Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Peugeot 2008
Peugeot 2008
© commons.wikimedia.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:53

Флагман, который меняет правила: новая версия Peugeot 2008 удивила даже поклонников бренда

Peugeot представил в Испании новый кроссовер 2008 GT Exclusive с гибридом и электроверсией

Что объединяет премиальные материалы, современные технологии и экологичные двигатели? Ответ прост: новая версия Peugeot 2008. На испанский рынок вышел флагман линейки — Peugeot 2008 GT Exclusive. Это не просто обновлённый кроссовер, а вершина семейства, в которой стиль и комфорт сочетаются с двумя вариантами электрифицированных силовых установок.

Интерьер и комфорт

Салон автомобиля демонстрирует стремление бренда к премиальности. Здесь использованы вставки Alcantara Mistral, а водитель и пассажиры получают максимум удобства благодаря сиденьям с подогревом, вентиляцией и даже массажной функцией. Информационно-развлекательный комплекс включает два 10-дюймовых экрана, интегрированную навигацию и набор систем помощи водителю.

Особое внимание заслуживает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система мониторинга "слепых" зон и камера заднего вида — всё это повышает безопасность и удобство в дороге.

Внешний облик

Кроссовер выделяется агрессивным, но элегантным дизайном кузова. Оснащение включает фары Full LED, лёгкосплавные 17-дюймовые диски и фирменные детали стиля, которые делают машину узнаваемой на дороге.

Двигатели и технические особенности

Peugeot предлагает два варианта силовой установки:

  • бензиновая версия: 1,2-литровый турбомотор на 145 л. с., дополненный 48-вольтовой гибридной системой. Такой вариант снижает расход топлива и выбросы без ущерба для динамики.

  • электрическая версия: мотор мощностью 156 л. с. с аккумулятором на 54 кВт∙ч, который обеспечивает запас хода до 399 км на одном заряде.

Цены в Испании начинаются от 35 726 евро за бензиновую комплектацию и от 44 656 евро за полностью электрическую.

Интересный факт

Peugeot 2008 впервые был представлен в 2013 году и с тех пор стал одним из самых востребованных компактных кроссоверов в Европе. Сегодня модель продаётся более чем в 60 странах, а электроверсия уверенно завоёвывает рынок благодаря сочетанию доступной цены и практичного пробега.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

вчера в 21:47

Куда чаще всего россияне ездят на такси: ответ ломает привычные стереотипы

Почему россияне чаще вызывают такси, а не садятся за руль собственного авто? Результаты опроса показали неожиданные маршруты и интересные привычки водителей.

Читать полностью » Lada Niva и УАЗ вошли в список самых дешёвых машин с полным приводом вчера в 20:42

Дешёвый полный привод: какие машины удивили ценой и не оставили шансов конкурентам

Журналисты назвали самые доступные автомобили с полным приводом в России: от легендарной Lada Niva до флагмана УАЗ "Патриот". Узнайте, кто в списке.

Читать полностью » Эксперты: автопроизводители в России отказываются от акций и корректируют цены вчера в 19:21

Эпоха больших скидок на авто закончилась внезапно: что теперь ждёт покупателей

Автопроизводители в России сворачивают щедрые акции и меняют ценовую стратегию. Что это значит для покупателей и какие модели подорожали первыми?

Читать полностью » В России могут ввести штраф для пешеходов в наушниках или с телефоном при переходе дороги вчера в 16:16

Наушники на пешеходе — как стоп-сигнал для водителя: за это предложили штрафовать

В России обсуждают идею штрафовать пешеходов с телефонами и наушниками. Юрист уверен: только так можно снизить число аварий на дорогах.

Читать полностью » Автостат: 15 моделей заняли 54% рынка новых автомобилей в России в 2025 году вчера в 17:12

Как не заблудиться в потоке предложений: реальный рынок — это всего несколько моделей

Более 800 моделей автомобилей представлены в России, но половину продаж формируют всего 15. Почему рынок оказался столь концентрированным?

Читать полностью » Автоэксперт Максим Кадаков рассказал о защите и массе лимузина Cadillac One Трампа вчера в 16:06

Металл, броня и секретные технологии: из чего собран лимузин президента США

"Зверь" — лимузин Трампа, на котором он прокатил Путина. Не просто Cadillac, а бронированная крепость на колесах с секретами, скрытыми от публики.

Читать полностью » Эксперт Трушкова: уровень излучения в гибридных авто безопасен для человека вчера в 15:59

Как страшилки об электромобилях повторяют путь мифов о мобильниках и мониторах

Опасны ли гибридные автомобили? Эксперт объяснил, почему страхи о «радиации» из машин не подтверждаются и как мифы рождаются снова и снова.

Читать полностью » В Китае стартовали продажи удлинённого Volkswagen Tiguan L 2025 за 181,8 тыс. юаней вчера в 14:52

Длиннее, но дешевле: что скрывает новый Volkswagen Tiguan L за 2 миллиона рублей

На рынке Китая появилась самая дешёвая версия удлинённого Volkswagen Tiguan L 2025 года за 2 млн рублей — с чем связан такой ценник и что урезали?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

MG представила гибридный внедорожник HS Hybrid+ в Чехии
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка: гребля, бёрпи и броски медбола в 8-минутных раундах
Дом

Способы освежить воздух в туалете без дорогой химии
Дом

Причины появления мошек в доме и способы борьбы с ними
Наука и технологии

Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени
Спорт и фитнес

Гинеколог Дженнифер Ву объяснила влияние оральных контрацептивов на рост мышц у женщин
Садоводство

Уход за клумбами в августе: 5 обязательных шагов для яркого цветения
Культура и шоу-бизнес

Radar Online: здоровье короля Карла III ухудшилось, монарх передвигается с тростью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru