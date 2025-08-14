Держитесь за память: этот пушистый друг — секретное оружие против деменции

Деменция — один из главных вызовов стареющего общества. По данным ВОЗ, к 2050 году число людей с когнитивными нарушениями утроится. Но новые исследования показывают: домашние животные, особенно кошки и собаки, могут замедлить угасание памяти и речи у пожилых людей.

Как собаки тренируют память

Собаки мотивируют хозяев к ежедневной активности — прогулкам, играм, общению. Эти занятия стимулируют префронтальную кору мозга, отвечающую за внимание и планирование. Исследования нейробиолога Адрианы Ростековой показали, что владельцы собак лучше справляются с тестами на кратковременную и долговременную память.

Почему кошки поддерживают речь

Кошки влияют на сохранение речевых навыков. Ежедневное общение с питомцем — ласковые слова, комментарии, обращения по имени — стимулирует речевые центры мозга. А мурчание с частотой 25-150 Гц дополнительно снижает тревожность, стабилизирует сердечный ритм и улучшает эмоциональный фон.

Почему другие животные не дают такого эффекта

Птицы, рыбы и рептилии не требуют регулярного физического взаимодействия и активной коммуникации. Они остаются объектами наблюдения, а не партнёрами в ежедневной активности, что делает их влияние на когнитивное здоровье минимальным.

Доказательная база

Европейское исследование длилось почти 18 лет и охватило тысячи пожилых участников. Итог: те, кто ежедневно общался с кошками или собаками, дольше сохраняли память, внимание и способность к связной речи. Эффект напрямую связан с социальной и эмоциональной вовлечённостью, которую обеспечивают четвероногие компаньоны.

Как выбрать питомца для пожилого человека

Для активных людей подойдут собаки, требующие прогулок.

Для тех, кто предпочитает спокойный ритм, лучше выбрать кошку.

Важно учитывать характер животного и условия содержания, а также проконсультироваться с врачом и ветеринаром.

Кошки и собаки — не только верные друзья, но и эффективные помощники в профилактике деменции. Они дают пожилым людям больше, чем просто радость: поддерживают мозг активным, а жизнь — осмысленной.