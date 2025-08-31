Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Peugeot
Peugeot
© commons.wikimedia.org by Acabashi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:56

Гибрид, который едет дальше, чем многие электрокары: Peugeot удивил сочетанием

Peugeot обновил 308: новые Matrix LED, гибрид на 195 л.с. и мягкий гибрид 1.2

Peugeot представил обновлённый 308, и компания подошла к этому этапу с размахом. Хэтчбек, универсал SW и электрическая версия теперь заметно отличаются как внешне, так и технически. Французский бренд сделал акцент на современной оптике, новых силовых установках и расширенных возможностях для водителя и пассажиров.

Обновлённый дизайн и световые решения

В передней части модели произошли самые заметные перемены. Исчезли привычные "клыки" светодиодных ДХО, уступив место двухъярусной оптике. Решётка радиатора стала выразительнее и массивнее, а в топовых комплектациях над ней появились светящиеся элементы. Эмблема марки теперь тоже подсвечивается, подчеркивая статус автомобиля.

Фары Matrix LED, которые раньше были привилегией дорогих комплектаций, теперь входят в стандартное оснащение. Задняя часть, напротив, получила более сдержанный облик — дизайнеры отказались от хрома, сделав акцент на лаконичности.

Колёса и новые оттенки кузова

Автомобиль можно заказать с колёсами на 17 или 18 дюймов. Для тех, кто любит индивидуальность, предложены два новых цвета: Lagoa Blue и Ingaro Blue. Эти оттенки дополнили палитру и стали ещё одним элементом обновления.

Интерьер и комфорт

Салон остался верен привычной архитектуре с 10-дюймовым тачскрином, но список опций расширился. Теперь покупатели могут рассчитывать на:

• массаж сидений,
• отделку алькантарой в версии GT Exclusive,
• акустическую систему Focal с десятью динамиками,
• многоуровневую атмосферную подсветку.

Производитель также подчёркивает использование переработанных материалов в отделке, что отвечает современному тренду на экологичность.

Гибрид с увеличенной мощностью

Главное техническое новшество касается гибридной версии. Мощность увеличили на 15 "лошадей" — теперь она составляет 195 сил. Силовая установка включает 1,6-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, электродвигатель и семиступенчатую роботизированную трансмиссию.

Батарея тоже изменилась: её ёмкость выросла с 12,4 до 17,2 кВт·ч, а запас хода на электротяге достиг 85 километров по стандарту WLTP.

Электрическая версия E-308

Peugeot E-308 получил аккумулятор на 58,4 кВт·ч, из которых полезными являются 55,4. Это позволило увеличить запас хода до 450 километров. Электромотор сохранил показатели: 156 сил и 270 Н·м.

Для европейских покупателей такой вариант становится особенно привлекательным, учитывая рост интереса к электротранспорту и расширение зарядной инфраструктуры.

Дизель и мягкий гибрид

В линейке остался полуторалитровый дизель BlueHDi с мощностью 130 лошадиных сил. Он теперь сочетается только с восьмиступенчатым "автоматом" — механическую коробку больше не предлагают.

Бензиновый мотор объёмом 1,2 литра также подвергся модернизации: он превратился в мягкий гибрид с мощностью 145 сил. Такой вариант подойдёт тем, кто хочет снизить расход топлива без перехода на полноценный гибрид.

Старт продаж

Первые автомобили появятся у европейских дилеров осенью этого года. Цены производитель объявит ближе к запуску продаж, но уже ясно, что обновлённый Peugeot 308 станет конкурентом как среди традиционных автомобилей, так и среди новых электрических моделей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты: спортивный режим коробки передач полезен в городских пробках сегодня в 1:22

Пробки, светофоры и спортивный режим: секрет, который стоит использовать всем

Спортивный режим коробки передач в городе? Эксперты объясняют, почему это выгодно для вашего автомобиля и как это влияет на ресурсы трансмиссии. Узнайте больше!

Читать полностью » Эксперт Delta перечислил четыре симптома неисправного аккумулятора осенью вчера в 20:04

Четыре признака, что аккумулятор скоро подведёт: проверьте, пока не поздно

Как понять, что аккумулятор вашего автомобиля уже отработал свое? Четыре явных признака помогут не остаться с «мертвым» АКБ в холодное утро.

Читать полностью » Аналитики: СССР экспортировал почти 6 млн автомобилей за 1971–1990 годы вчера в 19:01

В 1978-м экспорт "Жигулей" и "Москвичей" побил рекорд, о котором забыли в России

Советские автомобили пользовались спросом не только в соцстранах, но и в Европе. Почему экспорт в 70-х стал рекордным и куда сегодня смотрит АвтоВАЗ?

Читать полностью » Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД вчера в 18:18

Где больше нарушают ПДД: в Москве или в регионах? Статистика удивила

В 2024 году число нарушителей ПДД в России превысило 11,8 млн. Почему лидируют столица, Подмосковье и Дагестан, и что стоит за этой статистикой?

Читать полностью » Lada Granta подешевела на 9% на вторичном рынке в России — данные вчера в 17:14

Покупатели рискуют: вложения в Granta обесцениваются быстрее, чем ожидалось

Lada Granta остаётся самым популярным автомобилем в России, но на вторичном рынке с начала 2025 года она заметно подешевела.

Читать полностью » Мужчины 18–45 лет чаще всего игнорируют ремень безопасности и становятся виновниками аварий — Научный центр БДД вчера в 16:10

Портрет виновника ДТП: какие черты объединяют большинство аварийных ситуаций

В России составили социально-психологический портрет водителей, которые чаще всего становятся виновниками ДТП, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Читать полностью » Средняя поездка на каршеринге в Москве достигла 63 минут и 23 км — департамент транспорта вчера в 15:07

Личный автомобиль теряет смысл: Москва выбрала новый тренд

Москвичи стали чаще использовать каршеринг для длительных поездок. Что стоит за этой тенденцией и какие новые правила ждут водителей?

Читать полностью » Сергей Целиков: доля китайских брендов в России к осени 2025 года может вырасти до 65% вчера в 14:57

Китай берёт под контроль российские дороги: скоро каждая вторая машина будет оттуда

Китайские бренды укрепляют позиции на российском авторынке, и их доля стремительно растет. Эксперты прогнозируют новые рекорды к концу года.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Продажа туров в даркнете: как киберпреступники обманывают туристов с помощью украденных данных
Красота и здоровье

Елена Хохлова рекомендовала пробиотики и клетчатку для мягкого очищения организма
Спорт и фитнес

Врачи предупреждают: индекс массы тела неточно оценивает здоровье спортсменов
Культура и шоу-бизнес

Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала "Офис" самым трудным периодом в жизни
Авто и мото

Авито Авто: KAYO и ИЖ стали самыми популярными мотоциклами у россиян в 2025 году
Спорт и фитнес

Жим без спортивной скамьи: фитнес-тренеры назвали безопасные варианты
Садоводство

Многолетние сорняки нужно обрабатывать гербицидами в фазе активного роста
Садоводство

Зелёный чай для растений — рецепт из сорняков с азотом и калием
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru