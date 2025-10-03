Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:30

Кости, пластик и мишура: тайный список предметов, которые убивают животных изнутри

Ветеринар Василий Писковой: нитки в желудке кошки могут привести к срочной операции

Наши домашние животные порой ведут себя так, словно они маленькие дети: всё, что попадается на глаза (а точнее — на зуб), тут же оказывается во рту. Кошки и собаки способны проявлять удивительное упорство в стремлении "попробовать на вкус" то, что никак не подходит для еды. Для хозяев это часто становится неожиданностью, а для ветеринаров — настоящей привычной практикой: из желудков животных регулярно извлекают самые невероятные предметы.

Резинки, игрушечные мячики, блестящая новогодняя мишура, детали детских конструкторов, резиновые присоски, камни, стекло — всё это далеко не полный список. Отдельная категория — косточки из прессованных сухожилий, которые предназначены как лакомство для собак. Некоторые питомцы умудряются проглатывать их целиком. У кошек же особая "страсть" — нитки и верёвочки.

"Нитки очень опасны. Они начинают собирать кишечник в гармошку. Это приводит к сильному воспалению и боли. В таком случае нужна срочная операция", — рассказал ветеринар из Симферополя Василий Писковой.

По словам специалиста, подобные случаи происходят регулярно. Совсем недавно в Симферопольскую ветклинику привезли кота, наевшегося ниток. Животному потребовалась серьёзная полостная операция.

Как понять, что питомец проглотил что-то опасное

Хозяева часто надеются, что инородный предмет выйдет естественным путём. Но ветеринары предупреждают: ожидание только усугубляет воспаление. Симптомы, указывающие на опасность:

  • отказ от еды;

  • постоянная рвота;

  • вялость и потеря активности.

В такой ситуации необходимо срочно обращаться к врачу. Были случаи, когда животное доставляли слишком поздно, в состоянии, когда помочь уже невозможно.

Кто чаще всего глотает несъедобное

По наблюдениям специалистов, в зоне риска и собаки, и кошки. Причём это не зависит от возраста: и котята, и взрослые животные могут увлечься игрой с ниткой или мелким предметом и проглотить его. Собаки же чаще заглатывают игрушки или кости.

Особенность проблемы в том, что даже предмет небольшого размера может вызвать серьёзное воспаление и закупорку.

Сравнение: что чаще всего находят в желудках животных

Животное Наиболее частые предметы Опасность
Кошки нитки, новогодняя мишура, иголки с ниткой, ёлочный дождик риск прорезания стенок кишечника
Собаки мячики, кости, резинки, пластиковые игрушки закупорка кишечника, повреждение слизистой
Щенки и котята пуговицы, детали конструктора, бумага быстрое развитие воспаления
Взрослые животные камни, резиновые изделия хронические проблемы ЖКТ

Советы шаг за шагом: как защитить питомца

  1. Уберите из зоны доступа мелкие предметы (пуговицы, нитки, ёлочную мишуру, резинки).

  2. Не оставляйте животное без присмотра в комнате с игрушками детей.

  3. Покупайте специальные игрушки, предназначенные именно для животных.

  4. Не давайте трубчатые кости и следите за тем, как питомец грызёт лакомства из сухожилий.

  5. Регулярно осматривайте жилище: кошки и собаки могут найти то, что давно валялось под диваном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тянуть нитку изо рта или анального отверстия животного.
    → Последствие: нить может прорезать желудок или кишечник.
    → Альтернатива: немедленно обратиться к ветеринару.

  • Ошибка: ждать, что предмет выйдет сам.
    → Последствие: воспаление и непроходимость кишечника.
    → Альтернатива: диагностика и операция в клинике.

  • Ошибка: давать собаке любые кости.
    → Последствие: повреждение желудочно-кишечного тракта.
    → Альтернатива: безопасные лакомства из специализированных магазинов.

А что если…

А что если питомец заглотил предмет ночью или когда клиника закрыта? В таких случаях важно не паниковать, но и не пытаться самостоятельно вытянуть предмет. Лучше позвонить в круглосуточную ветклинику и следовать инструкциям специалистов.

А если животное часто повторяет такие действия? Возможно, ему не хватает игр и активности. Тогда стоит увеличить количество прогулок и заняться подбором развивающих игрушек.

FAQ

Как понять, что кот или собака проглотили что-то опасное?
Частая рвота, отказ от еды, вялость — главные признаки.

Можно ли вытащить нитку самому?
Нет, это опасно. Только ветеринар может провести правильную процедуру.

Сколько стоит операция?
Цена зависит от клиники и сложности, но обычно — от 10 до 30 тысяч рублей.

