Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аэропорт
Аэропорт
© stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:52

Певек станет воздушным хабом Арктики: какие перемены принесёт строительство нового терминала

Федеральное финансирование получит проект обновления аэропорта Певека на сумму 784 млн рублей — ТАСС

Обновление ключевого транспортного узла на российском Крайнем Севере выходит в практическую фазу: в главном аэропорту Певека начались масштабные строительные работы. Проект должен не только изменить облик воздушной гавани, но и повысить качество жизни в самом северном городе страны. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Чукотского автономного округа.

Новый этап развития аэропорта Певека

Работы стартовали в рамках утверждённого мастер-плана развития городской агломерации Певека. Речь идёт о комплексном обновлении инфраструктуры аэропорта, центральным элементом которого станет строительство нового служебно-пассажирского здания. Проект ориентирован на долгосрочное развитие региона и повышение транспортной доступности.

"Стартовали работы по комплексному обновлению инфраструктуры аэропорта, выполняемые в соответствии с утвержденным мастер-планом развития городской агломерации. Ключевым элементом проекта станет возведение современного служебно-пассажирского здания (аэровокзала) площадью 1 430 кв. м", — рассказали в правительстве Чукотки.

Пропускная способность нового терминала составит до 100 пассажиров в час. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года.

Финансирование и технические особенности проекта

На реализацию проекта направят около 784 млн рублей. Финансирование полностью осуществляется за счёт средств федерального бюджета, что подчёркивает стратегическую значимость аэропорта для всей транспортной системы Арктической зоны России.

Новый терминал будет построен рядом с действующим аэровокзалом. Внутреннее пространство здания спроектировано с учётом всех базовых потребностей пассажиров — от зон ожидания до служебных помещений. Особое внимание уделено инженерным решениям: конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях экстремально низких температур и сильных ветровых нагрузок.

Стратегическое значение воздушной гавани

Аэропорт Певек расположен в посёлке Апапельгино, к северо-востоку от города, непосредственно на побережье Восточно-Сибирского моря. Наряду с Тикси и Анадырем он входит в число немногих аэродромов у дальневосточного побережья Северного Ледовитого океана, способных принимать авиалайнеры первого класса.

Воздушная гавань играет важную роль для региона. Аэропорт выполняет функцию пассажирского хаба, позволяя жителям близлежащих населённых пунктов летать в центральную часть России напрямую, минуя столицу Чукотки — Анадырь. Это делает Певек одним из ключевых транспортных узлов арктического направления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Слово лабубу попало в словари и стало частью повседневной речи — ТАСС сегодня в 4:32
Лабубу захватывает русский язык: что стоит за этим словом и его неожиданной популярностью

Слово "лабубу", ставшее популярным благодаря комиксу, теперь в словарях неологизмов. Но его род и ударение ещё не устоялись.

Читать полностью » Введение онлайн-калькулятора утильсбора позволит избежать ошибок при расчете — Ярослав Нилов сегодня в 4:12
Утилизационный сбор без ошибок: новый онлайн-калькулятор облегчит жизнь автомобилистам

Госдума предложила создать онлайн-калькулятор для расчета утильсбора, который упростит процесс для граждан, ввозящих автомобили в Россию.

Читать полностью » 13-я зарплата может быть предусмотрена в коллективном договоре или локальных актах — Шабронова сегодня в 4:12
13-я зарплата: миф, который может стать реальностью — когда работник превратится в счастливчика

13-я зарплата не является обязательной, она выплачивается по условиям, прописанным в договоре или внутреннем регламенте компании, а её размер зависит от ряда факторов.

Читать полностью » Лариса Поликанова: родители должны учитывать риски непогоды при решении о посещении школы сегодня в 4:12
Скользкий путь в школу: что скрывается за решением родителей оставить детей дома в Магадане

В Магадане посещение школ для учеников младших классов остаётся на усмотрение родителей из-за плохих погодных условий.

Читать полностью » МВД предложило приравнять электронные водительские удостоверения и документы к оригиналам — ТАСС сегодня в 4:12
Будущее проверок на дорогах: как мессенджеры могут заменить удостоверения и регистрационные документы

МВД России предложило приравнять предъявление документов через мессенджер Max к оригиналам, упрощая процесс подтверждения водительских прав.

Читать полностью » Wildberries назвала разговор о запуске такси в России преждевременным вчера в 16:24
От посылок к пассажирам: Wildberries тихо собирает инфраструктуру для сервиса такси

Wildberries готовит выход на рынок такси: проект уже тестируют за рубежом, а запуск в России обсуждается, но официальных сроков пока нет.

Читать полностью » Каждое заявление помогает вычислить телефонных аферистов — эксперт Гончаров вчера в 16:14
Телефон звонил не зря: как молчание граждан помогает преступным сетям расти

Даже если мошенникам не удалось обмануть, заявление в полицию остаётся обязательным шагом — иначе их схемы так и останутся безнаказанными.

Читать полностью » Стоимость подарков для госслужащих ограничена тремя тысячами рублей — Богачева вчера в 16:04
Три тысячи рублей, которые решают судьбу: новый год проверит всех на честность

Допустимая цена, тонкая грань этики и неожиданное табу — что можно и чего нельзя дарить чиновникам и бюджетникам к Новому году.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Езда на велосипеде ускорила восстановление бегунов после нагрузок — Independent
Садоводство
Строительство теплицы до последних заморозков ускоряет старт рассады
Туризм
Автопутешествия раскрывают нетуристическую Турцию — Яндекс Путешествия
Дом
Начинать генеральную уборку эффективнее всего с кухни — клинеры
Мир
Наводнение в Санта-Крусе: более 20 человек числятся пропавшими без вести — Bolivia TV
Мир
Вашингтон требует от Украины согласия на территориальные уступки для получения гарантий безопасности — Politico
Общество
Сергей Миронов предложил установить мораторий на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
Мир
Трамп подал в суд на Би-би-си за использование отредактированных фрагментов его речи — Reuters
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet