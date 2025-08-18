Peugeot 205 Turbo 16 из легендарной Группы B скрывает секрет, способный взорвать рынок коллекционных авто

Редчайший Peugeot 205 Turbo 16, один из всего 200 экземпляров, созданных для омологации легендарной Группы B, появится на аукционе Bonhams 15 августа в Калифорнии. Машина сохранилась в состоянии, близком к новому, и прошла всего 3216 км. Эксперты оценивают её стоимость в пределах 250-350 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 300 тысячам евро.

История, начавшаяся с парковки

В 1984 году Peugeot представил 205 Turbo 16, построенный серией из 200 машин. Эти автомобили стали основой для участия марки в чемпионате мира по ралли. Все экземпляры вышли с завода окрашенными в одинаковый цвет и с левым рулём. Двигатель разместили по центру, что для серийного автомобиля выглядело революционно.

В марте того же года весь тираж выставили на большой парковке, чтобы представители FIA убедились в его подлинности. А уже 3 мая 1984-го 205 T16 дебютировал в гонке "Тур де Корс" и мгновенно вписал своё имя в историю: 16 побед в общем зачёте и два чемпионских титула, оставив позади Audi Quattro.

Состояние почти как у новой машины

Выставляемый на торги экземпляр датируется 1984 годом и носит номер шасси VF3741R76E51001271. Серый металлик, оригинальный интерьер, заводские наклейки и даже шины Michelin TRX тех лет делают его настоящей капсулой времени.

С нынешним владельцем машина обрела новую жизнь: в январе 2022 года он вложил около 200 тысяч долларов в полное техническое обновление. Замена подвески, сцепления, топливной системы и других узлов позволила вернуть автомобилю заводскую форму. Работы выполнялись в нью-йоркской мастерской AI Design.

Цена растёт вместе с легендой

Рынок редких "горячих" Peugeot демонстрирует рост: в 2023 году другой 205 Turbo 16, уже с пробегом свыше 44 тысяч километров, ушёл за 288 тысяч евро. А модификации EVO 2 сегодня оцениваются в суммы, приближающиеся к миллиону.

Bonhams уверяет, что и этот лот способен дотянуться до верхней планки оценочного диапазона. Правда, для жителей Калифорнии покупка окажется невозможной: строгие экологические законы штата не позволяют зарегистрировать автомобиль. Приобрести его смогут только дилеры или коллекционеры из других регионов.

Peugeot 205 Turbo 16 по праву считается не просто машиной, а символом целой эпохи автоспорта, и именно это делает предстоящие торги особенно ожидаемыми.