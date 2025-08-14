Держитесь за память: этот пушистый друг — секретное оружие против деменции
Деменция — один из главных вызовов стареющего общества. По данным ВОЗ, к 2050 году число людей с когнитивными нарушениями утроится. Но новые исследования показывают: домашние животные, особенно кошки и собаки, могут замедлить угасание памяти и речи у пожилых людей.
Как собаки тренируют память
Собаки мотивируют хозяев к ежедневной активности — прогулкам, играм, общению. Эти занятия стимулируют префронтальную кору мозга, отвечающую за внимание и планирование. Исследования нейробиолога Адрианы Ростековой показали, что владельцы собак лучше справляются с тестами на кратковременную и долговременную память.
Почему кошки поддерживают речь
Кошки влияют на сохранение речевых навыков. Ежедневное общение с питомцем — ласковые слова, комментарии, обращения по имени — стимулирует речевые центры мозга. А мурчание с частотой 25-150 Гц дополнительно снижает тревожность, стабилизирует сердечный ритм и улучшает эмоциональный фон.
Почему другие животные не дают такого эффекта
Птицы, рыбы и рептилии не требуют регулярного физического взаимодействия и активной коммуникации. Они остаются объектами наблюдения, а не партнёрами в ежедневной активности, что делает их влияние на когнитивное здоровье минимальным.
Доказательная база
Европейское исследование длилось почти 18 лет и охватило тысячи пожилых участников. Итог: те, кто ежедневно общался с кошками или собаками, дольше сохраняли память, внимание и способность к связной речи. Эффект напрямую связан с социальной и эмоциональной вовлечённостью, которую обеспечивают четвероногие компаньоны.
Как выбрать питомца для пожилого человека
-
Для активных людей подойдут собаки, требующие прогулок.
-
Для тех, кто предпочитает спокойный ритм, лучше выбрать кошку.
-
Важно учитывать характер животного и условия содержания, а также проконсультироваться с врачом и ветеринаром.
Кошки и собаки — не только верные друзья, но и эффективные помощники в профилактике деменции. Они дают пожилым людям больше, чем просто радость: поддерживают мозг активным, а жизнь — осмысленной.
