Питомцы лечат лучше таблеток: как животные спасают психику и сердце

Домашние животные — не только наши верные друзья, но и настоящие "лекари" для психики. Они создают в доме атмосферу уюта, помогают справляться со стрессом и даже укрепляют здоровье. Сегодня всё больше специалистов говорят о том, что животные оказывают мощное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека.

"Домашние питомцы оказывают положительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека и помогают снизить стресс", — рассказал психолог медицинской компании "СберЗдоровье" Денис Лунёв.

Почему животные помогают нам чувствовать себя лучше

Учёные объясняют: контакт с питомцами вызывает выброс эндорфинов — "гормонов счастья". Благодаря этому снижается уровень тревожности, улучшается настроение и даже нормализуется сон.

Особенно заметен эффект у пожилых людей. Наличие питомца снижает чувство одиночества, помогает оставаться активным и вовлечённым в жизнь.

Сравнение: животные и их влияние на человека