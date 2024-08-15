Исследование показало, что владельцы собак более устойчивы к стрессу, чем владельцы кошек

Австралийские исследователи установили, что владельцы кошек чаще проявляют склонность к неврозам, испытывают тревогу и чувство одиночества по сравнению с обладателями собак. Это наблюдение верно как для мужчин, так и для женщин. В то же время, владельцы собак показали большую психологическую устойчивость, лучше справлялись с трудными ситуациями и адаптировались к ним.
В исследовании приняли участие 321 человек, среди которых были как владельцы собак и кошек, так и люди без домашних животных. Учёные изучили такие личностные качества участников, как экстраверсия, открытость, добросовестность, жизнестойкость, покладистость и склонность к неврозам.
Анализ показал, что хозяева собак обладают более высоким уровнем жизнестойкости, в то время как владельцы кошек характеризуются повышенным уровнем невротизма, сообщает The Daily Mail.
Кроме того, владельцы собак легче преодолевали стрессовые ситуации, тогда как владельцы кошек чаще погружались в негативные последствия стресса. Других значимых различий в личностных чертах между этими группами обнаружено не было.
Фото: flickr.com/紫流 (CC BY-SA 2.0 license)
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