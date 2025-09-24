Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка
Кошка
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:28

Собаки и кошки танцуют под рок? Как музыка влияет на поведение питомцев — результаты исследований

Ветеринары установили связь между музыкой и поведением домашних питомцев

Музыка сопровождает человека повсюду, и кажется, что только мы способны получать от неё настоящее удовольствие. Но это не так: исследования показывают, что и кошки, и собаки слышат музыку и реагируют на неё по-своему. Более того, у хвостатых есть собственные музыкальные предпочтения.

Что слышат питомцы

Человеческий слух ограничен диапазоном примерно до 20 кГц. У собак и кошек он шире — от 40 до 70 кГц. Это значит, что наши любимцы улавливают частоты, которые для нас остаются "тишиной". Поэтому они могут реагировать на звуки, которых мы просто не слышим.

Как музыка влияет на животных

  • Музыка активизирует мозговую деятельность.

  • У коров наблюдалось даже увеличение удоев при правильных мелодиях.

  • Популярные лёгкие треки вызывают у питомцев наибольший отклик.

Особенно интересно, что чем крупнее собака и чем ближе она по параметрам к человеку, тем лучше воспринимаются ритмы и биты.

Сравнение жанров: реакция хвостатых

Жанр Реакция кошек и собак
Рок, ритмичная музыка Возбуждение, лай, движение, учащённое сердцебиение
Поп-музыка Нейтральный, но положительный отклик
Классика (например, Бах) Расслабление, сонливость, снижение активности
Специальные треки для животных Наибольший интерес и эмоциональная вовлечённость

Музыка для расслабления и активности

Ритмичные композиции действуют на хвостатых так же, как и на нас: вызывают желание двигаться. А вот классика оказывает обратный эффект — успокаивает. Многие владельцы замечали: под сонаты Баха питомцы могут задремать. Но через час интерес снижается, что объясняет, почему "кошачьих филармоний" не существует.

Композиторы для животных

Оказалось, есть авторы, которые пишут музыку специально для питомцев.

  • Дэвид Теи более 20 лет занимается теорией музыки. Он пытался использовать звуки мурчания, но коты не реагировали. Когда же добавились барабаны и скрипка, треки понравились и животным, и их хозяевам.

  • Джошуа Лидс (эксперт по психоакустике) и пианистка Лиза Спектр создали серию композиций: Through a Dog's Ear и Through a Cat's Ear. Эти треки доступны онлайн — их можно включить питомцу и понаблюдать за реакцией.

Советы шаг за шагом: как подобрать музыку питомцу

  1. Попробуйте включать разные жанры и наблюдать за реакцией.

  2. Для активных игр используйте ритмичную музыку.

  3. Для отдыха и сна подойдут классические произведения.

  4. Для стрессовых ситуаций (переезд, поход к ветеринару) используйте специальные композиции для животных.

  5. Не оставляйте громкую музыку на долгое время: питомцы чувствительнее к звуку, чем люди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включать музыку слишком громко.

  • Последствие: стресс, тревожность у питомца.

  • Альтернатива: умеренная громкость, фоновое звучание.

  • Ошибка: ожидать одинаковой реакции у всех животных.

  • Последствие: разочарование, игнорирование интересов питомца.

  • Альтернатива: учитывать индивидуальные предпочтения.

А что если…

А что если в будущем появятся "музыкальные плейлисты для животных" в стриминговых сервисах? Представьте подборку для кошки, которая помогает ей расслабиться, или для собаки — чтобы она энергично бегала на прогулке. На самом деле такие проекты уже тестируются, и будущее музыки для питомцев может быть ближе, чем кажется.

Плюсы и минусы музыки для животных

Плюсы Минусы
Снижает стресс и тревожность Не все жанры подходят
Улучшает настроение и активность Эффект быстро теряется (например, у классики)
Способствует социализации Требует подбора под конкретного питомца
Создаёт общее настроение в доме Чрезмерная громкость вызывает дискомфорт

FAQ

Слышат ли животные музыку так же, как люди?

Нет. Их слуховой диапазон шире, поэтому они улавливают больше звуков.

Правда ли, что классика успокаивает питомцев?

Да, но эффект длится недолго.

Стоит ли включать питомцам рок?

Можно, но ритмичная музыка возбуждает и делает животных более активными.

Мифы и правда

  • Миф: музыка безразлична животным.
    Правда: кошки и собаки реагируют на жанры по-разному.

  • Миф: питомцы любят только классику.
    Правда: они могут наслаждаться и поп-музыкой, и специальными треками.

  • Миф: реакция одинакова у всех собак и кошек.
    Правда: у каждого животного свои предпочтения.

Три интересных факта

  1. Собаки слышат до 45-65 кГц, кошки — до 70 кГц, что выше человеческого слуха.

  2. В некоторых приютах для животных включают спокойную музыку, чтобы снизить стресс питомцев.

  3. Первые исследования о влиянии музыки на собак появились ещё в 1980-х годах.

Исторический контекст

  • Древность — музыка использовалась для общения и ритуалов с животными.

  • XX век — первые наблюдения за реакцией собак на радио и телевизор.

  • XXI век — создание композиций специально для кошек и собак.

Музыка влияет на кошек и собак не меньше, чем на людей. Она может их возбуждать, усыплять или помогать справиться со стрессом. Главное — учитывать индивидуальные предпочтения питомца и не навязывать громкие или неподходящие жанры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи: для обучения ходьбе рядом собакам лучше подходит ошейник, а не шлейка сегодня в 5:45

Собака рвёт поводок? Один приём превращает прогулку в удовольствие

Владельцы собак часто сталкиваются с проблемой тяги на поводке. Узнайте, как простые шаги и правильный выбор амуниции меняют прогулки.

Читать полностью » Врачи: болезни у морских свинок развиваются стремительно и требуют срочного осмотра сегодня в 4:49

Кусочек капусты или сквозняк — и питомца не спасти: что делает жизнь морских свинок опасной

Морские свинки — обаятельные питомцы, но их здоровье и долголетие зависят от правильного ухода. В статье раскрыты все ключевые нюансы содержания.

Читать полностью » Proceedings B: дельфины и косатки утратили возможность вернуться на сушу сегодня в 3:26

Миллионы лет эволюции — и всего один порог лишил морских гигантов выбора

Ученые выяснили, что дельфины и косатки прошли эволюционный рубеж, за которым возврат на сушу невозможен. Какие риски это несет для их будущего?

Читать полностью » BBC: черноногая кошка в Южной Африке охотится до 15 раз за ночь сегодня в 2:15

Когда милый котёнок оказывается ночным убийцей: правда о диких кошках

Узнайте о самых необычных и смертоносных кошках планеты: от миниатюрной ржавой до изящного сервала. Каждая из них скрывает удивительные секреты.

Читать полностью » Кинолог: немецкая овчарка без дисциплины может проявлять агрессию сегодня в 1:22

Пушистая мордашка обернётся проблемой: породы, с которыми не справится новичок

Эти породы собак покоряют своей внешностью, но могут превратиться в испытание для хозяина. Узнайте, каких новичкам лучше избегать.

Читать полностью » Dogs Trust: частое облизывание лап у собак может сигнализировать о воспалении сегодня в 0:16

Милое поведение или тревожный сигнал: почему собака не отрывается от лап

Почему собака постоянно лижет лапы? Осенью и зимой это поведение усиливается, и ветеринары предупреждают: за привычкой могут скрываться тревожные сигналы.

Читать полностью » Кинологическая федерация: перевозка собак без фиксации опасна для животного и водителя вчера в 23:14

Поездка с собакой без правил может обернуться травмой и стрессом

Поездка с собакой в машине может быть стрессовой и опасной. Эксперт рассказал, как правильно подготовить питомца и обеспечить ему безопасность.

Читать полностью » Эксперт Григорий Балагуров предупредил об опасных веществах в игрушках для питомцев вчера в 22:10

Игрушка превращается в ловушку: как любимец может погибнуть от пластика

Не все игрушки для кошек и собак безопасны: дешёвый пластик может содержать токсичные вещества и угрожать здоровью питомцев.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Освещение 4–6 часов в день необходимо для здорового роста денежного дерева
Красота и здоровье

Парикмахер Мария Бурланкова предупредила о риске выпадения волос при чрезмерном использовании стайлинга
Авто и мото

Дизайнер Mazda Том Матано, автор Miata и RX-7, скончался на 77-м году жизни
ПФО

Более 20 тысяч саженцев посадят в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес"
Садоводство

Садоводы отметили, что голубика требует кислой почвы, а яблони предпочитают нейтральную землю
Авто и мото

В 80–90-х Chevrolet использовала лампу Trouble Light для подсветки моторного отсека
Авто и мото

Toyota Research Institute тестирует приложение ChargeMinder для оптимизации зарядки электромобилей
Технологии

iPhone 17 Pro Max получил быструю зарядку 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet