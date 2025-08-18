Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Peugeot 205 Turbo 16
Peugeot 205 Turbo 16
© commons.wikimedia.org by Thesupermat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:46

Peugeot 205 Turbo 16 из легендарной Группы B скрывает секрет, способный взорвать рынок коллекционных авто

Редкий Peugeot 205 Turbo 16 с пробегом 3216 км оценили в 250–350 тысяч долларов на торгах Bonhams

Редчайший Peugeot 205 Turbo 16, один из всего 200 экземпляров, созданных для омологации легендарной Группы B, появится на аукционе Bonhams 15 августа в Калифорнии. Машина сохранилась в состоянии, близком к новому, и прошла всего 3216 км. Эксперты оценивают её стоимость в пределах 250-350 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 300 тысячам евро.

История, начавшаяся с парковки

В 1984 году Peugeot представил 205 Turbo 16, построенный серией из 200 машин. Эти автомобили стали основой для участия марки в чемпионате мира по ралли. Все экземпляры вышли с завода окрашенными в одинаковый цвет и с левым рулём. Двигатель разместили по центру, что для серийного автомобиля выглядело революционно.

В марте того же года весь тираж выставили на большой парковке, чтобы представители FIA убедились в его подлинности. А уже 3 мая 1984-го 205 T16 дебютировал в гонке "Тур де Корс" и мгновенно вписал своё имя в историю: 16 побед в общем зачёте и два чемпионских титула, оставив позади Audi Quattro.

Состояние почти как у новой машины

Выставляемый на торги экземпляр датируется 1984 годом и носит номер шасси VF3741R76E51001271. Серый металлик, оригинальный интерьер, заводские наклейки и даже шины Michelin TRX тех лет делают его настоящей капсулой времени.

С нынешним владельцем машина обрела новую жизнь: в январе 2022 года он вложил около 200 тысяч долларов в полное техническое обновление. Замена подвески, сцепления, топливной системы и других узлов позволила вернуть автомобилю заводскую форму. Работы выполнялись в нью-йоркской мастерской AI Design.

Цена растёт вместе с легендой

Рынок редких "горячих" Peugeot демонстрирует рост: в 2023 году другой 205 Turbo 16, уже с пробегом свыше 44 тысяч километров, ушёл за 288 тысяч евро. А модификации EVO 2 сегодня оцениваются в суммы, приближающиеся к миллиону.

Bonhams уверяет, что и этот лот способен дотянуться до верхней планки оценочного диапазона. Правда, для жителей Калифорнии покупка окажется невозможной: строгие экологические законы штата не позволяют зарегистрировать автомобиль. Приобрести его смогут только дилеры или коллекционеры из других регионов.

Peugeot 205 Turbo 16 по праву считается не просто машиной, а символом целой эпохи автоспорта, и именно это делает предстоящие торги особенно ожидаемыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоюрист назвал требования ГАИ, которые водитель вправе не выполнять сегодня в 6:01

Эти слова сотрудника ГАИ звучат буднично, но закон выполнять их не обязывает

Автоюрист перечислил требования ГАИ, которые водитель может смело игнорировать. Что инспектор вправе требовать, а где он выходит за рамки закона?

Читать полностью » В России предложили запрет каблуков и сланцев за рулём по примеру Европы сегодня в 5:57

Каблуки, сланцы и даже валенки: в России предложили неожиданный запрет для водителей

В России обсуждают запрет на вождение в неудобной обуви и с едой за рулём. Какие штрафы уже действуют в Европе и что может ждать российских водителей?

Читать полностью » Skoda раскрыла дизайн универсала Vision O перед премьерой в Мюнхене сегодня в 1:36

Octavia больше не будет прежней: Skoda меняет форму кузова и закладывает новый стандарт для универсалов

Skoda готовит премьеру электрической Octavia Vision O: концепт с дерзким дизайном и неожиданными деталями скоро предстанет перед публикой.

Читать полностью » Chevrolet выпустит электрический Camaro в кузове кроссовера в 2026 году сегодня в 0:42

Электрический монстр вместо ревущего V8: что Chevrolet задумал с Camaro

Chevrolet готовит неожиданное возвращение Camaro: культовый маслкар может превратиться в электрический кроссовер и бросить вызов Mustang Mach-E.

Читать полностью » Volkswagen прекратил выпуск электромобилей серии ID — Wolfsburger Allgemeine сегодня в 0:22

Десятилетие Volkswagen ID закончилось странным образом — детали держали в секрете

Volkswagen прощается с линейкой ID. Сотрудники встретили новость аплодисментами. Почему эксперимент провалился и что ждёт электромобили бренда дальше?

Читать полностью » ГИБДД выявляет случаи распития алкоголя в автомобилях: что нужно знать водителям вчера в 23:16

Сидя в машине с бокалом: как избежать ловушки ГИБДД

Можно ли пить в припаркованной машине без риска лишиться прав? Автоюрист раскрывает лазейки в законе и объясняет, как защититься от произвола ГИБДД.

Читать полностью » Секреты проверки подержанных автомобилей: как выявить скрытые дефекты вчера в 23:07

Покупка подержанного автомобиля: как избежать обмана и сэкономить деньги

Перекупщики научились обманывать даже профессиональное оборудование. Капитан полиции рассказал, где искать скрытые дефекты в подержанных авто. Читайте, чтобы не купить "кота в мешке".

Читать полностью » Мошенники используют номера телефонов с лобовых стёкол для кражи денег — данные полиции вчера в 22:59

Доброта, которая обходится дорого: почему нельзя оставлять номер на парковке

Мошенники научились обманывать водителей через номера на лобовом стекле. Полиция раскрыла схему: как злоумышленники выманивают деньги и почему нельзя называть CVC-код.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

12 лучших компактных цветов для вашего мини-сада
Садоводство

Таджикистан: 70 сортов дынь – выбираем самую сладкую, сочную и ароматную
Спорт и фитнес

Тренеры по фитнесу назвали упражнения HIIT с конфетами после Хэллоуина
Дом

Ошибки при стирке, из-за которых ломается стиральная машина
Авто и мото

Во Франции десятки водителей сообщили о самопроизвольных торможениях машин — расследует Минтранс
Культура и шоу-бизнес

Юрий Грымов вспомнил, как Олег Табаков радовался простым вещам
Красота и здоровье

Врач предупредила о риске панкреатита при употреблении алкоголя и фастфуда
Еда

Рецепт тертого печенья с вареньем: как приготовить за 40 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru