Флагман, который меняет правила: новая версия Peugeot 2008 удивила даже поклонников бренда

Что объединяет премиальные материалы, современные технологии и экологичные двигатели? Ответ прост: новая версия Peugeot 2008. На испанский рынок вышел флагман линейки — Peugeot 2008 GT Exclusive. Это не просто обновлённый кроссовер, а вершина семейства, в которой стиль и комфорт сочетаются с двумя вариантами электрифицированных силовых установок.

Интерьер и комфорт

Салон автомобиля демонстрирует стремление бренда к премиальности. Здесь использованы вставки Alcantara Mistral, а водитель и пассажиры получают максимум удобства благодаря сиденьям с подогревом, вентиляцией и даже массажной функцией. Информационно-развлекательный комплекс включает два 10-дюймовых экрана, интегрированную навигацию и набор систем помощи водителю.

Особое внимание заслуживает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система мониторинга "слепых" зон и камера заднего вида — всё это повышает безопасность и удобство в дороге.

Внешний облик

Кроссовер выделяется агрессивным, но элегантным дизайном кузова. Оснащение включает фары Full LED, лёгкосплавные 17-дюймовые диски и фирменные детали стиля, которые делают машину узнаваемой на дороге.

Двигатели и технические особенности

Peugeot предлагает два варианта силовой установки:

бензиновая версия: 1,2-литровый турбомотор на 145 л. с., дополненный 48-вольтовой гибридной системой. Такой вариант снижает расход топлива и выбросы без ущерба для динамики.

электрическая версия: мотор мощностью 156 л. с. с аккумулятором на 54 кВт∙ч, который обеспечивает запас хода до 399 км на одном заряде.

Цены в Испании начинаются от 35 726 евро за бензиновую комплектацию и от 44 656 евро за полностью электрическую.

Интересный факт

Peugeot 2008 впервые был представлен в 2013 году и с тех пор стал одним из самых востребованных компактных кроссоверов в Европе. Сегодня модель продаётся более чем в 60 странах, а электроверсия уверенно завоёвывает рынок благодаря сочетанию доступной цены и практичного пробега.