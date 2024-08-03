Секрет удовольствия: как обычные поглаживания изменяют поведение вашего питомца

Почему питомцы любят, когда их гладят

Трудно найти животное, которое не любит, когда его гладят — даже бездомные собаки и дворовые кошки наслаждаются ласковыми прикосновениями.

Практически все животные положительно реагируют на ласку, так как нежные поглаживания по шерсти напоминают им о детстве, когда их вылизывала мать.

Таким образом, такие прикосновения ассоциируются у них с заботой и вниманием.

Если вас интересует, как работает этот механизм, стоит обратиться к исследованию, проведенному в 2003 году.

Учёные выяснили в ходе эксперимента на мышах, что именно нежное поглаживание стимулирует определённый тип нейронов, называемых MRGPRB4+.

Стимуляция MRGPRB4+ приводит к выработке химического вещества, которое снижает стресс у животных.

Дальнейшие исследования показали, что эти нейроны связаны с волосяными фолликулами на коже мышей.

Так был найден ответ на вопрос, почему мягкие поглаживания по шерсти так приятны животным — они помогают им расслабиться.

Фото: commons.wikimedia.org/jean-noel kern (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license ).