Stellantis готовит революцию: у Peugeot руль без механической связи с колесами
Французский бренд Peugeot готовит публику к премьере концептуальной модели Polygon, которая должна стать своеобразным мостиком к следующему поколению популярного хэтчбека 208. Показ концепта ожидается в ноябре, и уже сейчас ясно: автомобиль обещает удивить сочетанием инновационных технологий и свежего взгляда на эргономику.
Технологии, которые меняют привычки
В коротком тизере компания продемонстрировала необычное рулевое колесо Hypersquare. Оно имеет квадратную форму и четыре круглых отверстия — решение, знакомое поклонникам Peugeot по футуристичному концепту Inception 2023 года. Главное отличие в том, что здесь руль связан с передними колёсами исключительно электронным способом через систему Steer-by-Wire. Подобная технология давно используется в авиации, а в автоиндустрии её тестировали Lexus и Infiniti. Теперь к числу экспериментов присоединилась и группа Stellantis.
i-Cockpit нового уровня
Hypersquare станет развитием фирменной концепции i-Cockpit. Уже привычная для моделей Peugeot посадка с маленьким рулём и высокой приборной панелью трансформируется в ещё более "игровое" ощущение. Приборы находятся поверх руля, а в центре салона расположится "плавающий" 21-дюймовый экран, похожий на изогнутый дисплей Peugeot 3008.
Дизайн и архитектура
Экстерьер Polygon обещает быть смелым и креативным, хотя окончательный облик серийного 208 он вряд ли полностью раскроет. По предварительным данным, основой для нового поколения станет модульная платформа STLA Small, рассчитанная на электромобили и компактные кроссоверы. Это открывает путь к выпуску как полностью электрических версий, так и гибридных модификаций.
Сравнение
|Модель
|Платформа
|Особенности салона
|Тип силовой установки
|Peugeot 208 (нынешн.)
|CMP
|Компактный i-Cockpit
|Бензин/дизель/электро
|Peugeot Polygon (концепт)
|STLA Small
|Hypersquare + 21" дисплей
|Электро/гибрид
|Opel Corsa GSE Vision GT
|STLA Small
|Спортивный стиль управления
|Электро
Советы шаг за шагом
-
Следите за анонсами Peugeot — первые тизеры позволяют понять направление будущих моделей.
-
Сравнивайте платформы: переход на STLA Small означает больший запас хода у электромобилей.
-
Если планируете покупку хэтчбека в 2025–2026 годах, рассмотрите как Peugeot 208 нового поколения, так и Opel Corsa — их архитектура будет близкой.
-
Обратите внимание на системы безопасности и поддержку Steer-by-Wire: технология свежая и будет развиваться.
-
При выборе страхового пакета уточняйте условия для электромобилей — тарифы и сервис отличаются от машин с ДВС.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать тестирование новых технологий → риск непонимания работы Hypersquare → пройти тест-драйв в дилерском центре.
-
Сравнивать цены только по стартовой версии → упустить выгоду субсидий на электромобили → уточнить государственные программы в вашей стране.
-
Считать концепт "далёким от жизни" → недооценить близость серийного варианта → ориентироваться на интерьер: он почти не изменится.
А что если…
А что если Peugeot решит оставить в линейке и бензиновые версии? Это даст возможность покупателям плавно перейти к электромобилям, сохранив привычные привычки эксплуатации. Такой гибридный сценарий может привлечь более консервативных водителей.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Современная платформа STLA Small
|Высокая цена первых версий
|Прорывное рулевое колесо
|Необычная эргономика может смутить
|Большой дисплей и мультимедиа
|Электромобили зависят от зарядной сети
|Экологичность и субсидии
|Возможные "детские болезни" Steer-by-Wire
FAQ
Как выбрать между Peugeot 208 и Opel Corsa нового поколения?
Оба построены на одной платформе, но Corsa будет ближе к спортивному стилю, а Peugeot — к инновационному интерьеру.
Сколько стоит новый Peugeot 208?
Официальные цены ещё не объявлены, но ожидается диапазон от €25 000 за базовую электрическую версию.
Что лучше: электрический или гибридный вариант?
Электрическая версия выгоднее при активном использовании городских зарядных станций, гибрид удобен для тех, кто часто ездит на дальние расстояния.
Мифы и правда
-
Миф: Steer-by-Wire опасна и ненадёжна.
Правда: система оснащена резервными каналами связи, что исключает потерю управления.
-
Миф: концепты всегда далеки от реальности.
Правда: Polygon максимально приближен к серийной версии по интерьеру.
-
Миф: электромобили требуют слишком много времени на зарядку.
Правда: при использовании зарядных станций DC можно восполнить до 80% ёмкости за 20-30 минут.
3 интересных факта
• Peugeot впервые использует Steer-by-Wire в серийных автомобилях.
• Платформа STLA Small рассчитана на запас хода до 500 км.
• Opel Corsa и Peugeot 208 будут собираться на одном заводе в Сарагосе.
Исторический контекст
-
2012 год — дебют первой версии i-Cockpit.
-
2019 год — выход второго поколения Peugeot 208.
-
2023 год — презентация концепта Inception с Hypersquare.
-
2024-2025 годы — подготовка платформы STLA Small для массового производства.
