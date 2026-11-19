На российском рынке появился прайс-лист на Peugeot 5008 2026 модельного года. Автомобиль предлагается в единственной комплектации, и рекомендованная розничная цена составляет 4 899 000 рублей. Цифра совпадает со стоимостью кроссовера 2024 года, который продолжает числиться в каталоге дистрибьютора. При формальном сохранении стоимости конфигурация изменилась: часть функций была исключена, а некоторые элементы интерьера заменены на более простые материалы.

Силовой агрегат остался прежним. Под капотом — 211-сильный турбированный двигатель объемом 1,8 литра в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод исключительно передний. Изменения касаются именно оснащения и отделки, а не технической базы.

У новинки исчезли функции массажа передних сидений, память настроек водительского кресла и электрорегулировка поясничной поддержки обоих передних мест. Количество направлений электрорегулировки кресен сократилось с восьми до шести. Также из списка исчезли беспроводная зарядка для смартфона, декоративная светодиодная подсветка по периметру панорамной крыши, подсветка передних дверных панелей, подлокотников и подстаканников, а также алюминиевые накладки на дверных порогах, педалях и месте отдыха для ноги.

Отделка салона стала проще по составу. Вместо комбинированной обивки натуральной кожей Claudia цвета Habana и вставками из Alcantara на дверных панелях теперь установлена темная натуральная кожа Claudia и вставки, имитирующие карбон. Мультифункциональный руль отделан гладкой кожей вместо перфорированной и лишился хромированной вставки «GT».

Интересный сдвиг произошел в линейке цветов. Белый перламутр, который ранее предлагался как опция за 35 000 рублей, теперь доступен без доплаты наряду со стандартными черным и серым цветами. Это единственный заметный «бонус» в измененной структуре цены.

Из значимых опций, которые сохранились и дополняют базовое оснащение, стоит отметить встроенные онлайн-сервисы российской цифровой платформы PlayAuto от Navio. В пакет входят навигация от 2ГИС, сервис оплаты топлива на АЗС, а также доступ к музыке, подкастам и аудиокнигам. Безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, датчики «слепых зон» и кругового обзора.

В комплектацию входят 18-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электропривод багажника и передние с задними датчиками парковки. Зеркала заднего вида оснащены электрорегулировкой, подогревом, электроприводом складывания и функцией наклона при движении задним ходом.

Ситуация с Peugeot 5008 2026 года демонстрирует типичную для российского рынка динамику: цена фиксируется, но реальная ценность конфигурации смещается. Устранение комфортабельных опций и упрощение материалов интерьера компенсируется включением в базовую версию функций, которые раньше требовали доплаты, и появлением локальных цифровых сервисов. Для покупателя это означает, что при сравнении с версиями 2024 года нужно смотреть не только на стоимость, но и на конкретный список оборудования, так как за одни и те же деньги теперь предлагается иной набор функций и иной уровень отделки.