Гибрид, который едет дальше, чем многие электрокары: Peugeot удивил сочетанием

Peugeot представил обновлённый 308, и компания подошла к этому этапу с размахом. Хэтчбек, универсал SW и электрическая версия теперь заметно отличаются как внешне, так и технически. Французский бренд сделал акцент на современной оптике, новых силовых установках и расширенных возможностях для водителя и пассажиров.

Обновлённый дизайн и световые решения

В передней части модели произошли самые заметные перемены. Исчезли привычные "клыки" светодиодных ДХО, уступив место двухъярусной оптике. Решётка радиатора стала выразительнее и массивнее, а в топовых комплектациях над ней появились светящиеся элементы. Эмблема марки теперь тоже подсвечивается, подчеркивая статус автомобиля.

Фары Matrix LED, которые раньше были привилегией дорогих комплектаций, теперь входят в стандартное оснащение. Задняя часть, напротив, получила более сдержанный облик — дизайнеры отказались от хрома, сделав акцент на лаконичности.

Колёса и новые оттенки кузова

Автомобиль можно заказать с колёсами на 17 или 18 дюймов. Для тех, кто любит индивидуальность, предложены два новых цвета: Lagoa Blue и Ingaro Blue. Эти оттенки дополнили палитру и стали ещё одним элементом обновления.

Интерьер и комфорт

Салон остался верен привычной архитектуре с 10-дюймовым тачскрином, но список опций расширился. Теперь покупатели могут рассчитывать на:

• массаж сидений,

• отделку алькантарой в версии GT Exclusive,

• акустическую систему Focal с десятью динамиками,

• многоуровневую атмосферную подсветку.

Производитель также подчёркивает использование переработанных материалов в отделке, что отвечает современному тренду на экологичность.

Гибрид с увеличенной мощностью

Главное техническое новшество касается гибридной версии. Мощность увеличили на 15 "лошадей" — теперь она составляет 195 сил. Силовая установка включает 1,6-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, электродвигатель и семиступенчатую роботизированную трансмиссию.

Батарея тоже изменилась: её ёмкость выросла с 12,4 до 17,2 кВт·ч, а запас хода на электротяге достиг 85 километров по стандарту WLTP.

Электрическая версия E-308

Peugeot E-308 получил аккумулятор на 58,4 кВт·ч, из которых полезными являются 55,4. Это позволило увеличить запас хода до 450 километров. Электромотор сохранил показатели: 156 сил и 270 Н·м.

Для европейских покупателей такой вариант становится особенно привлекательным, учитывая рост интереса к электротранспорту и расширение зарядной инфраструктуры.

Дизель и мягкий гибрид

В линейке остался полуторалитровый дизель BlueHDi с мощностью 130 лошадиных сил. Он теперь сочетается только с восьмиступенчатым "автоматом" — механическую коробку больше не предлагают.

Бензиновый мотор объёмом 1,2 литра также подвергся модернизации: он превратился в мягкий гибрид с мощностью 145 сил. Такой вариант подойдёт тем, кто хочет снизить расход топлива без перехода на полноценный гибрид.

Старт продаж

Первые автомобили появятся у европейских дилеров осенью этого года. Цены производитель объявит ближе к запуску продаж, но уже ясно, что обновлённый Peugeot 308 станет конкурентом как среди традиционных автомобилей, так и среди новых электрических моделей.