Кошка у окна одна дома
Кошка у окна одна дома
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:15

Игры с собакой могут научить ребёнка больше, чем учебники

Ветеринар Марианна Онуфриенко: домашние животные помогают детям развивать доброту и ответственность

Домашние животные не только становятся верными друзьями для детей, но и играют огромную роль в их воспитании и развитии. Эксперты отмечают, что ежедневное взаимодействие с питомцами помогает формировать у ребёнка доброту, эмпатию и чувство ответственности.

Животные как учителя эмоций

По словам доктора ветеринарных наук Марианны Онуфриенко, дети учатся лучше понимать чувства других благодаря реакции животных. Если ребёнок, например, слишком шумно себя ведёт или неожиданно подбегает к питомцу, кошка или собака могут испугаться и постараться спрятаться. Такое мгновенное последствие позволяет ребёнку осознать, что его поведение влияет на окружающих, и учит быть внимательным и бережным. Этот опыт легко переносится и на общение со сверстниками, укрепляя социальные навыки.

Польза для учёбы и развития

Домашние любимцы могут стимулировать интерес детей к обучению.

"Еще питомцы могут повысить мотивацию к чтению и обучению — норвежскими учеными было доказано, что читая в их компании, дети подходят к процессу с большими сосредоточенностью и энтузиазмом, а в конце получают больше удовлетворения от проделанной работы", — добавила эксперт Марианна Онуфриенко.

Таким образом, питомцы становятся не только источником радости, но и своеобразными помощниками в образовательном процессе.

Ответственность с раннего возраста

Эксперт подчеркивает, что ребёнка важно с детства учить правильному обращению с животными. Это необходимо не только для безопасности, но и для формирования доверительных отношений между ребёнком и питомцем. Вовлечение детей в повседневный уход за животным помогает развивать дисциплину и чувство заботы.

Как выбрать первого питомца

Прежде чем завести животное, родителям стоит внимательно подойти к выбору.

"Если вы только задумываетесь о приобретении домашнего животного, помните, что выбор первого питомца для семьи с ребенком — ответственное решение, требующее тщательного подхода. Необходимо учитывать множество факторов: темперамент животного, уровень его активности, опыт общения с людьми", — уточнила специалист.

Также полезно заранее обсудить с ребёнком правила взаимодействия с будущим питомцем. Это поможет избежать стрессовых ситуаций и сделать общение гармоничным для всех членов семьи.

