Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Охотничья собака в лесу
Охотничья собака в лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:16

Тайные убежища домашних животных: где они прячутся на природе

Питомцам на природе нужна защита от жары и паразитов

Люди мечтают об отпуске у моря или в горах, но у кошек и собак свои представления об идеальном отдыхе. Для них рай — это дачный участок, где каждая тропинка и уголок превращаются в зону для игр и сна. Мы собрали топ-5 мест, которые чаще всего выбирают хвостатые проказники.

1. В тенёчке

Классическое место для релакса. Под деревом или верандой прохладнее всего в жаркий день. Здесь питомцы спят, наблюдают за хозяином и слушают пение птиц.

2. Грядки для зарядки

Огород — настоящая игровая площадка. Щенки и котята особенно любят носиться по всходам, а потом завалиться прямо на мягкую зелень. Для хозяев это испытание, а для питомцев — веселье.

3. Шалаш на дереве

Кошки обожают укрытия. Ветви деревьев становятся для них настоящими домиками, где можно спрятаться, понаблюдать за птичками и почувствовать себя охотником.

4. Под кустиком

Собаки выбирают места попроще — например, тень под кустом смородины или малины. Там прохладно, уютно и вкусно пахнет ягодами.

5. Вечный обед

Кто устоит перед ароматом летней кухни или мангала? Питомцы всегда рядом, ведь вдруг упадёт кусочек мяса. Правда, хозяевам стоит быть внимательными: жареное и жирное вредно для животных.

Сравнение любимых мест отдыха питомцев

Место Кто предпочитает Почему нравится
Тень под деревом Кошки и собаки Прохлада, спокойствие
Грядки Щенки, котята Игры, мягкая земля
Ветви деревьев Кошки Укрытие и наблюдение
Под кустом Собаки Тень, близость к хозяину
Летняя кухня/мангал Все Ароматы еды, внимание людей

Советы хозяевам

  • Обустройте для питомца отдельное затенённое место с водой.

  • Если он любит грядки, выделите небольшой "уголок" для игр, чтобы спасти урожай.

  • Для кошек можно сделать домик на дереве или поставить когтеточку на улице.

  • Никогда не угощайте питомцев жирным мясом с мангала — предложите специальные лакомства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать жару → тепловой удар → тень, вода, охлаждающие коврики.

  • Подкармливать едой с мангала → проблемы с ЖКТ → ветеринарные лакомства.

  • Ругать за грядки → стресс → выделите "свою" игровую зону.

А что если…

А что если питомец не гуляет на улице? Тогда любимым местом отдыха становятся подоконники и балконы. Главное — защитить окна сеткой-антикошкой.

Плюсы и минусы дачного отдыха

Плюсы Минусы
Много пространства для игр Риск клещей и паразитов
Природа, свежий воздух Возможность побега
Разнообразие укромных мест Опасность еды с хозяйского стола

FAQ

Можно ли позволять кошке спать на грядках?
Лучше отучать — земля может содержать удобрения. Сделайте мягкий коврик в тени.

Что делать, если собака постоянно просит мясо у мангала?
Не угощать — замените внимание игрой или специальным лакомством.

Как обезопасить питомца летом на даче?
Обработайте от клещей и блох, обеспечьте воду и тень.

Мифы и правда

  • Миф: животным комфортнее на улице, чем в доме.
    Правда: питомцам нужна защита от жары и паразитов.

  • Миф: собака сама найдёт прохладное место.
    Правда: не всегда — важно подготовить безопасную зону.

  • Миф: кусочек шашлыка не повредит.
    Правда: специи и жир опасны для ЖКТ.

3 интересных факта

  1. Кошки чаще выбирают высоту для отдыха, собаки — землю.

  2. На жаре питомцы могут спать до 16 часов в сутки.

  3. У многих собак любимым местом становится зона рядом с хозяином, даже если там неудобно.

Исторический контекст

Ещё в деревнях кошки и собаки свободно проводили лето во дворе. Кошки охотились за мышами, собаки дежурили у дома. Сегодня питомцы чаще превращаются в компаньонов для отдыха: они разделяют привычки семьи, наслаждаются тенистыми уголками и ароматами дачной кухни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: без насекомых у ежей ломаются иглы сегодня в 9:33

Сквозняк смертелен, молоко опасно: подводные камни жизни с ёжиком дома

Ежонок кажется идеальным питомцем, но за очаровательной внешностью скрываются важные нюансы. Узнайте, с чем столкнётся владелец колючего друга.

Читать полностью » Ветеринары: агрессивная бытовая химия опасна для питомцев и детей сегодня в 8:26

Запах от питомцев исчезает навсегда: секрет, который переворачивает представление о чистоте дома

Чистый дом и домашние питомцы — это реально! Узнайте, как современные эко-средства помогают убирать за животными без лишних хлопот и запахов.

Читать полностью » Ветеринары: морским свинкам чистят уши только при загрязнении или запахе сегодня в 7:20

Слышат тишину, а страдают от пылинки: что важно знать об ушах морских свинок

Ушки морских свинок требуют внимания: когда чистка действительно нужна, а когда лучше ограничиться осмотром? Разбираем все тонкости ухода.

Читать полностью » Учёные подтвердили наличие долговременной памяти у кошек сегодня в 6:16

Пять шагов, чтобы кошка помнила вас всегда — простые приёмы для сильной привязанности

Кошки способны хранить воспоминания о людях и событиях долгие годы. Учёные раскрыли, как работает их память и что влияет на привязанность.

Читать полностью » Исследования показали: короткие прогулки у собак вызывают ожирение и агрессию сегодня в 5:12

Собака может спасти хозяину жизнь — но только если вы знаете эти команды

Как прогулка, лакомство и простой поводок превращаются в инструменты заботы о здоровье собаки и спокойствии хозяина?

Читать полностью » Врачи предупредили: шоколад и колбаса опасны для кошек и собак сегодня в 4:04

Любимое угощение может лишить питомца здоровья: что чаще всего выбирают неправильно

Хотите порадовать питомца вкусным угощением, но боитесь навредить? Разбираемся, какие лакомства стоит покупать, а от каких лучше отказаться.

Читать полностью » Зоологи: у кошек закрытая дверь вызывает тревогу и навязчивое поведение сегодня в 3:26

Закрытая дверь превращает жизнь кошки в триллер: почему это так

Почему простая закрытая дверь превращается для кошки в серьёзное испытание? В этой истории скрыта целая наука о психологии питомцев и их мире.

Читать полностью » Исследователи: кошки способны запоминать до 50 слов и команд сегодня в 2:16

Топ-20 умных пород кошек: кого выбирают для семьи и детей

Почему одни кошки кажутся прирождёнными гениями, а другие сохраняют загадочность? Разбираем интеллект пород и способы его развития.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Самостоятельная стрижка спутанной шерсти питомца приводит к рискам
Спорт и фитнес

Спортивный менеджер Сергей Варламов: тренер помогает удерживать мотивацию к тренировкам
Авто и мото

Nissan Qashqai e-Power занял второе место по продажам гибридов в Испании
Еда

Салат с курицей, пекинской капустой и кукурузой сохраняет свежесть благодаря правильной нарезке
Красота и здоровье

Крыжовник улучшает упругость кожи и поддерживает организм благодаря антиоксидантам и клетчатке
Еда

Чёрный чай заваривают при 90–95 °C в течение 3–5 минут — таблица для всех сортов
Наука

Учёные из Стэнфорда и Бейлора подтвердили снижение аппетита после физических нагрузок
Туризм

Лучшие места для свиданий в Берлине: от арт-центра C/O Berlin до пекарни Sofi
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet