Петунию в Пермском крае можно сохранить зимой в горшках при +10…+15 °C

Подход Плюсы Минусы Пересадка в горшок Сохраняется взрослое растение Нужен холодный светлый уголок Черенкование Молодые сильные ростки Требуются фитолампы Семена Лёгкий способ Возможна потеря сортовых признаков

FAQ

Как выбрать куст для зимовки?

Лучше брать крепкие, здоровые петунии без повреждений и с мощной корневой системой.

Сколько стоит сохранить петунии?

Фактически — бесплатно, если есть горшки, земля и немного удобрений. Самые большие траты — фитолампы при черенковании.

Что лучше: черенки или семена?

Семена проще, но черенки гарантируют, что весной вы получите именно тот сорт, что радовал вас летом.

Мифы и правда

Миф: петуния не способна пережить зиму.

Правда: при правильном уходе растение спокойно доживает до весны.

Миф: пересаживать слишком хлопотно.

Правда: достаточно выбрать несколько кустов и потратить один вечер.

Миф: семена полностью повторяют сорт.

Правда: гибриды часто дают непредсказуемые результаты.

3 интересных факта

В Пермском крае петунии используют не только дачники, но и коммунальные службы для озеленения улиц. Укоренённые черенки петунии зимой могут зацвести прямо на подоконнике. Считается, что петуния улучшает настроение и помогает справляться с сезонной хандрой.

Исторический контекст