народнохозяйственные задачи.
Фото: www. flickr.com/Sergey Rodovnichenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Кеннеди заявил, что его супруга разозлилась из-за его альянса с Трампом
Поддержка племянником Джона Кеннеди кандидатуры республиканца Дональда Трампа привела к серьёзному конфликту в семье политика. Его супруга, жена, которая всю жизнь была ярой сторонницей демократов, высказалась резко против решения мужа перейти в стан партии оппонентов.
На Западе заявили, что США не смогут противостоять России в ядерной войне
Отставной американский разведчик Скотт Риттер считает, что в случае начала ядерной войны с Россией Соединенные Штаты потерпят поражение. По его мнению, российские военные силы способны нанести сокрушительный удар по США, уничтожив их ядерные силы еще до запуска.
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено, но сейчас оно полностью восстановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Депутат Лантратова: надо ввести госномера для самокатов на федеральном уровне
Партия "Справедливая Россия - За правду" считает необходимым ввести государственные номера для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне. Об этом информировала российское агентство РИА Новости депутат Государственной Думы Яна Лантратова.