Одна ошибка в августе — и петунии сбросят бутоны раньше времени

Август для петуний — решающий месяц: растения уже потратили массу сил на обильное цветение, но при грамотном уходе они способны радовать вас водопадом ярких бутонов вплоть до холодов. Главное — правильное питание и уход.

Схема подкормок по неделям

Первая неделя — универсальное питание

Используем комплексные удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия: Мастер, Плантафид, Плантафол, Аквалис, Фертика Кристалон Универсальный, Бона Форте.

Формула N: P:K = 18:18:18 или 20:20:20.

Разводим строго по инструкции, поливаем под корень.

Вторая неделя — калий для обильного цветения

Монофосфат калия — для ярких, крупных бутонов и укрепления тканей.

Дозировка: 1 ч. л. на 5 л воды.

Полив только под корень, избегая попадания на листья.

Далее чередуем: неделя — универсальное питание, неделя — калий.

Если цветы и листья мельчают

Признаки — бледные листья, мелкие бутоны. Причина: нехватка азота.

Решения:

Удобрение с формулой 30:10:10 — мощный толчок для роста.

Или смесь: на 10 л воды взять 15 г универсального удобрения (18:18:18) + 5 г аммиачной селитры.

Секрет продления цветения

Чтобы петунии не "сдавали позиции" до осени, используем стимуляторы:

Эпин — опрыскивание по листу для иммунитета.

Циркон — добавляем в полив для усиления цветения и устойчивости к стрессу.

Регулярная обрезка вытянувшихся побегов и удаление увядших цветов.

Ошибки цветоводов в августе

Передозировка удобрений → ожоги корней и листьев. Полив по сухой почве → химический ожог. Сначала проливаем водой, затем подкармливаем. Моно-подкормки → перекос: либо много зелени, либо мало цветов. Обработка в жару → ожоги и испарение питательных веществ. Делать только утром или вечером. Игнорирование ухода за кустами → подкормки не работают в полную силу без обрезки, прищипки и защиты от вредителей.

Август — время усиленного питания петуний. При правильном чередовании универсальных удобрений, калия и стимуляторов ваши цветы будут цвести до самых заморозков, оставаясь яркими, крупными и здоровыми.