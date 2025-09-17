Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилые питомцы — собака и кошка
Пожилые питомцы — собака и кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:32

Опасность в доме: почему кошки и собаки травятся бытовой химией

Ветеринары предупредили об опасности чистящих средств и ароматизаторов для кошек и собак

Дом, в котором живёт питомец, может скрывать множество незаметных угроз. То, что для человека привычно и безопасно в быту, для кошки или собаки может оказаться настоящим ядом.

Наиболее опасные бытовые средства

"Отбеливатель остаётся одним из самых распространённых средств для уборки. Его запах способен привлекать кошек, но малейшее попадание внутрь вызывает серьёзные ожоги слизистой. Возможные последствия: рвота, затруднённое дыхание, вялость", — отмечает материал Pravda. Ru.

К группе потенциально опасных для домашних животных вещей относятся:

  • универсальные чистящие средства;

  • освежители воздуха и ароматизаторы;

  • жидкости для мытья стёкол и зеркал;

  • средства для полов с фенолом;

  • стиральный порошок и капсулы;

  • жидкости для прочистки труб;

  • чистящие салфетки;

  • ведра с грязной водой;

  • даже "эко"-продукты, если они содержат концентраты.

Почему это опасно

Многие средства содержат фенолы, хлор, щёлочи и другие агрессивные соединения. При попадании внутрь они обжигают слизистые, разрушают ткани ЖКТ, влияют на дыхательную систему. Даже простое вылизывание лап после контакта с моющим средством может вызвать тяжёлое отравление.

Что делать при отравлении

  • Не пытайтесь вызвать у животного рвоту самостоятельно.

  • Максимум, что можно сделать до визита к врачу — осторожно прополоскать ротовую полость чистой водой.

  • В любом случае нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Как предотвратить опасность

  • Храните бытовую химию в закрытых шкафах.

  • Никогда не оставляйте ведро с грязной водой без присмотра.

  • После уборки проветривайте помещение.

  • Используйте безопасные для животных моющие средства (с пометкой "pet friendly").

Заключение

Безопасность питомца во многом зависит от внимательности хозяев. Даже самые привычные предметы быта могут обернуться угрозой для здоровья животного, если оставить их в зоне доступа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подкармливание собак со стола формирует устойчивую привычку к воровству, предупредили кинологи вчера в 16:29

Кухонный хаос из-за собаки: воровство еды — сигнал к действию, а не к смеху

Почему собака тянется к еде на столе и как мягко, но эффективно отучить её от этого опасного и некрасивого поведения?

Читать полностью » Купание кошек: причины неприязни к воде и советы по уходу вчера в 15:56

Кошачий страх воды — не просто каприз, а заложенный природой механизм

Почему большинство кошек панически боятся воды, но некоторые с удовольствием купаются? Разбираем главные причины неприязни к купанию.

Читать полностью » Гурами из Азии и Африки стали популярными декоративными рыбками в европейских аквариумах с XIX века вчера в 15:24

Гурами дышат воздухом, как супергерои: вот почему они выживают в самом скромном аквариуме

Гурами — одни из самых миролюбивых аквариумных рыб. Чем они отличаются, как правильно их содержать и с кем лучше соседствуют?

Читать полностью » Вода и складная миска обязательны для долгих прогулок с собакой осенью, заявили эксперты вчера в 14:51

5 аксессуаров для осенней прогулки с собакой, о которых вы могли не знать, но они спасут жизнь

Осенние прогулки с собакой особенно красивы и полезны. Какие пять вещей обязательно взять с собой, чтобы прогулка стала безопасной и комфортной?

Читать полностью » Ветеринары объяснили необходимость переносок для безопасной перевозки кроликов и морских свинок вчера в 14:18

Поездка к ветеринару с грызуном: переноска — единственный способ избежать хаоса

Зачем кроликам и морским свинкам нужна переноска? Разбираем, как выбрать безопасную модель и в каких случаях без неё не обойтись.

Читать полностью » Аквариумные рыбки залегают на дно: основные причины и способы решения вчера в 13:46

Рыбки опускаются на дно: лотерея здоровья или естественный ритуал — разбираемся

Почему аквариумные рыбки вдруг ложатся на дно? Разбираем естественные причины и тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Зеркало в клетке попугая: плюсы и минусы для здоровья и обучения речи вчера в 13:13

Секрет спокойных птиц: зеркало снимает скуку, но только если знать эти правила

Зеркало в клетке попугая может стать и развлечением, и источником проблем. Как понять, когда этот аксессуар нужен, а когда лучше обойтись без него?

Читать полностью » Закапывание еды кошкой: нормальное поведение или сигнал недовольства вчера в 12:48

Как понять кошку по её лапам: один жест возле миски расскажет всё о её настроении

Узнайте, почему кошка пытается "закопать" еду в миске, и как отличить природный инстинкт от капризов или признаков недовольства кормом.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пошаговый рецепт торта Славянка с масляным кремом и халвой
Садоводство

Агрономы объяснили, почему нельзя хранить картофель на свету и в полиэтиленовых пакетах
Туризм

В Краснодаре открыли международные рейсы в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван
Культура и шоу-бизнес

Билли Лурд и Джессика Барден присоединились к актёрскому составу "Монстра"
Авто и мото

ЦОДД: количество погибших в авариях в Москве сократилось на 29% в 2025 году
Еда

Рыба лакомка из горбуши в духовке получается с сырной корочкой
Наука

Учёные из Италии обнаружили подводную кальдеру и оползень у острова Искья
Питомцы

Резкие перемены в быту становятся причиной плача у взрослых кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet