Певек станет воздушным хабом Арктики: какие перемены принесёт строительство нового терминала

Обновление ключевого транспортного узла на российском Крайнем Севере выходит в практическую фазу: в главном аэропорту Певека начались масштабные строительные работы. Проект должен не только изменить облик воздушной гавани, но и повысить качество жизни в самом северном городе страны. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Чукотского автономного округа.

Новый этап развития аэропорта Певека

Работы стартовали в рамках утверждённого мастер-плана развития городской агломерации Певека. Речь идёт о комплексном обновлении инфраструктуры аэропорта, центральным элементом которого станет строительство нового служебно-пассажирского здания. Проект ориентирован на долгосрочное развитие региона и повышение транспортной доступности.

"Стартовали работы по комплексному обновлению инфраструктуры аэропорта, выполняемые в соответствии с утвержденным мастер-планом развития городской агломерации. Ключевым элементом проекта станет возведение современного служебно-пассажирского здания (аэровокзала) площадью 1 430 кв. м", — рассказали в правительстве Чукотки.

Пропускная способность нового терминала составит до 100 пассажиров в час. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года.

Финансирование и технические особенности проекта

На реализацию проекта направят около 784 млн рублей. Финансирование полностью осуществляется за счёт средств федерального бюджета, что подчёркивает стратегическую значимость аэропорта для всей транспортной системы Арктической зоны России.

Новый терминал будет построен рядом с действующим аэровокзалом. Внутреннее пространство здания спроектировано с учётом всех базовых потребностей пассажиров — от зон ожидания до служебных помещений. Особое внимание уделено инженерным решениям: конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях экстремально низких температур и сильных ветровых нагрузок.

Стратегическое значение воздушной гавани

Аэропорт Певек расположен в посёлке Апапельгино, к северо-востоку от города, непосредственно на побережье Восточно-Сибирского моря. Наряду с Тикси и Анадырем он входит в число немногих аэродромов у дальневосточного побережья Северного Ледовитого океана, способных принимать авиалайнеры первого класса.

Воздушная гавань играет важную роль для региона. Аэропорт выполняет функцию пассажирского хаба, позволяя жителям близлежащих населённых пунктов летать в центральную часть России напрямую, минуя столицу Чукотки — Анадырь. Это делает Певек одним из ключевых транспортных узлов арктического направления.