Кости, пластик и мишура: тайный список предметов, которые убивают животных изнутри

Наши домашние животные порой ведут себя так, словно они маленькие дети: всё, что попадается на глаза (а точнее — на зуб), тут же оказывается во рту. Кошки и собаки способны проявлять удивительное упорство в стремлении "попробовать на вкус" то, что никак не подходит для еды. Для хозяев это часто становится неожиданностью, а для ветеринаров — настоящей привычной практикой: из желудков животных регулярно извлекают самые невероятные предметы.

Резинки, игрушечные мячики, блестящая новогодняя мишура, детали детских конструкторов, резиновые присоски, камни, стекло — всё это далеко не полный список. Отдельная категория — косточки из прессованных сухожилий, которые предназначены как лакомство для собак. Некоторые питомцы умудряются проглатывать их целиком. У кошек же особая "страсть" — нитки и верёвочки.

"Нитки очень опасны. Они начинают собирать кишечник в гармошку. Это приводит к сильному воспалению и боли. В таком случае нужна срочная операция", — рассказал ветеринар из Симферополя Василий Писковой.

По словам специалиста, подобные случаи происходят регулярно. Совсем недавно в Симферопольскую ветклинику привезли кота, наевшегося ниток. Животному потребовалась серьёзная полостная операция.

Как понять, что питомец проглотил что-то опасное

Хозяева часто надеются, что инородный предмет выйдет естественным путём. Но ветеринары предупреждают: ожидание только усугубляет воспаление. Симптомы, указывающие на опасность:

отказ от еды;

постоянная рвота;

вялость и потеря активности.

В такой ситуации необходимо срочно обращаться к врачу. Были случаи, когда животное доставляли слишком поздно, в состоянии, когда помочь уже невозможно.

Кто чаще всего глотает несъедобное

По наблюдениям специалистов, в зоне риска и собаки, и кошки. Причём это не зависит от возраста: и котята, и взрослые животные могут увлечься игрой с ниткой или мелким предметом и проглотить его. Собаки же чаще заглатывают игрушки или кости.

Особенность проблемы в том, что даже предмет небольшого размера может вызвать серьёзное воспаление и закупорку.

Сравнение: что чаще всего находят в желудках животных