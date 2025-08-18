Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:24

Peugeot вновь в центре скандала: автомобили 308 отправляют в сервис тайно и массово

Правительство Франции: у Peugeot 308 выявлен дефект креплений задних ремней безопасности

Компания Stellantis вновь оказалась в центре скандала. С 15 августа она отзывает часть автомобилей Peugeot 308, выпущенных в период с октября 2015 по февраль 2019 года. Причина — серьёзный дефект креплений задних ремней безопасности, который может угрожать жизни пассажиров.

Что именно произошло

После громких историй с неисправными подушками безопасности Takata и проблемами двигателя PureTech 1.2, теперь на повестке — Peugeot 308.

По данным сайта правительства, "крепления ремней безопасности на задних сиденьях могут не выдержать силу удара. Это может ограничить способность натяжителя удерживать пассажира в случае аварии, приводящей к травме", — говорится в сообщении от 15 августа.

Как проверить свой автомобиль

Владельцам необходимо сверить номер одобрения модели, который указан в регистрационном документе (поле K). Под отзыв подпадают автомобили с маркировками:

  • e22007/460405*04,
  • *06-*09,
  • *11-*13,
  • *15-*26.

Если номер совпадает, рекомендуется немедленно связаться с официальным дилером для получения инструкций.

Какие машины попадают под отзыв

Опасность касается автомобилей, сошедших с конвейера в период с 12 октября 2015 года по 1 февраля 2019 года. Владельцам таких машин стоит подготовиться к визиту в сервисный центр, где специалисты проведут необходимую диагностику и ремонт.

Массовые отзывы продолжаются

Ситуация с Peugeot — лишь часть большой волны технических проблем в автопроме. Уже этой осенью другой крупный производитель — Renault (бренд Diamond) — начнёт отзывать более 150 тысяч автомобилей с гибридными двигателями 1.6 и системой E-Tech. Причина та же — потенциально опасные неисправности.

