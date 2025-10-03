Stellantis готовит революцию: у Peugeot руль без механической связи с колесами

Французский бренд Peugeot готовит публику к премьере концептуальной модели Polygon, которая должна стать своеобразным мостиком к следующему поколению популярного хэтчбека 208. Показ концепта ожидается в ноябре, и уже сейчас ясно: автомобиль обещает удивить сочетанием инновационных технологий и свежего взгляда на эргономику.

Технологии, которые меняют привычки

В коротком тизере компания продемонстрировала необычное рулевое колесо Hypersquare. Оно имеет квадратную форму и четыре круглых отверстия — решение, знакомое поклонникам Peugeot по футуристичному концепту Inception 2023 года. Главное отличие в том, что здесь руль связан с передними колёсами исключительно электронным способом через систему Steer-by-Wire. Подобная технология давно используется в авиации, а в автоиндустрии её тестировали Lexus и Infiniti. Теперь к числу экспериментов присоединилась и группа Stellantis.

i-Cockpit нового уровня

Hypersquare станет развитием фирменной концепции i-Cockpit. Уже привычная для моделей Peugeot посадка с маленьким рулём и высокой приборной панелью трансформируется в ещё более "игровое" ощущение. Приборы находятся поверх руля, а в центре салона расположится "плавающий" 21-дюймовый экран, похожий на изогнутый дисплей Peugeot 3008.

Дизайн и архитектура

Экстерьер Polygon обещает быть смелым и креативным, хотя окончательный облик серийного 208 он вряд ли полностью раскроет. По предварительным данным, основой для нового поколения станет модульная платформа STLA Small, рассчитанная на электромобили и компактные кроссоверы. Это открывает путь к выпуску как полностью электрических версий, так и гибридных модификаций.

Сравнение

Модель Платформа Особенности салона Тип силовой установки Peugeot 208 (нынешн.) CMP Компактный i-Cockpit Бензин/дизель/электро Peugeot Polygon (концепт) STLA Small Hypersquare + 21" дисплей Электро/гибрид Opel Corsa GSE Vision GT STLA Small Спортивный стиль управления Электро

Советы шаг за шагом

Следите за анонсами Peugeot — первые тизеры позволяют понять направление будущих моделей. Сравнивайте платформы: переход на STLA Small означает больший запас хода у электромобилей. Если планируете покупку хэтчбека в 2025–2026 годах, рассмотрите как Peugeot 208 нового поколения, так и Opel Corsa — их архитектура будет близкой. Обратите внимание на системы безопасности и поддержку Steer-by-Wire: технология свежая и будет развиваться. При выборе страхового пакета уточняйте условия для электромобилей — тарифы и сервис отличаются от машин с ДВС.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать тестирование новых технологий → риск непонимания работы Hypersquare → пройти тест-драйв в дилерском центре.

Сравнивать цены только по стартовой версии → упустить выгоду субсидий на электромобили → уточнить государственные программы в вашей стране.

Считать концепт "далёким от жизни" → недооценить близость серийного варианта → ориентироваться на интерьер: он почти не изменится.

А что если…

А что если Peugeot решит оставить в линейке и бензиновые версии? Это даст возможность покупателям плавно перейти к электромобилям, сохранив привычные привычки эксплуатации. Такой гибридный сценарий может привлечь более консервативных водителей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Современная платформа STLA Small Высокая цена первых версий Прорывное рулевое колесо Необычная эргономика может смутить Большой дисплей и мультимедиа Электромобили зависят от зарядной сети Экологичность и субсидии Возможные "детские болезни" Steer-by-Wire

FAQ

Как выбрать между Peugeot 208 и Opel Corsa нового поколения?

Оба построены на одной платформе, но Corsa будет ближе к спортивному стилю, а Peugeot — к инновационному интерьеру.

Сколько стоит новый Peugeot 208?

Официальные цены ещё не объявлены, но ожидается диапазон от €25 000 за базовую электрическую версию.

Что лучше: электрический или гибридный вариант?

Электрическая версия выгоднее при активном использовании городских зарядных станций, гибрид удобен для тех, кто часто ездит на дальние расстояния.

Мифы и правда

Миф: Steer-by-Wire опасна и ненадёжна.

Правда: система оснащена резервными каналами связи, что исключает потерю управления.

Миф: концепты всегда далеки от реальности.

Правда: Polygon максимально приближен к серийной версии по интерьеру.

Миф: электромобили требуют слишком много времени на зарядку.

Правда: при использовании зарядных станций DC можно восполнить до 80% ёмкости за 20-30 минут.

3 интересных факта

• Peugeot впервые использует Steer-by-Wire в серийных автомобилях.

• Платформа STLA Small рассчитана на запас хода до 500 км.

• Opel Corsa и Peugeot 208 будут собираться на одном заводе в Сарагосе.

