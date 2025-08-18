Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© Own work by ElenaSchifirnet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:08

Одна ошибка в августе — и петунии сбросят бутоны раньше времени

Калий и комплексные удобрения помогают продлить цветение петуний до заморозков

Август для петуний — решающий месяц: растения уже потратили массу сил на обильное цветение, но при грамотном уходе они способны радовать вас водопадом ярких бутонов вплоть до холодов. Главное — правильное питание и уход.

Схема подкормок по неделям

Первая неделя — универсальное питание

  • Используем комплексные удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия: Мастер, Плантафид, Плантафол, Аквалис, Фертика Кристалон Универсальный, Бона Форте.

  • Формула N: P:K = 18:18:18 или 20:20:20.

  • Разводим строго по инструкции, поливаем под корень.

Вторая неделя — калий для обильного цветения

  • Монофосфат калия — для ярких, крупных бутонов и укрепления тканей.

  • Дозировка: 1 ч. л. на 5 л воды.

  • Полив только под корень, избегая попадания на листья.

Далее чередуем: неделя — универсальное питание, неделя — калий.

Если цветы и листья мельчают

Признаки — бледные листья, мелкие бутоны. Причина: нехватка азота.

Решения:

  • Удобрение с формулой 30:10:10 — мощный толчок для роста.

  • Или смесь: на 10 л воды взять 15 г универсального удобрения (18:18:18) + 5 г аммиачной селитры.

Секрет продления цветения

Чтобы петунии не "сдавали позиции" до осени, используем стимуляторы:

  • Эпин — опрыскивание по листу для иммунитета.

  • Циркон — добавляем в полив для усиления цветения и устойчивости к стрессу.

  • Регулярная обрезка вытянувшихся побегов и удаление увядших цветов.

Ошибки цветоводов в августе

  1. Передозировка удобрений → ожоги корней и листьев.

  2. Полив по сухой почве → химический ожог. Сначала проливаем водой, затем подкармливаем.

  3. Моно-подкормки → перекос: либо много зелени, либо мало цветов.

  4. Обработка в жару → ожоги и испарение питательных веществ. Делать только утром или вечером.

  5. Игнорирование ухода за кустами → подкормки не работают в полную силу без обрезки, прищипки и защиты от вредителей.

Август — время усиленного питания петуний. При правильном чередовании универсальных удобрений, калия и стимуляторов ваши цветы будут цвести до самых заморозков, оставаясь яркими, крупными и здоровыми.

