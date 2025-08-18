Одна ошибка в августе — и петунии сбросят бутоны раньше времени
Август для петуний — решающий месяц: растения уже потратили массу сил на обильное цветение, но при грамотном уходе они способны радовать вас водопадом ярких бутонов вплоть до холодов. Главное — правильное питание и уход.
Схема подкормок по неделям
Первая неделя — универсальное питание
-
Используем комплексные удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия: Мастер, Плантафид, Плантафол, Аквалис, Фертика Кристалон Универсальный, Бона Форте.
-
Формула N: P:K = 18:18:18 или 20:20:20.
-
Разводим строго по инструкции, поливаем под корень.
Вторая неделя — калий для обильного цветения
-
Монофосфат калия — для ярких, крупных бутонов и укрепления тканей.
-
Дозировка: 1 ч. л. на 5 л воды.
-
Полив только под корень, избегая попадания на листья.
Далее чередуем: неделя — универсальное питание, неделя — калий.
Если цветы и листья мельчают
Признаки — бледные листья, мелкие бутоны. Причина: нехватка азота.
Решения:
-
Удобрение с формулой 30:10:10 — мощный толчок для роста.
-
Или смесь: на 10 л воды взять 15 г универсального удобрения (18:18:18) + 5 г аммиачной селитры.
Секрет продления цветения
Чтобы петунии не "сдавали позиции" до осени, используем стимуляторы:
-
Эпин — опрыскивание по листу для иммунитета.
-
Циркон — добавляем в полив для усиления цветения и устойчивости к стрессу.
-
Регулярная обрезка вытянувшихся побегов и удаление увядших цветов.
Ошибки цветоводов в августе
-
Передозировка удобрений → ожоги корней и листьев.
-
Полив по сухой почве → химический ожог. Сначала проливаем водой, затем подкармливаем.
-
Моно-подкормки → перекос: либо много зелени, либо мало цветов.
-
Обработка в жару → ожоги и испарение питательных веществ. Делать только утром или вечером.
-
Игнорирование ухода за кустами → подкормки не работают в полную силу без обрезки, прищипки и защиты от вредителей.
Август — время усиленного питания петуний. При правильном чередовании универсальных удобрений, калия и стимуляторов ваши цветы будут цвести до самых заморозков, оставаясь яркими, крупными и здоровыми.
