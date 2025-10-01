Кошка и собака разрушили брак: история индийской семьи потрясла город

Любовь к животным часто объединяет людей, но бывает и наоборот — становится причиной серьезных конфликтов. В индийском городе Бхопал произошла история, которая наглядно показала, как четвероногие друзья могут повлиять на семейную жизнь. Пара, которая еще недавно казалась идеальной, оказалась на грани развода из-за постоянных ссор между их питомцами.

Как все начиналось

До свадьбы супругов объединяло многое, включая любовь к животным. У мужа жили собака, кролик и аквариумные рыбки, а жена после переезда в их общий дом привезла свою кошку. Поначалу никаких проблем не возникало: животные мирно сосуществовали, а хозяева радовались, что у них общие интересы.

Однако со временем ситуация изменилась.

Конфликты между питомцами

Жена утверждает, что собака мужа постоянно лает на её кошку. Это вызывает у животного сильный стресс: кошка перестала нормально питаться и стала апатичной.

Муж, в свою очередь, уверен, что проблема вовсе не в его собаке. По его словам, кошка жены ведёт себя агрессивно, а к тому же неоднократно пыталась напасть на его аквариумных рыбок. В итоге каждое столкновение питомцев перерастает в ссору между хозяевами.

Судебное разбирательство

Отношения зашли так далеко, что супруги подали заявление о разводе в семейный суд. Суд, впрочем, не спешит расторгать брак. Пара была направлена к консультанту, который должен помочь им разобраться в ситуации и попытаться найти компромисс.

